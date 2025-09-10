스포츠조선

손흥민 의리 지키고 떠났는데..."토트넘 말고 맨유 간다" '영혼의 단짝' 케인, 상상도 못한 배신 예고

기사입력 2025-09-10 09:32


사진=케인 SNS 캡처

로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]해리 케인이 토트넘에 돌아가지 않고 다른 팀으로 합류해 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 복귀할 수 있을까.

영국의 토크스포츠는 9일(한국시각) '케인은 EPL 복귀를 노리고 있다'라고 보도했다.

케인은 지난 2023년 토트넘을 떠나 우승을 위해 바이에른 유니폼을 입었다. 다만 2024~2025시즌 바이에른에서 케인이 첫 트로피를 들어올리자, 케인이 다시금 EPL로 복귀해 기록에 도전할 수 있다는 전망이 고개를 들었다.


로이터연합뉴스
우승이라는 목표를 이뤘기에 다음 목표는 EPL에서의 신기록이 될 수 있다. 케인은 토트넘에서 13년간 뛰면서 구단 역대 최다골(280골)과 더불어 EPL 역대 최다 득점 2위(213골)에도 올랐다. 앨런 시어러의 260골 기록과는 47골 차이로, 케인이 만약 두 시즌 정도 현재 기량을 EPL에서 유지한다면 충분히 넘어설 수 있는 수치다.

바이에른을 떠날 수 있는 조건도 이미 마련되어 있다. 영국의 텔레그라프에 따르면 케인은 2023년 토트넘을 떠나 뮌헨으로 이적해 4년 계약을 맺을 당시 연도별로 바이아웃(특정 금액이 지불되면 선수가 이적 여부를 결정지을 수 있는 조항) 금액이 줄어드는 옵션에 합의했다. 해당 금액은 현재 6700만 파운드(약 1200억원)가 적용되고, 내년 1월에는 5400만 파운드(약 980억원)까지 낮아지는 것으로 알려졌다. 케인이 EPL 복귀를 선언한다면 결국 바이아웃 금액을 지불하고 그를 영입하고자 나설 여러 구단의 관심이 커질 수밖에 없다.

독일 축구 전문가 하파엘 호니그슈타인 또한 "독일 사람들이 케인이 바이에른에서 선수 생활을 마감할 것이라고 기대하지 않는다는 것은 비밀이 아니다"며 "바이에른은 니콜라스 잭슨을 이적 옵션과 함께 영입했는데, 이는 바이에른이 케인이 1~2년 안에 떠날 가능성이 있다는 것을 시사한다"고 밝혔다.


로이터연합뉴스
이 과정에서 토트넘이 아닌 다른 행선지를 택할 수 있다는 주장이 등장했다. 유력 행선지는 역시나 토트넘이었다. 영국의 풋볼런던은 '케인은 또한 EPL 역대 득점 기록을 경신하고, 토트넘에서 뛸 기회를 해당 이적으로 제공받을 수 있다'고 밝혔다. 토트넘으로서는 손흥민이 떠난 상황에서 케인이 EPL로 돌아온다면 무조건 잡으려고 나서야 하는 상황이다.

하지만 케인이 다른 선택을 할 수 있다는 주장도 끊이지 않고 있다. 영국 언론은 케인의 맨유, 리버풀 이적 가능성을 조명하기도 했었다. 토트넘이 아닌 다른 구단으로 케인이 EPL에 복귀한다면 그 여파는 적지 않을 것으로 보인다. 바이에른 뮌헨 레전드 디트마어 하만은 "케인은 뮌헨과의 계약에 특별한 조항을 가지고 있다. 그는 내년에 맨유 유니폼을 입게 될 것"이라며 충격적인 전망을 내놓기도 했다.


우승까지 달성하며 케인이 잉글랜드 무대로 돌아와 활약할 것이라는 예측이 늘어가고 있다. 토트넘이냐, 다른 팀이냐. 케인에게도 고민이 되는 문제일 수밖에 없다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

