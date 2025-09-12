스포츠조선

'2골 1도움→LA 복귀' 손흥민 "좋은 컨디션으로 A매치 치러 행복"…미국→멕시코 "강팀과 값진 경험, 10월에 만나요"

기사입력 2025-09-12 14:06


'2골 1도움→LA 복귀' 손흥민 "좋은 컨디션으로 A매치 치러 행복"……
손흥민 SNS

'2골 1도움→LA 복귀' 손흥민 "좋은 컨디션으로 A매치 치러 행복"……
포옹하는 홍명보 감독-손흥민
(해리슨[미국 뉴저지주]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 6일(현지시간) 미국 뉴저지주 해리슨 스포츠일러스트레이티드 스타디움에서 열린 한국 대 미국 친선경기에서 홍명보 감독이 교체되는 손흥민과 포옹을 나누고 있다. 2025.9.7

'2골 1도움→LA 복귀' 손흥민 "좋은 컨디션으로 A매치 치러 행복"……
세리머니하는 손흥민
(서울=연합뉴스) 10일(한국시간) 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 열린 한국과 멕시코의 친선경기에서 손흥민이 골을 넣은 뒤 세리머니를 하고 있다. 2025.9.10 [대한축구협회 제공. 재판매 및 DB금지]

[스포츠조선 김성원 기자]손흥민(33·LA FC)은 손흥민이었다.

9월 A매치 2연전에서 '원맨쇼'를 펼친 손흥민이 12일(이하 한국시각) 자신의 SNS를 통해 소회와 함께 감사의 인사를 했다. 그는 '강한 상대팀들과의 경기 속에서 값진 경험을 쌓을 수 있었던 미국 원정이었다. 좋은 컨디션으로 많은 팬분들 앞에서 대표팀 경기를 치를 수 있어서 정말 행복했다'고 밝혔다.

그리고 '이제는 소속팀으로 복귀했다. 함께 고생한 모든 선수들과 스태프분들께 감사드리고 싶다. 어려운 환경 속에서도 고생많았다고 전해주고 싶다'며 '또, 경기장에서 직접, 그리고 TV로 뜨겁게 응원해주신 팬 여러분께도 진심으로 감사드린다. 보내주신 사랑과 열정적인 응원, 모두 잘 느꼈다. 10월에도 건강하고 밝은 모습으로 한국에서 다시 만나자'고 전했다.

홍명보 감독이 A대표팀의 지휘봉을 다시 잡은 후 첫 '탈아시아'의 여정이라 관심이 컸다. 상대팀이 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서도 대한민국 위에 있었다. 미국은 15위, 멕시코는 13위, 대한민국은 23위다. 홍명보호는 미국 원정 2연전에서 1승1무의 성적표를 받아들었다. 미국을 2대0으로 꺾은 대한민국은 멕시코와는 2대2 무승부를 기록했다.


'2골 1도움→LA 복귀' 손흥민 "좋은 컨디션으로 A매치 치러 행복"……

'2골 1도움→LA 복귀' 손흥민 "좋은 컨디션으로 A매치 치러 행복"……
손흥민은 공격의 '만능 키'였다. 원톱으로 선발 출격한 미국전에선 1골 1도움, 후반 시작과 함께 교체로 출전해 왼쪽 윙어에 포진한 멕시코전에서도 1골을 기록했다.

새로운 역사도 썼다. 멕시코전은 그의 136번째 A매치 경기였다. 한국 축구 역대 A매치 최다 출전 1위에 올라섰다. 136회의 A매치에 나섰던 '레전드' 차범근 홍명보와 어깨를 나란히 했다.

손흥민은 부상만 없다면, 다음달 10일 예정된 브라질과의 친선경기에서 대한민국 A매치 최다 출전 단독 1위로 올라설 전망이다. 그는 역대 최장수 캡틴, A매치 통산 최다득점 2위(53골), A매치 최장기간 출전기록 3위(14년285일) 등 숱한 기록도 보유하고 있다.


'2골 1도움→LA 복귀' 손흥민 "좋은 컨디션으로 A매치 치러 행복"……
AFP 연합뉴스
미국 메이저리그사커(MLS)에 둥지를 튼 후 처음으로 A대표팀에 차출된 손흥민이 LA FC에 복귀했다. 쉼표는 없다. LA FC는 14일 오전 9시30분 미국 캘리포니아주 산호세의 리바이스 스타디움에서 산호세 어스퀘이크와 2025년 미국 MLS 32라운드를 치른다.


스티브 체룬돌로 감독은 12일 열린 산호세전 기자회견에서 "멕시코전은 못봤지만 미국전은 봤다. 손흥민은 아주 훌륭했고, LA FC에서도 계속 골을 넣어주면 좋겠다"고 미소지었다.

산호세전 손흥민 활용 방안에 대해선 "지난 몇 주와 똑같을 거다. 그가 우리 팀에서 보여준 퍼포먼스는 아주 훌룡했다. 팀 전체적으로도 좋은 경기들을 했다. 모든 경기를 이기진 못했지만 경기력과 손흥민의 활약에는 만족하고 있다. 그래서 특별히 바꿀 건 없다"고 강조했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장성규, ♥아내 씀씀이 폭로…"원하는 만큼 써 했더니, 한달에 2천 만원 결제"

2.

‘미우새’ 차태현, 김종국 결혼 비하인드 공개…“짠돌이라 못할 줄 알았다” 폭로

3.

옥주현, 소속사 불법 운영 직접 사과 "무지로 인한 불찰, 등록 기다리는 중" [전문]

4.

홍석천, 20대男 사칭 피해 폭로 "내 이름 팔아 수천만원 사기...피해자 속출"

5.

이시영, '둘째 임신' 중 절친과 와인파티?…"무알콜 샹그리아" 논란 사전차단

스포츠 많이본뉴스
1.

초반 리드가 더 무섭다. 11패중 7번이 역전패라니. 방심의 결과인가 '4:0→4:6 열패' 어느덧 한화와 3.5G차[SC 포커스]

2.

'가나초콜릿 50주년 맞이' 롯데자이언츠, 롯데웰푸드와 함께하는 '가나초콜릿 매치데이'

3.

'대통령의 기운이 홈런으로?' 트럼프와 악수하고 연타석 홈런, 애런 저지 361호, 디마지오와 타이

4.

유상철→김주성→김병지→데얀, 제2회 K리그 명예의 전당 헌액식, 16일 개최…김호 감독→정몽준 회장, 역사의 중심

5.

[인터뷰]웃어도 웃는 게 아냐! "손흥민, 韓 이어 LA서도 '또또또' 골 부탁해" 체룬돌로 감독의 간절한 바람…"특별히 바꿀 건 없다"면서도 선발은 '비밀'

스포츠 많이본뉴스
1.

초반 리드가 더 무섭다. 11패중 7번이 역전패라니. 방심의 결과인가 '4:0→4:6 열패' 어느덧 한화와 3.5G차[SC 포커스]

2.

'가나초콜릿 50주년 맞이' 롯데자이언츠, 롯데웰푸드와 함께하는 '가나초콜릿 매치데이'

3.

'대통령의 기운이 홈런으로?' 트럼프와 악수하고 연타석 홈런, 애런 저지 361호, 디마지오와 타이

4.

유상철→김주성→김병지→데얀, 제2회 K리그 명예의 전당 헌액식, 16일 개최…김호 감독→정몽준 회장, 역사의 중심

5.

[인터뷰]웃어도 웃는 게 아냐! "손흥민, 韓 이어 LA서도 '또또또' 골 부탁해" 체룬돌로 감독의 간절한 바람…"특별히 바꿀 건 없다"면서도 선발은 '비밀'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.