미국에 5골 먹힐뻔한 일본이 월드컵 우승? "16강조차 불투명" 자국 내…

[스포츠조선 윤진만 기자]'이런 상황이라면 월드컵 우승은 꿈에 불과하다.'
이 매체는 두 경기 연속 무득점에 포커스를 맞췄다. '월드컵 아시아 최종예선 10경기에서 30골을 터뜨린 공격진은 2경기 연속 침묵했다. 이번 결과는 상대를 바꿔 미국에 2-0, 멕시코와 2-2를 기록한 한국과 극명한 대조를 이뤘다'라고 적었다. 모리야스 하지메 일본 감독이 "월드컵 우승에 필요한 경험을 쌓았다. 세계적인 강팀과의 경기에서 드러난 문제점은 개인과 팀에 귀중한 자산이 됐다"라고 말한 것에 대해 '완패를 당한 경기에서 긍정적인 면을 찾기 어려웠다. 월드컵 개막까지 시간이 얼마 남지 않았다. 다음 달 브라질전에서도 비슷한 상황이라면 월드컵 우승은 꿈에 불과하다. 개최국과의 경기에서 얻은 치욕을 교훈으로 삼지 못한다면, 역대 최고 성적인 월드컵 16강 진출조차 불투명해질 것'이라고 덧붙였다.
한편, '스포니치'는 일본 축구대표팀이 지난 3월과 6월 사우디아라비아(0대0 무)와 호주(0대1 패)와의 2연전에 이어 석달만에 두 경기 연속 무득점을 기록한 사실을 공개했다. 10월 파라과이와의 친선경기에서 무득점에 그치면, 필립 트루시에 감독이 이끌던 1999년 이후 26년만에 3경기 연속 무득점을 기록한다는 점을 강조했다.
일본은 9월에 이어 10월에도 한국과 상대팀 순서만 바꿔 친선경기를 치른다. 10일 파라과이, 14일 브라질과 2연전을 펼친다. 9월 A매치 2연전을 1승 1무로 마친 한국은 10월10일 브라질, 14일 파라과이와 잇달아 맞붙는다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com