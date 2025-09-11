"맨유 근처에도 오지마" 오나나, A매치 끝나자 곧장 튀르키예行…트라브존…

|
[스포츠조선 김성원 기자]안드레 오나나가 맨유가 아닌 튀르키예 트라브존스포르로 직행한다.
잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 포함해 유럽 5대리그의 이적 시장은 막을 내렸지만 튀르키예의 2025~2026시즌 여름이적시장은 13일 문을 닫는다.
오나나는 튀르키예의 최강 갈라타사라이와 연결됐다. 하지만 갈라타사라이가 트라브존스포르의 수문장인 튀르키예 국가대표 우구르찬 차키르를 2일 전격 영입했다.
텐 하흐 감독은 2022~2023시즌을 끝으로 알렉스 퍼거슨 전 감독의 마지막 유산이던 다비드 데 헤아를 떠나보냈다. 네덜란드 아약스 사령탑 시절 함께했던 오나나를 2023년 7월 영입했다. 오나나는 4380만파운드(약 820억원)의 이적료에 이탈리아 세리에A 인터 밀란에서 맨유로 둥지를 옮겼다. 계약기간이 3년 더 남았다.
텐 하흐 감독은 지난해 10월 경질됐다. 오나나는 기복이 심했고, 루벤 아모림 감독의 신뢰를 잃었다. 그는 햄스트링(허벅지 뒷근육) 부상으로 이번 시즌 프리시즌 투어에 불참했다.
새 시즌 EPL에서 자취를 감췄다. 맨유는 최근 벨기에 로열 앤트워프에서 세네 라멘스 영입하면서 오나나의 입지는 더욱 좁아졌다.
이번 시즌 입지는 또 달라졌다. EPL에선 튀르키예 출신의 알타이 바이은드르에게 밀렸다. 오나나는 단 1경기 리그컵에 출전했는데 '이변의 희생양'이었다.
맨유는 지난달 28일 4부팀인 그림즈비 타운에 덜미를 잡혀 리그컵 2라운드에서 충격 탈락했다. 2대2 무승부 후 승부차기에서 11-12로 패했다. 당시 오나나가 골문을 지켰는데 결정적인 실수로 승리를 헌납했다. '호러쇼'의 대명사였다.
아모림 감독은 전력 재정비를 위해 오나나를 버릴 수밖에 없었다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com