'2골 1도움→LA 복귀' 손흥민 "좋은 컨디션으로 A매치 치러 행복"……

[스포츠조선 김성원 기자]손흥민(33·LA FC)은 손흥민이었다.
홍명보 감독이 A대표팀의 지휘봉을 다시 잡은 후 첫 '탈아시아'의 여정이라 관심이 컸다. 상대팀이 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서도 대한민국 위에 있었다. 미국은 15위, 멕시코는 13위, 대한민국은 23위다. 홍명보호는 미국 원정 2연전에서 1승1무의 성적표를 받아들었다. 미국을 2대0으로 꺾은 대한민국은 멕시코와는 2대2 무승부를 기록했다.
손흥민은 부상만 없다면, 다음달 10일 예정된 브라질과의 친선경기에서 대한민국 A매치 최다 출전 단독 1위로 올라설 전망이다. 그는 역대 최장수 캡틴, A매치 통산 최다득점 2위(53골), A매치 최장기간 출전기록 3위(14년285일) 등 숱한 기록도 보유하고 있다.
스티브 체룬돌로 감독은 12일 열린 산호세전 기자회견에서 "멕시코전은 못봤지만 미국전은 봤다. 손흥민은 아주 훌륭했고, LA FC에서도 계속 골을 넣어주면 좋겠다"고 미소지었다.
산호세전 손흥민 활용 방안에 대해선 "지난 몇 주와 똑같을 거다. 그가 우리 팀에서 보여준 퍼포먼스는 아주 훌룡했다. 팀 전체적으로도 좋은 경기들을 했다. 모든 경기를 이기진 못했지만 경기력과 손흥민의 활약에는 만족하고 있다. 그래서 특별히 바꿀 건 없다"고 강조했다.
