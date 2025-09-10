'이런 대반전 있나' 손흥민 7번 후계자 탄생 비밀 밝혀졌다...포스테코…

스포츠조선

'이런 대반전 있나' 손흥민 7번 후계자 탄생 비밀 밝혀졌다...포스테코글루가 버린 공격수 적극 추천 "토트넘은 위대한 팀"

기사입력 2025-09-10 14:48


[스포츠조선 김대식 기자]티모 베르너는 토트넘에서 버림을 받았지만 팀을 향한 애정은 각별했다.

토트넘 전문 매체 영국 스퍼스웹은 6일(한국시각) 토트넘이 사비 시몬스를 영입하는 과정에서 베르너의 도움을 받은 내용을 주목했다. 매체는 '시몬스는 첼시의 관심에도 불구하고 토트넘 으로 이적을 선택하게 된 결정적인 계기가 베르너와의 중요한 대화였다고 밝혔다'고 보도했다.

시몬스 영입은 이번 여름 토트넘이 해낸 가장 파격적인 거래였다. RB라이프치히를 떠나기로 결정한 시몬스는 첼시의 설득에 넘어갔다. 개인 조건에서는 일찌감치 합의가 끝난 거래였다. 첼시와 RB라이프치히가 이적료만 합의하면 시몬스는 첼시 유니폼을 입을 수 있었다.

그러나 첼시는 RB라이프치히가 원하는 액수를 지급할 생각이 없었고, 양측의 협상은 길어졌다. 이적시장 막판 에베레치 에제까지 아스널에게 빼앗긴 토트넘이 시몬스를 설득하기 시작했다. 시몬스는 토트넘의 적극적인 설득에 넘어갔고, 토트넘은 첼시와 다르게 RB라이프치히가 원하는 조건을 쿨하게 맞춰줬다.
시몬스는 손흥민이 떠나면서 생긴 등번호 7번을 부여받으면서 토트넘의 새로운 에이스 탄생을 알렸다. 시몬스의 토트넘 이적에는 구단의 적극적인 설득도 있었지만 베르너의 도움도 있었다.

스퍼스웹에 따르면 시몬스는 독일 매체 라이프치거 폴크스차이퉁과의 인터뷰에서 "베르너가 클럽의 위대함과 환상적인 팬들에 대해 많은 이야기를 해줬다. 내가 배우고 발전할 수 있는 최적의 장소라고 생각한다고 말해줬다. 베르너에게 고맙다"고 고백했다.

매체는 '첼시는 시몬스에게 강한 관심을 보였지만, 토트넘은 여름 초반 좌절 이후 또 다른 목표를 놓치지 않기 위해 신속하게 움직였다. 18개월 동안 토트넘에서 임대 생활을 보낸 베르너의 격려가 시몬스에게 토트넘이 올바른 환경이라는 확신을 심어줬다'고 평가했다.

사실 베르너는 토트넘에 좋은 인상을 가지기 어려운 선수다. 2024년 겨울 이적시장을 통해 토트넘에 임대생으로 합류한 베르너는 반 시즌 동안 리그 13경기 2골 4도움을 기록하면서 부활하는 것처럼 보였다.
이에 토트넘은 베르너와의 임대 계약을 1시즌 연장했다. 그러나 베르너는 2023~2024시즌에 합류해 보여준 부활의 가능성을 살리지 못했다. 엔제 포스테코글루 전 토트넘 감독은 베르너에게 새로운 시즌 초반 계속해서 기회를 주면서 베르너를 살리려고 했다. 포스테코글루 감독의 선택과 베르너의 의지와 다르게, 선수는 극도로 부진에 빠졌다. 골을 터트리지 못하는 공격수가 된 베르너는 결국 포스테코글루 감독에게 철저하게 외면받기 시작했다.

후반기에 베르너는 리그에서 단 8분 출장에 그쳤다. 컵대회에서도 베르너는 5부 리그 구단을 상대로 부진한 뒤로 얼굴조차 보기 힘든 선수가 됐다. 자신을 믿어주지 않는 포스테코글루 감독과 토트넘에 악감정을 가질 법한 베르너지만 토트넘이 시몬스를 영입하는데 결정적인 역할을 해냈다.

