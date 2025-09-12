"여전한 월드클래스" 손흥민, MLS 종합능력치 메시 이어 2위!…아시아…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]9월 A매치 데이를 통해 건재를 과시한 '손세이셔널' 손흥민(LA FC)이 미국프로축구(MLS)에서 두번째로 높은 종합능력치를 기록한 것으로 나타났다.
손흥민은 같은 리그를 누비는 리오넬 메시(인터 마이애미)에 이어 MLS 오버롤 순위 2위를 기록했다. 7개의 발롱도르를 보유한 메시는 오버롤 86을 기록했다. 메시도 지난 버전 88에서 2 감소했다.
모하메드 살라(리버풀)와 킬리안 음바페(레알 마드리드)가 오버롤 91로 전 세계 공동 1위에 올랐다.
발롱도르 유력 후보인 우스만 뎀벨레(파리 생제르맹), 전 발롱도르 수상자 로드리(맨시티), 리버풀의 '벽' 버질 반 다이크, 레알 플레이메이커 주드 벨링엄, '괴물 골잡이' 엘링 홀란(맨시티)이 오버롤 90으로 바짝 추격했다.
'메시의 재림' 라민 야말(바르셀로나)은 오버롤 89를 기록해 팀 동료인 하피냐, 페드리(바르셀로나), 비티냐, 아치라프 하키미(이상 파리 생제르맹), 잔루이지 돈나룸마(맨시티), 해리 케인(바이에른 뮌헨), 플로리안 비르츠(리버풀), 비니시우스(레알) 등과 동률을 이뤘다.
