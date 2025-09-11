스포츠조선

1티어 충격 폭로! 한국 국대 선택한 카스트로프→"A매치 합류로 주전 박탈"…어이없는 억지 '시기 질투'

기사입력 2025-09-11 05:40


1티어 충격 폭로! 한국 국대 선택한 카스트로프→"A매치 합류로 주전 박…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]독일 유력 매체가 옌스 카스트로프가 한국 축구 국가대표를 선택한 것에 대해 부정적인 시각으로 바라보고 있다.

독일 빌트는 10일(한국시각) "카스트로프의 월드컵에 대한 꿈이 보루시아 묀헨글라트바흐에서의 주전 자리를 잃게 만들까"라고 보도했다.

카스트로프는 이날 열린 국가대표 친선경기 멕시코전에서 선발 출장했다. 전반 45분을 뛰면서 리버커버리 5회, 차단 3회, 공격 지역 패스 8회 등 공수 양면에서 맹활약했다. 왕성한 활동량과 투지로 한국 국가대표로서 뛰고 싶다는 열망을 제대로 보여줬다. 이날 한국은 강호로 불리는 멕시코와 2대2로 비겼다.

이러한 카스트로프의 활약에 배아픈 나라가 있다. 바로 독일이다.

독일 연령별 대표팀을 지낸 카스트로프는 지난달 독일축구협회에서 대한축구협회로 소속을 변경했다. 한국 선수가 된 것이다. 카스트로프의 어머니가 한국 국적이라 변경이 가능했다.


1티어 충격 폭로! 한국 국대 선택한 카스트로프→"A매치 합류로 주전 박…
사진=대한축구협회

1티어 충격 폭로! 한국 국대 선택한 카스트로프→"A매치 합류로 주전 박…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
빌트는 카스트로프의 A매치 소집이 소속팀에서의 경쟁에 악영향을 줄 것이라고 평가했다. 카스트로프가 이번 A매치 원정을 끝내고 먼 길을 돌아오는 탓에 시차적응이 제대로 안 될 것이라는 예상이다. 좋지 못한 몸상태로 소속팀에서의 경쟁에서 밀릴 것이라고 내다봤다.

또 매체는 "10월과 11월 A매치 기간에도 상황은 달라지지 않을 것이다"라며 "카스트로프가 월드컵 꿈을 이루려면 또다시 장거리 이동을 감수해야 한다"라고 설명했다.

이어 "카스트프는 최근 슈투트가르트 원정에서도 감독에게 좋은 인상을 남기지 못했다"라며 "교체로 들어간 뒤 실점 장면에서 불운한 모습을 보였다"라고 덧붙였다.


하지만 롤란트 피르쿠스 묀헨글라트바흐 단장은 카스트로프를 여전히 신뢰하는 것으로 보인다.

피르쿠스 단장은 "카스트로프는 따로 다독일 필요가 없다. 어린 선수이고, 어린 선수들과 함께하는 과정에서 실수가 나오는 것은 당연한 일"이라며 "우리는 그에게 아무런 비난도 하지 않았다. 카스트프도 자신이 집중해야 한다는 것을 잘 알고 있다"라고 말했다.

또 피르쿠스 단장은 "이는 배우는 과정이고, 우리는 카스트로프가 이 과정을 잘 마무리할 것이라 확신한다"라고 했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유진♥기태영, 초등 딸 주식 대박났다 "용돈 모아 더 사놓길"

2.

40세 송중기, '20대 초중반 같다' 칭찬에 "이제는 그말이 너무 좋다"(나래식)

3.

'딸맘' 모니카, 前남친 반려견 3년만에 만나 통곡 "날 기억해 충격"

4.

'유진♥' 기태영, 활동 중단한 이유 "두 딸 육아·살림 위해 사업가로 전향"

5.

송중기 "♥가정 이루고 책임감 생겨, 지금이 가장 행복하다"(나래식)

스포츠 많이본뉴스
1.

"동해물과 백두산이~" 韓 축구 역사상 이런 선수 없었다...혼혈 카스트로프 애국가 열창+환상 경기력 "어머니 우셨다"

2.

충격적 ERA 135.00에 결국 염갈량도 손들었다. 장현식 2군행[잠실 현장]

3.

'눈물 왈칵' 최형우, "사랑하는 나의 형님! 저에게 최고의 투수는 언제나 '오승환' 형님입니다"[광주현장]

4.

오승환 광주 은퇴투어의 하이라이트, 찔러도 피 안 날 것 같은 최형우가 울어버렸다 [광주 현장]

5.

"인생 몰라요" 케인을 울컥하게 한 이 남자, 손흥민을 최고로 꼽은 이 남자…'축구종가' 잉글랜드 '모자' 받고 폭풍 감격

스포츠 많이본뉴스
1.

"동해물과 백두산이~" 韓 축구 역사상 이런 선수 없었다...혼혈 카스트로프 애국가 열창+환상 경기력 "어머니 우셨다"

2.

충격적 ERA 135.00에 결국 염갈량도 손들었다. 장현식 2군행[잠실 현장]

3.

'눈물 왈칵' 최형우, "사랑하는 나의 형님! 저에게 최고의 투수는 언제나 '오승환' 형님입니다"[광주현장]

4.

오승환 광주 은퇴투어의 하이라이트, 찔러도 피 안 날 것 같은 최형우가 울어버렸다 [광주 현장]

5.

"인생 몰라요" 케인을 울컥하게 한 이 남자, 손흥민을 최고로 꼽은 이 남자…'축구종가' 잉글랜드 '모자' 받고 폭풍 감격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.