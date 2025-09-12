스포츠조선

"내가 원했던 축구다" 김천전 극장승→황선홍의 미소…'원정'에 강한 대전, 선두 전북 사냥 나선다

최종수정 2025-09-12 16:00

"내가 원했던 축구다" 김천전 극장승→황선홍의 미소…'원정'에 강한 대전…

"내가 원했던 축구다" 김천전 극장승→황선홍의 미소…'원정'에 강한 대전…

"내가 원했던 축구다" 김천전 극장승→황선홍의 미소…'원정'에 강한 대전…
울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 전북현대모터스/ 전북 거스 포옛 감독/ 사진 김정수

[스포츠조선 김성원 기자]9월 A매치가 막을 내렸다. K리그1이 재개된다.

K리그1은 이제 5라운드 후 1~6위의 파이널A와 7~12위의 파이널B로 분리된다. '절대 1강' 전북 현대가 이미 2021년 이후 4년 만의 정상 등극을 예약했다. 전북 아래의 혈투도 뜨겁다.

2~4위에 위치한 김천 상무(승점 46), 대전하나시티즈(승점 45), 포항 스틸러스(승점 44)가 사정권에 있다. 전북과 대전이 이번 주말 맞닥뜨린다.

김천전 승리를 통해 반전 신호탄을 쏜 대전은 전북 원정에서 승리가 목표다. 대전은 13일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 전북과 '하나은행 K리그1 2025' 29라운드를 치른다.

대전은 연패 위기를 넘겼다. 광주FC, FC안양 원정에서 연패를 당하면서 순위는 4위까지 떨어졌다. 시즌 첫 연패였다. 분위기를 끌어올리기 위해선 김천과의 홈 경기 승리가 필요했다.

황선홍 대전 감독은 강도 높은 압박과 기동력을 내세운 축구를 했다. 날카로운 공격을 자랑하는 김천과 전면전을 시도했고 먼저 실점을 허용하긴 했지만 주앙 빅토르가 동점골을 넣고 종료 직전 안톤이 극장골을 터트리면서 2대1 역전승을 거뒀다.


"내가 원했던 축구다" 김천전 극장승→황선홍의 미소…'원정'에 강한 대전…

"내가 원했던 축구다" 김천전 극장승→황선홍의 미소…'원정'에 강한 대전…
결과, 내용 모두 잡은 경기였다. 황 감독은 "오늘 내가 원했던 축구를 했다. 어려움은 있고 만족스럽지 않을 때도 있을 것이다. 대전은 올해만 축구를 하고 끝낼 팀이 아니다. 우리가 나아가야 할 방향성을 앞세워 계속 노력하고 있다. 실수하고 어려움이 있어도 만들어 갈 자신이 있다. 선수들과 같이 만들어가겠다"고 밝혔다.

대전은 A매치 휴식기인 3일부터 7일까지 강원도 정선에서 국내전지훈련을 펼쳤다. 조직력 다지기에 집중했고 부상 선수들은 회복에 전념했다. 더 단단해진 모습으로 전북 원정에 나선다.


전북은 지난달 24일 포항에 패하며 리그 무패행진이 22경기(17승5무)에서 멈췄지만 곧바로 반등했다. '현대가 라이벌' 울산 HD를 2대0으로 요리하며 강력한 모습을 다시 보여줬다.

특히 전북은 홈에서 강하다. 홈 14경기에서 8승5무1패다. 대전으로선 전북 원정이 부담스럽다. 그러나 대전은 원정에서 강했다. 원정 14경기에서 6승5무3패로 많은 승점을 얻었다.

대전은 전북전에서 흐름을 이어간다는 각오다. 최근 두 팀은 무승부가 많았다. 최근 10경기에서 2승6무2패였다. 올 시즌은 1승1무로 전북이 우세하다. 대전은 2위 탈환을 위해선 연승이 절실하다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

옥주현, 소속사 불법 운영 직접 사과 "무지로 인한 불찰, 등록 기다리는 중" [전문]

2.

홍석천, 20대男 사칭 피해 폭로 "내 이름 팔아 수천만원 사기...피해자 속출"

3.

김종국, ♥새신부와 '운동 문제'로 싸웠다..."결혼 전 단 하나의 위기"

4.

구준엽, 故 서희원 떠난 후 맞은 첫 생일…강원래 "밝은 모습으로 만나"

5.

이경규 “공황장애 약 먹고 있어, 너한테 갔어야”…정신과 의사 친구 앞서 솔직 고백

스포츠 많이본뉴스
1.

사자 새끼를 키우는, 호랑이팀 감독 "오선우, 힘들다고 빼주면 그 정도 선수밖에 안돼"

2.

'2골 1도움→LA 복귀' 손흥민 "좋은 컨디션으로 A매치 치러 행복"…미국→멕시코 "강팀과 값진 경험, 10월에 만나요"

3.

최동원 불굴의 도전 정신 "함~해보입시더~" 되새기자[특별기고]

4.

'이럴수가' KIA 트레이드 복덩이, 끝내 전력 이탈…'5강 실낱 희망' KIA, 초대형 악재 터졌다

5.

"슈투트가 오현규 꼭 영입했어야 하나?" 돌발변심 구단 옹호한 獨 빌트…"추후 무릎 부상 가능성 배제할 수 없었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

사자 새끼를 키우는, 호랑이팀 감독 "오선우, 힘들다고 빼주면 그 정도 선수밖에 안돼"

2.

'2골 1도움→LA 복귀' 손흥민 "좋은 컨디션으로 A매치 치러 행복"…미국→멕시코 "강팀과 값진 경험, 10월에 만나요"

3.

최동원 불굴의 도전 정신 "함~해보입시더~" 되새기자[특별기고]

4.

'이럴수가' KIA 트레이드 복덩이, 끝내 전력 이탈…'5강 실낱 희망' KIA, 초대형 악재 터졌다

5.

"슈투트가 오현규 꼭 영입했어야 하나?" 돌발변심 구단 옹호한 獨 빌트…"추후 무릎 부상 가능성 배제할 수 없었다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.