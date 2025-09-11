'대반전 EPL 복귀' 포스테코글루, 토트넘 부순다...'SON 10년 …

|
[스포츠조선 김대식 기자]엔제 포스테코글루 노팅엄 포레스트 감독은 옛 제자들을 원하고 있을 것이다.
포스테코글루 감독의 선임에 토트넘과의 새로운 스토리가 주목받고 있다. 토트넘의 길고 길었던 17년 무관을 끊어낸 감독이지만 동시에 지난 시즌 토트넘을 리그 17위로 추락하게 만든 장본인이기 때문이다.
먼저 센터백 라두 드라구신이 이름을 올렸다. 매체는 '포스테코글루가 토트넘에서 두 시즌 동안 지휘하며 영입한 여러 선수 중 한 명이다. 드라구신은 포스테코글루 감독 밑에서 기복 있는 모습을 보였지만, 포스테코글루가 선호하는 스타일의 중앙 수비수다. 토트넘에서 선발 명단에 들지 못하고 있는 것으로 보이는 드라구신은 1월 이적시장에서 포스테코글루와 포레스트에게 매력적인 선택지가 될 수 있다'고 분석했다. 하지만 토트넘이 전문 센터백이 3명 밖에 없는 상황이라 드라구신을 내줄 것인지는 의문이다.
이외에도 손흥민의 절친인 벤 데이비스와 데스티니 우도기가 추가적으로 선정됐다. 데이비스는 이번 시즌을 끝으로 계약이 끝나기에 충분히 가능한 스토리다. 하지만 우도기는 토트넘이 장기적인 미래를 보고 영입한 선수라 노팅엄에 매각하지는 않을 것으로 보인다.
