스포츠조선

"초비상!" 손흥민 빠진 토트넘 연쇄 이동 가능성, '7000만 파운드 수비 핵심' 레알 마드리드 '최우선 타깃' 등극

기사입력 2025-09-11 02:47


"초비상!" 손흥민 빠진 토트넘 연쇄 이동 가능성, '7000만 파운드 …
사진=AFP 연합뉴스

"초비상!" 손흥민 빠진 토트넘 연쇄 이동 가능성, '7000만 파운드 …
사진=EPA-ANP 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC) 빠진 토트넘. 연쇄 이동 일어날까. 미키 판 더 펜(토트넘)이 레알 마드리드(스페인)의 관심을 받고 있다.

영국의 EPL 인덱스는 10일(이하 한국시각) '레알 마드리드가 판 더 펜을 눈여겨 보고 있다. 이적료 7000만 파운드로 영입을 추진하고 있다'고 보도했다.

2001년생 판 더 펜은 2023년 여름 이적 시장을 통해 토트넘에 합류했다. 그는 단단한 수비벽, 빠른 발을 앞세워 팀의 중심으로 자리잡았다. 그는 크리스티안 로메로와 짝을 이뤄 토트넘의 센터백 라인을 구성했다.

EPL 인덱스는 '판 더 펜은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 뛰어난 수비수 중 한 명으로 자리잡았다. EPL에 빠르게 적응하는 그의 모습은 많은 찬사를 받았다. 토트넘 미래 계획에 필수적인 요소가 됐다. 레알 마드리드는 수비진에 장기적으로 합류할 잠재력 있는 선수로 판 더 펜을 꼽았다. 판 더 펜의 발전 과정을 면밀히 추적하고 있다'고 했다.

이 매체는 '레알 마드리드는 주축 선수들의 연달은 부상으로 어려움을 겪었다. 신뢰할 수 있는 센터백 확보에 대한 논의가 이뤄지고 있다. 판 더 펜의 일관성 등은 레알 마드리드가 설정한 기준과 일치한다. 특히 주목할 만한 점은 레알 마드리드의 분위기다. 판 더 펜은 더 유력한 타깃으로 여겨졌던 다른 수비수들보다 먼저 거론되고 있다. 이는 그가 EPL 무대에서 짧은 시간 동안 쌓아온 명성을 반영한 것'이라고 덧붙였다.


"초비상!" 손흥민 빠진 토트넘 연쇄 이동 가능성, '7000만 파운드 …
사진=EPA 연합뉴스

"초비상!" 손흥민 빠진 토트넘 연쇄 이동 가능성, '7000만 파운드 …
사진=AFP 연합뉴스
토트넘은 판 더 펜 매각을 꺼리고 있다. EPL 인덱스는 '토트넘의 입장과 상황은 분명하다. 판 더 펜 매각은 쉽지 않을 것으로 보인다. 그는 속도, 리더십, 수비력을 겸비한 유망한 센터백 중 한 명이 됐다. 판 더 펜의 이적료는 8000만 유로 수준으로 전해진다. 레알 마드리드도 숙고가 필요하다'고 했다.

판 더 펜은 2025~2026시즌 EPL 세 경기에 모두 나서 풀 타임 소화했다. 그는 14일 영국 런던의 런던 스타디움에서 열리는 웨스트햄과의 리그 원정 경기를 통해 시즌을 재개한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'성전환' 하리수, 연예계 성희롱 폭로 "여자 맞냐며 성관계 요구, 옷도 벗으라고"

2.

유진♥기태영, 초등 딸 주식 대박났다 "용돈 모아 더 사놓길"

3.

40세 송중기, '20대 초중반 같다' 칭찬에 "이제는 그말이 너무 좋다"(나래식)

4.

'딸맘' 모니카, 前남친 반려견 3년만에 만나 통곡 "날 기억해 충격"

5.

조국 딸 조민, SNS에 고소장 공개 “경고·유예 불구 허위 게시물…합의 없다”[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"역시 한국은 강하다! 우리는…" 美원정 0골0승→멘붕 온 日, "신경 안 쓴다"던 홍명보호 소식에 한탄

2.

"동해물과 백두산이~" 韓 축구 역사상 이런 선수 없었다...혼혈 카스트로프 애국가 열창+환상 경기력 "어머니 우셨다"

3.

충격적 ERA 135.00에 결국 염갈량도 손들었다. 장현식 2군행[잠실 현장]

4.

[인터뷰]"손흥민은 해결사, 가장 좋은 시점 활용할 것" 홍명보 감독의 '캡틴' 신뢰→미소…"아쉬워도 괜찮아" 오현규의 마음고생

5.

'무섭다 SF' 가을야구 향해 2연승, 이정후가 또 '연결고리'...타율 0.271, 뉴욕M 2게임차 추격

스포츠 많이본뉴스
1.

"역시 한국은 강하다! 우리는…" 美원정 0골0승→멘붕 온 日, "신경 안 쓴다"던 홍명보호 소식에 한탄

2.

"동해물과 백두산이~" 韓 축구 역사상 이런 선수 없었다...혼혈 카스트로프 애국가 열창+환상 경기력 "어머니 우셨다"

3.

충격적 ERA 135.00에 결국 염갈량도 손들었다. 장현식 2군행[잠실 현장]

4.

[인터뷰]"손흥민은 해결사, 가장 좋은 시점 활용할 것" 홍명보 감독의 '캡틴' 신뢰→미소…"아쉬워도 괜찮아" 오현규의 마음고생

5.

'무섭다 SF' 가을야구 향해 2연승, 이정후가 또 '연결고리'...타율 0.271, 뉴욕M 2게임차 추격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.