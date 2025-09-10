스포츠조선

[멕시코전]미국전과 같은 전형-다른 멤버...스리백, 홍명보호 '플랜A'로 자리매김하나

기사입력 2025-09-10 10:24


[스포츠조선 박찬준 기자]'스리백'이 '플랜A'로 자리매김하는 분위기다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 A대표팀은 10일(한국시각) 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 멕시코와의 친선경기를 펼친다. 11회 연속 월드컵 진출을 확정한 한국은 2026년 북중미월드컵 모드로 전환했다. 그 출발점이 본선 무대가 열리는 미국 원정이었다. 7일 미국과의 친선경기에서 2대0으로 승리하며 기분 좋게 출발했다. 손흥민이 1골-1도움을 기록했다.

두번째 상대는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 13위인 '북중미의 맹주' 멕시코였다. 미국보다는 2계단, 대한민국보다는 10계단 위인 북중미 챔피언이다. 전력도 전력이지만, 사실상 멕시코의 홈 경기 분위기가 예상되는 등 어려운 경기를 예고했다. 홍 감독은 "멕시코 분들이 많이 오실 거로 보여 저희는 어려운 원정 경기 느낌을 많이 받을 것 같다. 좋은 경험이 될 거로 생각한다"며 "강호를 상대로 우리 선수들을 테스트할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 했다.

홍 감독의 선택은 테스트였다. 미국전과 비교해 무려 9명의 선수를 바꿨다. 손흥민(LA FC)과 조현우(울산)이 벤치에 앉았다. 오현규(헹크)가 최전방에 섰고, 공격형 미드필더로 이강인(파리생제르맹) 배준호(스토크시티)가 자리했다. 중원은 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)-박용우(알 아인)이 꾸렸다. 좌우에는 대전하나시티즌 듀오, 이명재-김문환이 포진했다. 스리백은 김태현(가시마)-김민재(바이에른 뮌핸)-이한범(미트윌란)이 구성했다. 골문은 부상에서 돌아온 김승규(FC도쿄)가 지켰다.

눈여겨 볼 것은 전술이었다. 지난 미국전과 마찬가지로 3-4-2-1 카드를 꺼냈다. 지난 동아시안컵부터 활용하던 포메이션이었다. 홍 감독은 유럽파까지 가세한 이번 미국 원정까지 스리백 카드를 활용했다. 미국전에서 좋은 모습으로 호평을 받았다. 홍 감독은 경기 전 ""국전에서 스리백을 가동했을 때 선수들이 잘해줬다. 내일 계획은 결정하지는 않았고, 선수 구성을 좀 생각해야 할 것 같다"면서 "스리백이나 포백 중 어떤 것으로 나갈지는 크게 중요하지 않고, 빌드업을 어떤 식으로 할지 과정이 관건"이라고 강조했다.

홍 감독은 다시 한번 3-4-2-1 포메이션을 내세웠다. 같은 전형을 다른 멤버로 나섰다는 것은, 3-4-2-1 포메이션에서 최적의 선수 구성을 찾겠다는 의도로 풀이된다. 다시 말해 스리백이 홍 감독의 플랜A로 자리매김했다는 해석도 가능하다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

