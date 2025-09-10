스포츠조선

'한국서 세상에 이런 일이' 골프만 치는 베일이 축구 다시 한다고? 근데 그곳이 서울이라고?...英매체 깜짝 주목

최종수정 2025-09-10 12:09

게티이미지

[스포츠조선 김대식 기자]가레스 베일이 축구선수로서 다시 돌아오는 게 화제다.

영국 데일리 메일은 9일(한국시각) '베일이 이번 주말 자선경기를 통해 그라운드로 복귀한다.올해 36세가 된 전 윙어는 이번 주 토요일 한국 서울월드컵경기장에서 열리는 자선경기에서 FC스피어 소속으로 출전한다. 이번 경기는 공격 대 수비 콘셉트로 진행된다'고 보도했다.

매체는 'FC 스피어에는 베일을 비롯해 호나우지뉴, 카카, 웨인 루니, 에덴 아자르 등 전설적인 공격수들이 포함된다. 디디에 드로그바, 스티븐 제라드, 프랑크 리베리, 골키퍼 잔루이지 부폰도 출전하며, 아르센 벵거가 지휘를 맡는다. 반면 쉴드 유나이티드는 수비진 중심의 스쿼드를 구성했다. 리오 퍼디난드, 네마냐 비디치, 애슐리 콜, 카를레스 푸욜, 알레산드로 네스타가 이름을 올렸고, 라파 베니테스가 감독을 맡는다. 지난해 열린 같은 행사에서는 쉴드 유나이티드가 4대1로 승리한 바 있다'며 아이콘 매치를 조명했다.
넥슨이 주최하는 초대형 축구 이벤트 '아이콘매치'가 오는 13~14일 이틀동안 서울월드컵경기장에서 열린다. 작년에 처음 시작한 아이콘매치는 이번 여름 더욱 많은 초대형 레전드들을 섭외해 많은 관심을 끌고 있다.

이번에 새롭게 섭외된 레전드 중 한 명이 베일이다. 한국 팬들도 익히 알고 있는 레전드다. 토트넘에서 프리미어리그(EPL) 최고의 선수로 성장해 레알 마드리드로 이적한 베일이다. 레알에서 베일은 역사가 됐다. 유럽챔피언스리그(UCL) 5회, 스페인 라리가 3회 우승을 차지했다.

당시 세계 최고의 윙어였던 베일이다. 크리스티아누 호날두, 카림 벤제마와 함께 당대 최고의 공격진을 구성했다. 웨일스 국가대표팀의 에이스로서도 많은 역사를 작성했다. 유로 2016 웨일스의 4강 진출과 고국을 64년 만에 월드컵으로 이끄는 주역이었다.
2020~2021시즌에는 토트넘으로 잠시 임대돼 손흥민과 동료가 된 적도 있었다. 손흥민과도 좋은 호흡을 보여줬던 베일이다. 토트넘 시절은 베일의 마지막 불꽃이었다. 베일은 축구선수를 은퇴하기 전부터 축구에 큰 관심이 없는 선수처럼 보이는 행보로 논란이 된 적이 많다. 축구공이 아닌 골프공과 더 가까웠던 베일이다.

실제로 은퇴 후 축구와 멀어져 골프에만 집중하던 베일이다. 골프 대회에 출전하기도 했으며 골프 사업까지 운영하고 있다. 레알 시절부터 관심을 가졌던 골프가 이제는 베일을 대표하는 활동이 됐다.

그래도 최근에는 점점 다시 축구계에서 활동을 넓혀가는 중이다. 매체는 '이번 경기는 은퇴 후 다시 축구 활동을 넓히고 있는 베일의 최근 행보와 맞물린다. 그는 퍼디난드의 후임으로 TNT 스포츠 해설진에 합류했으며, 여름에는 카디프 시티 인수설과도 연결됐다'며 베일의 행보를 주목했다.

