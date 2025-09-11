스포츠조선

[부음]한준희 축구 해설위원 부친상

기사입력 2025-09-11 09:10


한상기씨 별세, 한준희씨(축구 해설위원) 부친상=10일, 서울 한양대학교병원장례식장 5호실, 발인 13일 오전 7시.

