스포츠조선

"정신 차려!" '80분' 손흥민 52초→MLS 2호골에도 분노 폭발…LA FC, 새너제이 어스퀘이크 4-2 제압

기사입력 2025-09-14 11:36


"정신 차려!" '80분' 손흥민 52초→MLS 2호골에도 분노 폭발…L…
사진=IMAGN IMAGES via Reuters Connect 연합뉴스

"정신 차려!" '80분' 손흥민 52초→MLS 2호골에도 분노 폭발…L…
사진=IMAGN IMAGES via Reuters Connect 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]LA FC의 핵심은 역시 손흥민(33)이었다.

LA FC는 14일(이하 한국시각) 미국 새너제이의 리바이스 스타디움에서 열린 새너제이 어스퀘이크와의 2025년 메이저 리그 사커(MLS) 원정 경기에서 4대2로 승리했다. LA FC는 새너제이 원정 '6연패' 수모를 끊어냈다. LA FC는 서부 지구(WESTERN CONFERENCE) 27경기에서 12승7무8패(승점 44)로 5위에 랭크됐다.

LA FC는 4-3-3 전술을 활용했다. 손흥민이 공격의 중심에 섰다. 좌우에 데니스 부앙가, 티모시 틸먼가 위치했다. 중원엔 에디 세구라, 마키 델가도, 마티외 슈아니에르가 자리했다. 수비는 아르템 스몰랴코우, 은코시 타파리, 라이언 포티어스, 세르지 팔렌시아가 담당했다. 골문은 위고 요리스가 지켰다.


"정신 차려!" '80분' 손흥민 52초→MLS 2호골에도 분노 폭발…L…
사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스

"정신 차려!" '80분' 손흥민 52초→MLS 2호골에도 분노 폭발…L…
사진=IMAGN IMAGES via Reuters Connect 연합뉴스

"정신 차려!" '80분' 손흥민 52초→MLS 2호골에도 분노 폭발…L…
사진=IMAGN IMAGES via Reuters Connect 연합뉴스
이번 경기의 '키 플레이어'는 단연 손흥민이었다. MLS 사무국은 킥오프 전 LA FC의 핵심으로 손흥민을 꼽았다.

당연한 일이다. 그는 지난달 10년 정든 토트넘(잉글랜드)을 떠나 LA FC의 유니폼으로 갈아입었다. 8월 10일 시카고 파이어를 상대로 후반 16분 투입돼 'MLS 데뷔전'을 치렀다. 손흥민은 데뷔전 무대에서 후반 32분 페널티킥을 유도했다. 팀의 2-2 무승부를 이끌며 팀을 패배의 위기에서 건졌다. 그는 8월 17일 뉴잉글랜드 레볼루션과의 원정 경기에서 도움을 배달했다. LA FC 소속으로 첫 공격포인트를 작성했다. 8월 24일 댈러스와의 경기에선 환상 프리킥으로 득점포를 가동했다. 손흥민의 힘은 그라운드 밖에서도 뜨거웠다. 손흥민의 LA FC 첫 홈경기엔 2만2937명의 '만원 관중'이 들어찼다.

그의 활약은 대표팀에서도 계속됐다. 손흥민은 7일 미국 뉴저지주 해리슨의 스포츠 일러스트레이티드 스타디움에서 열린 미국과의 친선 경기에 선발로 나서 1골-1도움을 기록했다. 대한민국의 2대0 승리에 앞장섰다. 10일 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 펼쳐진 멕시코와의 대결에선 후반 교체 투입돼 1골을 꽂아 넣었다. 한국과 멕시코는 2대2로 비겼다.


"정신 차려!" '80분' 손흥민 52초→MLS 2호골에도 분노 폭발…L…
사진=IMAGN IMAGES via Reuters Connect 연합뉴스

"정신 차려!" '80분' 손흥민 52초→MLS 2호골에도 분노 폭발…L…
사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스
역시는 역시였다. LA FC가 킥오프 1분도 채 되지 않아 득점포를 가동했다. 손흥민의 발끝이 번뜩였다. 손흥민은 52초 만에 스몰랴코우의 패스를 받아 MLS 2호골을 기록했다.

새너제이는 반격에 나섰다. 하지만 마무리가 되지 않았다. 오히려 LA FC가 연달아 추가 골을 넣으며 분위기를 띄웠다. LA FC는 전반 9분 역습 상황에서 부앙가의 득점이 나왔다. 새너제이의 수비진은 반대편에 있는 손흥민을 견제하느라 대처가 늦었다. 부앙가는 3분 뒤 팔렌시아의 패스를 받아 추가 득점하며 환호했다.


전반 14분 아찔한 상황이 발생했다. 손흥민이 상대 견제 속 넘어진 것이다. 경기장에선 야유가 쏟아졌다. 다행히도 손흥민은 일어났고, 경기는 재개됐다. 새너제이가 추격에 성공했다. 전반 18분 프레스턴 저드의 골이 나왔다. LA FC 빌드업 과정에서 실수가 있었고, 이를 놓치지 않고 득점을 완성했다.

LA FC는 전반 28분 손흥민의 슈팅이 나왔지만, 상대의 '육탄방어'에 막혔다. 새너제이는 전반 32분 좋은 위치에서 프리킥을 얻었지만 득점하지 못했다. 전반은 LA FC가 3-1로 앞선 채 마감했다.


"정신 차려!" '80분' 손흥민 52초→MLS 2호골에도 분노 폭발…L…
사진=IMAGN IMAGES via Reuters Connect 연합뉴스

"정신 차려!" '80분' 손흥민 52초→MLS 2호골에도 분노 폭발…L…
사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스
후반 들어 새너제이의 공격 강도가 거세졌다. 손흥민은 LA FC 선수들을 독려하며 분위기 전환에 힘썼다. LA FC는 부앙가의 공격으로 골을 노렸지만 마무리가 아쉬웠다.

새너제이가 교체 카드를 먼저 꺼냈다. 로드리게스와 보 르루 대신 우세니 보우다와 벤지 키카노비치를 넣었다. 6분 뒤엔 프레스턴 저드를 빼고 조세프 마르티네스를 투입했다. LA FC도 스몰랴코우와 틸먼 대신 라이언 홀링스헤드와 앤드류 모란이 그라운드를 밟았다. 양 팀 벤치의 지략 대결이 더욱 치열해졌다. LA FC는 결단을 내렸다. 후반 35분 손흥민을 빼고 데이비드 마르티네즈를 넣었다. 축구 통계 전문 업체 풋몹에 따르면 손흥민은 이날 패스 성공률 87%(13/15), 기회 창출 1회, 태클 1회 등을 기록했다. 평점은 7.5점이었다. LA FC 선수 중 델가도와 공동 3위였다.

잠잠하던 경기는 후반 막판 부앙가의 추가골로 마무리됐다. 부앙가는 팔렌시아의 패스를 받아 해트트릭을 달성했다. 새너제이는 후반 추가 시간 상대 자책골로 추격했지만 거기까지였다. LA FC가 5만978명의 관중 앞에서 승리를 챙겼다.

한편, LA FC는 18일 레알 솔트레이크와 19라운드 순연 경기를 치른다. 두 팀의 경기는 LA FC의 2025년 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 출전 관계로 미뤄졌다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이혜정 "남편, 유부녀와 바람나..내연녀 찾아가니 내게 '천박하다'고"(동치미)[종합]

2.

故 오인혜, 심정지 상태로 발견→병원 치료 중 사망...오늘(14일) 사망 5주기

3.

양치승, 헬스장 사기 폐업에 차까지 팔았다 "회원들 환급 돈 모자라"

4.

'정혜영♥' 션, 20세 큰딸과 '815런' 달렸다.."아빠 돕기 위해 3년째 참여" ('전참시')

5.

"팁만 13만원이라고? 너무한다" 이현이, 하와이 물가에 멘붕

스포츠 많이본뉴스
1.

[EPL현장리뷰]'베리발 1골-1도움' 토트넘, '1명 퇴장' 웨스트햄에 원정 3대0 완승!

2.

'레전드 캡틴' 손흥민 공백은 없다, 전설이 돌아올 거니까..."복귀 의심 없어" 해리 케인, 토트넘행 본격 시동

3.

포스텍 대오열! "토트넘 위장 팀이냐"→내일 아침 경질…데뷔전 내내 아스널 조롱에 시달렸다

4.

[EPL현장]토트넘, 웨스트햄 원정에서 0-0으로 전반 종료

5.

'A매치 2연속 득점' 손흥민, 새너제이 어스퀘이크전 '최전방 공격수' 선발 출전[공식발표]

스포츠 많이본뉴스
1.

[EPL현장리뷰]'베리발 1골-1도움' 토트넘, '1명 퇴장' 웨스트햄에 원정 3대0 완승!

2.

'레전드 캡틴' 손흥민 공백은 없다, 전설이 돌아올 거니까..."복귀 의심 없어" 해리 케인, 토트넘행 본격 시동

3.

포스텍 대오열! "토트넘 위장 팀이냐"→내일 아침 경질…데뷔전 내내 아스널 조롱에 시달렸다

4.

[EPL현장]토트넘, 웨스트햄 원정에서 0-0으로 전반 종료

5.

'A매치 2연속 득점' 손흥민, 새너제이 어스퀘이크전 '최전방 공격수' 선발 출전[공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.