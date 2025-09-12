스포츠조선

[오피셜]UEFA 전격 룰 개정! 'UCL 충격 탈락→포스트 손흥민' 텔, UCL 구제 방법 생겼다…단 부상 선수 나와야, 눈물의 '희망고문'

기사입력 2025-09-12 10:27


[오피셜]UEFA 전격 룰 개정! 'UCL 충격 탈락→포스트 손흥민' 텔…
토트넘 SNS

[오피셜]UEFA 전격 룰 개정! 'UCL 충격 탈락→포스트 손흥민' 텔…
로이터 연합뉴스

[오피셜]UEFA 전격 룰 개정! 'UCL 충격 탈락→포스트 손흥민' 텔…
AFP 연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]웃어야 하나, 울어야 하나!

2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL)에 최종엔트리에서 충격 탈락할 마티스 텔(20)이 구제받을 기회를 얻었다. 유럽축구연맹(UEFA) 집행위원회가 12일(이하 한국시각) 부상 선수 발생에 따른 엔트리 변경 규정에 전격 합의했다. 영국의 '더선'은 'UCL 스쿼드에서 제외된 스타들에게 희망을 주는 이번 주요 규칙 변경이 발표됐다'고 전했다.

최초 제출된 엔트리는 리그 페이즈까지 변경할 수 없다. 토마스 프랭크 감독은 4일 UCL에 출전할 22명의 엔트리를 확정, UEFA에 제출했다. 가장 큰 논란은 텔의 제외였다. 반면 새 영입인 모하메드 쿠두스, 주앙 팔리냐, 사비 시몬스, 랑달 콜로 무아니는 모두 포함됐다.

UCL 최종엔트리는 25명이다. 단 구단 자체 육성 선수 쿼터(4장)를 채워야 한다. 토트넘은 골키퍼 브랜던 오스틴만 유스 출신이라 22명밖에 등록할 수 없었다. 부상인 제임스 매디슨, 데얀 쿨루셉스키, 라두 드라구신, 이브 비수마 등도 제외됐다.

즉시 발효되는 개정된 규정에는 각 클럽은 12월, 6라운드까지 '장기적인 부상이나 질병'을 앓는 필드플레이어 1명을 임시로 교체할 수 있도록 했다. UEFA는 "이러한 조정의 이유는 선수단 명단이 부당하게 줄어드는 것을 방지하고 선수들의 추가적 출전 부담으로부터 안전하게 보호받을 수 있도록 하기 위한 것"이라고 설명했다.


[오피셜]UEFA 전격 룰 개정! 'UCL 충격 탈락→포스트 손흥민' 텔…
로이터 연합뉴스

[오피셜]UEFA 전격 룰 개정! 'UCL 충격 탈락→포스트 손흥민' 텔…
로이터 연합뉴스
'더선'은 '햄스트링(허벅지 뒷근육) 부상으로 리암 델랍(첼시)이 10주간 경기에 나서지 못하면서 파쿤도 부오나노테가 곧바로 경기에 나설 수 있게 됐다. 텔을 비롯해 페데리코 키에사(리버풀), 가브리엘 제수스(아스널)도 복귀할 가능성이 생겼다'고 강조했다.

프랑스 U-21(21세 이하) 대표팀에 차출된 텔은 지난 주 UCL 엔트리 제외에 "확실히 아쉽다"고 고통스러워했다. 또 프랭크 감독에게 자신의 입장을 밝히겠다고 전했다. 다만 텔은 토트넘 공격 라인에서 '부상 악재'가 터져야 합류할 수 있다.

토트넘은 이번 여름이적시장 첫 사인으로 텔의 완전 영입을 선택했다. 그는 올해 2월 겨울이적시장 마지막 날 바이에른 뮌헨에서 토트넘으로 둥지를 옮겼다. 토트넘은 바이에른과 임대 후 텔을 완전 영입하는 조건으로 이적료 5000만유로(약 810억원)에 합의했다. 계약기간은 6년이다.


토트넘을 떠난 엔제 포스테코글루 전 감독도 "텔은 토트넘 선수가 될 것"이라고 확언한 바 있다. 하지만 기대치를 밑돌았다. 그는 토트넘에서 20경기에 출전해 3골에 그쳤다.


[오피셜]UEFA 전격 룰 개정! 'UCL 충격 탈락→포스트 손흥민' 텔…
로이터 연합뉴스

[오피셜]UEFA 전격 룰 개정! 'UCL 충격 탈락→포스트 손흥민' 텔…
AFP 연합뉴스
토트넘은 갈등했지만 완전 영입 약속은 지켰다. 다만 이적료가 낮아진 것으로 알려졌다. 토트넘은 텔의 임대료로 1000만유로(약 162억원)를 바이에른에 지급했다. 완전 영입 조건은 기본 3500만유로(약 568억원)에 옵션 1000만유로를 지급하는 것으로 바이에른과 합의한 것으로 전해졌다.

'포스트 손흥민'으로 주목받는 텔은 프랑스 출신이다. 그는 스타드 렌에서 구단 최연소인 16세에 1군 무대에 데뷔해 기대를 한몸에 받았다. 2022년 7월 바이에른에 합류한 그는 한 달만에 구단 역대 최연소 득점 기록을 깼다.

하지만 해리 케인이 2023년 여름 바이에른에 둥지를 튼 후에는 기회가 많지 않았다. 텔은 바이에른에서 3시즌 동안 총 83경기에 출전해 16골 8도움을 기록했다. 분데스리가에서 60경기에 출전해 12골 6도움, UCL리그에선 16경기에서 2골 1도움을 올렸다. DFB 포칼에선 6경기에서 2골 1도움을 올렸다.

탈출구가 토트넘이었다. 그러나 임대 꼬리표를 뗐지만 '꿈의 무대'인 UCL에도 일단 이름을 올리지 못했다. 텔은 새 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 2경기 교체 출전에 그쳤다. 출전 시간은 19분이다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'유방암 투병' 이성미, 건강식 믿었는데 "독 먹고 있다" 충격

2.

정동원, 무면허 운전 두달만 불법 오토바이 주행…"5억 협박 받고 1억 건네"[종합]

3.

윤일상, 유승준에 손절 당할 각오 "연락 끊겨도..'병역 기피' 진짜 잘못"

4.

'미나♥' 류필립, 中서 삭힌 병아리 통째로 먹었다.."현지인도 잘 못 먹는 음식"

5.

저스디스, 또 이찬혁 저격…진짜 안멋진 힙합 어그로[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"토트넘서 경질될 줄 알았어" '손흥민 첫 우승 합작' 포스테코글루의 충격 고백…노팅엄 첫 기자회견 "레비, 트로피 선물→보답 끝"

2.

'팬들이 포기했다' KIA 가장 무서운 현실 마주했다…역사적 시즌, 광주만 유일하게 관중 줄었다

3.

키움, 순식간에 KBO 가장 중요한 팀이 돼버렸다, 한화-LG '불가사의한' 인연 때문에...

4.

"솔직히 초조하더라" 대기록은 무념무상 최정도 뒤흔든다…韓최다홈런의 남자, 또한번 'KBO 최초'에 이름 새겼다 [대구레코드]

5.

"15승 할 거 같아요" 팬의 응원이 현실로 됐다…"그 말에 꽂혔어요"

스포츠 많이본뉴스
1.

"토트넘서 경질될 줄 알았어" '손흥민 첫 우승 합작' 포스테코글루의 충격 고백…노팅엄 첫 기자회견 "레비, 트로피 선물→보답 끝"

2.

'팬들이 포기했다' KIA 가장 무서운 현실 마주했다…역사적 시즌, 광주만 유일하게 관중 줄었다

3.

키움, 순식간에 KBO 가장 중요한 팀이 돼버렸다, 한화-LG '불가사의한' 인연 때문에...

4.

"솔직히 초조하더라" 대기록은 무념무상 최정도 뒤흔든다…韓최다홈런의 남자, 또한번 'KBO 최초'에 이름 새겼다 [대구레코드]

5.

"15승 할 거 같아요" 팬의 응원이 현실로 됐다…"그 말에 꽂혔어요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.