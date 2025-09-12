스포츠조선

손흥민, 메시와 어깨 나란히 하다. 선수등급 메시 1위, 손흥민 2위. 단 1점 차. "SON, 메시와 최고등급 선수"

기사입력 2025-09-12


[스포츠조선 류동혁 기자] 손흥민(33·LAFC)이 리오넬 메시와 어깨를 나란히 했다. 평가는 동급이다. 선수들의 기량에 가장 민감한 게임 버전에서 손흥민은 메시와 함께 메이저리그 사커 최고 능력치를 받았다.

월드사커 토크는 12일(한국시각) 'EA Sports FC 26의 새 버전이 코앞으로 다가왔다. 선수 등급이 출시되기 시작했습니다. 메이저리그 사커에서는 인터 마이애미 리오넬 메시와 LAFC 손흥민이 리그 최고 등급의 선수가 됐다'고 했다.

이 매체는 '메시는 2024년 이후 메이저리그 사커에서 최고 능력치의 선수로 평가받았지만, 손흥민의 깜짝 리그 이적으로 독주에 균열이 나고 있다. 메시는 전체 평점 86점으로 여전히 1위지만, 손흥민은 85점으로 그 뒤를 바짝 뒤쫓고 있다'고 했다.

PSG에서 메이저리그 사커 인터 마이애미로 이적한 메시는 곧바로 돌풍을 일으켰다. 당시 객관적 전력이 좋지 않았던 인터 마이애미를 리그스컵에서 우승으로 이끌었고, 시청률과 화제성이 급등했다. 메시 열풍이었다.

메시의 합류로 메이저리그 사커 전체적 경제 가치는 급상승했다.

손흥민도 메시 열풍에 버금가는 모습을 보이고 있다.

토트넘에서 LAFC로 이적한 손흥민은 입단 3일 만에 교체 출전, PK를 유도하면서 팀 무승부를 이끌었다. 이후 선발 출전한 그는 어시스트와 골을 기록하면서 손흥민 열풍을 일으키고 있다.

현지 매체에서는 '손흥민의 열풍은 메시 이적 초기와 비슷하다. 이제 메이저리그 사커는 두 슈퍼스타의 시너지를 통해 어떻게 마케팅할 지를 고민해야 한다'고 보도하기도 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

