[멕시코전]미국전과 같은 전형-다른 멤버...스리백, 홍명보호 '플랜A'…

[스포츠조선 박찬준 기자]'스리백'이 '플랜A'로 자리매김하는 분위기다.
홍 감독의 선택은 테스트였다. 미국전과 비교해 무려 9명의 선수를 바꿨다. 손흥민(LA FC)과 조현우(울산)이 벤치에 앉았다. 오현규(헹크)가 최전방에 섰고, 공격형 미드필더로 이강인(파리생제르맹) 배준호(스토크시티)가 자리했다. 중원은 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)-박용우(알 아인)이 꾸렸다. 좌우에는 대전하나시티즌 듀오, 이명재-김문환이 포진했다. 스리백은 김태현(가시마)-김민재(바이에른 뮌핸)-이한범(미트윌란)이 구성했다. 골문은 부상에서 돌아온 김승규(FC도쿄)가 지켰다.
눈여겨 볼 것은 전술이었다. 지난 미국전과 마찬가지로 3-4-2-1 카드를 꺼냈다. 지난 동아시안컵부터 활용하던 포메이션이었다. 홍 감독은 유럽파까지 가세한 이번 미국 원정까지 스리백 카드를 활용했다. 미국전에서 좋은 모습으로 호평을 받았다. 홍 감독은 경기 전 ""국전에서 스리백을 가동했을 때 선수들이 잘해줬다. 내일 계획은 결정하지는 않았고, 선수 구성을 좀 생각해야 할 것 같다"면서 "스리백이나 포백 중 어떤 것으로 나갈지는 크게 중요하지 않고, 빌드업을 어떤 식으로 할지 과정이 관건"이라고 강조했다.
