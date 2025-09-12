스포츠조선

"버림받아도 좋아, 맘껏 춤춰" '연봉 파격 인상→꿀임대' 오나나, 튀르키예 공항서 열렬 환대…'공식발표' 맨유도 안도, '호러쇼' 악몽 탈출

최종수정 2025-09-12 08:27

"버림받아도 좋아, 맘껏 춤춰" '연봉 파격 인상→꿀임대' 오나나, 튀르…
사진캡처=더선

"버림받아도 좋아, 맘껏 춤춰" '연봉 파격 인상→꿀임대' 오나나, 튀르…
사진캡처=더선

"버림받아도 좋아, 맘껏 춤춰" '연봉 파격 인상→꿀임대' 오나나, 튀르…
맨유 SNS

[스포츠조선 김성원 기자]안드레 오나나가 튀르키예에 입성하지마자 팬들에게 둘러싸여 뜨거운 환대를 받았다. 동시에 맨유는 악몽에서 탈출했다.

맨유가 12일(이하 한국시각) 오나나의 임대를 공식 발표했다. 오나나는 11일 튀르키예 트라브존스포르에 도착했다. A매치 기간 맨유와 트라브존스포르가 임대에 합의한 가운데 오나나도 동의했다.

카메룬 국가대표인 그는 5일 에스와티니(3대0 승), 10일 카보베르데(0대1 패)와의 2026년 북중미월드컵 아프리카 예선에 모두 출전했다. 맨유 복귀는 없었다. 그는 곧바로 트라브존스포르로 날아갔다.

잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 포함해 유럽 5대리그의 이적 시장은 막을 내렸지만 튀르키예의 2025~2026시즌 여름이적시장은 13일 문을 닫는다. 트라브존스포르 팬들은 오나나가 공항 청사에 빠져나오자 함성을 지르며 환호했다.

팬들의 열렬한 응원에 그의 입가에도 미소가 떠나지 않았다. 오나나는 트라브존스포르 머플러를 두르고 응원가에 맞춰 춤을 추며 그 순간을 만끽했다. 임대 기간은 2026년 6월까지다. 완전 이적 옵션은 포함되지 았았다. 임대 수수료도 없다.

다만 맨유에서보다 더 높은 연봉을 받는 것으로 전해졌다. 트라브존스포르는 오나나의 현재 받는 연봉을 부담하는 것은 물론 계약금과 옵션에 따른 보너스도 지급키로 했다.


"버림받아도 좋아, 맘껏 춤춰" '연봉 파격 인상→꿀임대' 오나나, 튀르…
로이터 연합뉴스

"버림받아도 좋아, 맘껏 춤춰" '연봉 파격 인상→꿀임대' 오나나, 튀르…
EPA 연합뉴스
루벤 아모림 맨유 감독은 웃고 있다. 아모림 감독은 오나나가 팀에 부정적인 영향을 주고 있다고 판단했다. 그는 햄스트링(허벅지 뒷근육) 부상으로 이번 시즌 프리시즌 투어에도 불참했다. 그러나 그 기간 카메룬 고향의 맨땅에서 놀고 있는 영상이 공개돼 논란이 됐다.

아모림 감독은 이번 여름 마커스 래시포드, 제이든 산초, 알레한드로 가르나초, 안토니 등을 모두 떠나보냈다. 오나나가 선수단 재편의 마침표였다.


오나나는 튀르키예의 최강 갈라타사라이와 연결됐다. 하지만 갈라타사라이가 트라브존스포르의 수문장인 튀르키예 국가대표 우구르찬 차키르를 2일 전격 영입했다.

트라브존스포르는 대체 자원이 필요했다. 오나나를 영입하기로 했다. 오나나는 에릭 텐 하흐 전 감독이 영입한 인물이다.

텐 하흐 감독은 2022~2023시즌을 끝으로 알렉스 퍼거슨 전 감독의 마지막 유산이던 다비드 데 헤아를 떠나보냈다. 네덜란드 아약스 사령탑 시절 함께했던 오나나를 2023년 7월 영입했다. 오나나는 4380만파운드(약 820억원)의 이적료에 이탈리아 세리에A 인터 밀란에서 맨유로 둥지를 옮겼다. 계약기간이 3년 더 남았다.


"버림받아도 좋아, 맘껏 춤춰" '연봉 파격 인상→꿀임대' 오나나, 튀르…
로마노 SNS

"버림받아도 좋아, 맘껏 춤춰" '연봉 파격 인상→꿀임대' 오나나, 튀르…
로마노 SNS
오나나는 맨유에서 첫 시즌 EPL 전 경기인 38경기를 포함해 51경기에 출전했다. 지난 시즌에는 EPL 34경기를 비롯해 50경기에 나섰다. 어이없는 실수로 맨유 역사상 최악의 골키퍼로 낙인찍혔다.

이번 시즌 입지는 또 달라졌다. 오나나는 새 시즌 EPL에서 자취를 감췄다. 튀르키예 출신의 알타이 바이은드르에게 밀렸다. 맨유는 최근 벨기에 로열 앤트워프에서 세네 라멘스 영입하면서 오나나의 입지는 더욱 좁아졌다.

오나나는 단 1경기 리그컵에 출전했는데 '이변의 희생양'이었다. 맨유는 지난달 28일 4부팀인 그림즈비 타운에 덜미를 잡혀 리그컵 2라운드에서 충격 탈락했다. 2대2 무승부 후 승부차기에서 11-12로 패했다.

당시 오나나가 골문을 지켰는데 결정적인 실수로 승리를 헌납했다. '호러쇼'의 대명사였다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, ♥아내 정체 직접 공개했다 "38살·LA출신 사업가? 사실 아냐"

2.

윤일상, 유승준에 손절 당할 각오 "연락 끊겨도..'병역 기피' 진짜 잘못"

3.

송일국, 판사 아내♥와 따로 산다 "삼둥이는 내가 홀로 돌봐 힘들어" ('각집부부')

4.

'유방암 투병' 이성미, 건강식 믿었는데 "독 먹고 있다" 충격

5.

[공식] 정동원 "만 16세 무면허 운전 반성…지인이 휴대폰 가져가 2억 달라 협박"

스포츠 많이본뉴스
1.

'PSG가 너무 밉다' 韓 차세대 에이스 이강인 어떻게 해야 되나...월드컵 앞두고 걱정태산

2.

여기도 손흥민, 저기도 SON HEUNG-MIN…몇 년간 지워지지 않을 '위대한 족적'

3.

"토트넘서 경질될 줄 알았어" '손흥민 첫 우승 합작' 포스테코글루의 충격 고백…노팅엄 첫 기자회견 "레비, 트로피 선물→보답 끝"

4.

"솔직히 초조하더라" 대기록은 무념무상 최정도 뒤흔든다…韓최다홈런의 남자, 또한번 'KBO 최초'에 이름 새겼다 [대구레코드]

5.

'225K인데 고작 10승?' 에이스가 안타까운 사령탑의 속내 "한가지 바람이 있다면…" [대구포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

'PSG가 너무 밉다' 韓 차세대 에이스 이강인 어떻게 해야 되나...월드컵 앞두고 걱정태산

2.

여기도 손흥민, 저기도 SON HEUNG-MIN…몇 년간 지워지지 않을 '위대한 족적'

3.

"토트넘서 경질될 줄 알았어" '손흥민 첫 우승 합작' 포스테코글루의 충격 고백…노팅엄 첫 기자회견 "레비, 트로피 선물→보답 끝"

4.

"솔직히 초조하더라" 대기록은 무념무상 최정도 뒤흔든다…韓최다홈런의 남자, 또한번 'KBO 최초'에 이름 새겼다 [대구레코드]

5.

'225K인데 고작 10승?' 에이스가 안타까운 사령탑의 속내 "한가지 바람이 있다면…" [대구포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.