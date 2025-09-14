"왜 하필 지금" '8연속 포인트'수원FC 윌리안 '스포츠 탈장' 수술대…

|
[스포츠조선 전영지 기자]'샤프볼' 수원FC에 예기치 못한 부상 악재가 닥쳤다.
김은중 수원FC 감독은 이날 광주전을 앞두고 "스플릿라운드까지 남은 5경기는 정말 중요하다. 그중에서도 첫 광주, 강원, 제주와의 3연전이 분수령"이라면서 비장함을 전했다. "김천, 대구전에서 우리 스스로 실수로 승점을 놓쳤다. 우리 선수들이 최선을 다하고 있지만, 좋은 기회가 왔을 때 올라서야 하는데 아쉬움이 있다. 어쩌면 이 5경기는 마지막 기회다. 이 3경기에서 판가름 난다"고 했다. "실수 싸움이고, 판정의 몫도 중요하다. 매경기가 결승전"이라고 거듭 강조했다. 가장 중요한 경기를 앞두고 에이스를 부상으로 잃었다. 복귀 시기도 장담할 수 없다. 김 감독은 이날 4-5-1 포메이션에서 공격라인에 원톱 싸박과 중원에 정승배, 이재원, 루안, 한찬희, 안현범을 내세웠다. 윌리안 대신 '2003년생 영건' 정승배가 나선다.
K리그1 최고의 전략가로 꼽히는 수원FC 김은중 감독과 광주 이정효 감독의 맞대결에 대한 관심에 그는 "머리가 아프다"고 했다. 수원은 올시즌 광주에 1승1무다. 김 감독은 "광주는 늘 까다로운 팀이다. 아사니가 빠졌지만 조직적으로 잘 돌아가는 팀인 만큼 우리도 조직적으로 잘 대비해야 한다"고 했다.
