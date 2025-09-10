'너 김민재 파트너가 되라'...5개월 만에 인생 역전, 유럽에서 부활→…

스포츠조선

사진=미트윌란 SNS 캡처

[스포츠조선 이현석 기자]유럽에서 벤치를 지키던 한국 축구 수비의 미래가 드디어 빛을 보고 있다. 대표팀에서의 활약은 아쉬웠지만, 기대감은 더 커졌다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 A대표팀은 10일(이하 한국시각) 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 열린 멕시코와 친선경기에서 2대2로 비겼다.

홍명보 감독은 이날 선발 라인업을 파격적으로 바꿨다. 2026년 북중미 월드컵을 위한 실험이었다. 손흥민이 빠지고 옌스 카스트로프가 선발에 이름을 올리는 등 지난 경기와 90% 가까이 바뀐 라인업을 구성했다. 단 두 명의 선수만 자리를 지켰다. 수비 라인의 김민재와 이한범이었다.

김민재가 홍명보호 수비에서 필수불가결한 존재임을 고려하면, 이한범의 두 경기 연속 선발 출전은 더욱 놀랍다. 쟁쟁한 선수들 사이에서 다시 선발로 나서며, 향후 김민재 파트너 1순위로 경쟁할 가능성도 충분해졌다.


스포츠조선 DB
지난 시즌 겪었던 어려움과는 180도 바뀐 상황이 이한범을 현재 위치까지 끌어올렸다. FC서울 시절부터 한국 대표팀 수비의 기대주로 높은 평가를 받던 선수다. 어린 나이에도 불구하고 K리그에서 FC서울 소속으로 활약하며 뛰어난 기량을 선보였다. 수비는 기본이고, 경함 능력과 뛰어난 패스 실력을 선보여 호평을 받았다. 서울에서 주전으로 도약한 후 항저우 아시안게임 금메달까지 목에 걸며 유럽 진출을 위한 초석을 마련했다. 미트윌란의 러브콜을 받으며 차세대 유럽파 센터백으로 성장할 것이라는 기대가 뒤따랐다.

다만 어려움을 겪었다. 적응 기간이 혹독했다. 첫 시즌 3경기 출전에 그쳤고, 직전 2024~2025시즌도 대부분을 벤치에서 보냈다. 겨울 이적시장에서 임대를 모색했지만, 미트윌란이 거절하며 이뤄지지 못했다. 지난 시즌 막판인 5월부터 기회를 잡기 시작했다. 27라운드 FC 노르셸란전에서 디아오가 시즌 최악의 경기력을 선보이며 감독의 선택에서 밀렸다. 이한범이 빈자리를 채우며 활약하기 시작했다. 이한범은 이후 주전급 선수로 도약하며 미트윌란에서 기대를 올렸다. 올 시즌도 유로파리그 플레이오프와 리그에서 선발로 출전 시간을 늘렸다.

대표팀에서도 기회를 잡았다. 2024년 8월 첫 발탁에도 A매치 데뷔가 불발됐던 이한범은 이후 2024년 11월과 올해 3월에는 대표팀에 승선하지 못했다. 오랜만에 돌아온 6월 A매치에서 쿠웨이트를 상대로 데뷔에 성공하며 태극마크의 이유를 증명했다.


사진=대한축구협회
활약과 함께 9월에도 빠지지 않았다. 첫 경기 미국전에서 선발로 출전해 준수한 활약을 선보였다. 김민재 김주성과 스리백으로 미국의 공세를 끊임없이 차단했다. 활약과 함께 이한범은 멕시코를 상대로도 선발 명단에 이름을 올렸다.


다만 멕시코를 상대로는 아쉬웠다. 미국전에서 안정적인 수비가 돋보였던 이한범은 이번 멕시코전에서는 빠르고 드리블의 강점이 있는 공격수들의 강한 전방 압박에 고전하는 모습을 보였다. 첫 실점 당시 라울 히메네스의 침투를 제대로 견제하지 못했다. 다만 중앙의 김민재와 꾸준히 호흡을 맞추며, 수비에 기여하는 장면도 적지 않았다. 발밑과 경합 등에서 모두 강점이 있는 선수이기에 유럽에서의 성장세에 따라 경기력은 계속 올라올 수 있다.

이한범은 두 경기 연속 풀타임을 소화하며 활약했다. 멕시코를 상대로 패스 성공률 88%, 클리어링 7회, 인터셉트 2회, 공 소유권 회복 3회, 경합 성공 4회 등을 기록했다. 2002년생의 어린 선수이기에 더 성장해야 할 부분은 있다. 이번 9월 부상으로 빠진 대표팀 선배들과의 경쟁도 계속 이어질 예정이다. 그럼에도 월드컵 무대까지 향할 수 있는 가능성은 확실히 보여줬다.

유럽에서 고전하던 시기는 지웠다. 소속팀에서 날개를 펼친 이한범이 이번 9월은 아쉬움이 컸지만, 그럼에도 가능성은 확실히 선보였다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

