"손흥민도 필요 없어" 재회 제안까지 걷어찼다...'난 오직 EPL' 포…

[스포츠조선 이현석 기자]엔제 포스테코글루 감독을 오직 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 원했다. 손흥민과 재회할 기회까지 마다했다.
노팅엄으로서는 공격적인 축구를 구사하기 원한다면 포스테코글루가 충분히 매력적인 후보가 될 수 있다. 포스테코글루는 토트넘 시절에도 높은 라인과 함께 공격 위주의 전술을 선보였다. 이미 큰 관심도 쏟아지고 있다. 영국의 더선은 '포스테코글루의 부임은 마치 노팅엄이라는 행성의 극성을 바꾸는 일과 같다'라며 기존과 완전히 다른 전술을 보여줄 포스테코글루에게 기대감을 내비쳤다.
만약 포스테코글루가 LA FC의 제안을 수용했다면, 제자 손흥민과의 재회도 성사될 수 있었다. 손흥민은 올여름 토트넘을 떠나 새로운 도전을 택하며 미국 메이저리그사커(MLS)로 향했다. LA FC 유니폼을 입고 MLS의 새로운 스타로서 활약 중이다. 하지만 포스테코글루가 EPL만을 고집하며 제자와 스승의 만남은 이뤄지지 못했다. 뚝심으로 제자와의 만남까지도 철저히 외면한 포스테코글루의 선택이 노팅엄에서의 뛰어난 성적으로 이어질지도 귀추가 주목된다.
