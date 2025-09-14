'샤프'김은중 수원 감독의 작심발언"우리 실수로 스스로 무너졌다. 강해지…

|
[수원=스포츠조선 전영지 기자]"오늘도 우리 스스로 실수로 무너졌다. 우리 선수들이 더 강해져야 한다."
개선책을 묻는 질문에 "참 어렵다"며 한숨을 내쉬었다. "경기력이 안좋고 득점도 못하면 뭐라 말할 수 있는데 꾸준하게 득점을 하고 있다. 상대가 잘해서 실점하면 모르겠는데 실점이 우리 집중력, 우리 실수에서 나오고 있다 이 부분이 가장 어렵다. 이걸 훈련을 통해서 극복할 수 있을까. 우리 멘탈로 극복해야 한다.우리 스스로 강해져야 한다. 강해지지 않으면 이건 누가 고쳐줄 수도 없다. 공격수, 모든 선수들이 열심히 득점을 만들고 따라가주고 있다. 그런데 자꾸 결정적인 부분에서 실수가 나오니까 마음이 아프다. 참 어려운 부분이 있다"며 진한 아쉬움을 토로했다. 아래는 김은중 수원FC 감독의 경기후 기자회견 일문일답 전문이다.
수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com
경기 전 불필요한 실점을 줄여야 한다고 했는데 오늘 경기도 우리 스스로 무너졌다. 어렵게 따라갔는데 이 부분은 짚고 넘어가야 할 것같다. 홈팬들께 죄송하다. 강원전은 반드시 승리하도록 준비하겠다.
VAR이 장시간 이뤄져서 경기 흐름이 끊어지면서 어려움이 있지 않았는지.
뭐라 말씀드리기가 애매하다. 흐름이 자주 끊어지니 팬들도 보시기에 어려움은 있을 것이다.
-많은 고민을 했을 텐데 수비쪽으로 해결이 안된다. 해볼 만한 것이 있을까.
오늘 역시도 실점을 안해도 되는 상황이었다. 마지막 실점은 골키퍼 안준수 선수가 다쳐서 할 수 없었겠지만 첫 번째(자책골), 세 번째는 나와선 안되는 실수다. 이런 부분을 극복을 하고 열심히 따라갔는데, 실수로 실점이 나오면 안된다. 이 부분을 극복하지 않으면 정말 어렵다.
-골키퍼의 실수가 있었다. 실수하다보면 흔들릴 수 있는데 멘탈적인 부분이 있는 건가.
(안)준수가 입대가 결정된 상황이다. 집중한다고 노력하고 있고 열심히 해주고 있다. 전반 끝나고 대화도 나누고 했는데 어찌 하다보니 실수가 나왔다. 이런 부분으로 인해 전체적으로 흔들릴 수 있다. 다음 홈경기에서 이 부분은 멘탈적으로 강해져야 한다. 우리 선수들이 더 강하지 않으면 안된다. 좀더 강해져야 한다.
-3연패지만 경기력이 나쁘지 않고 막판에 극장골로 패하는 상황이 이어지고 있는데, 이걸 어떻게 개선해야 할까.
참 어렵다. 경기력이 안좋고 득점도 못하고 그러면 뭐라 말할 수 있는데 꾸준하게 득점을 하고 있다. 상대가 잘해서 실점하면 모르겠는데 실점이 우리 집중력, 우리 실수에서 나오고 있다 이 부분이 가장 어렵다. 이걸 훈련을 통해서 극복할 수 있을까. 우리 멘탈로 극복해야 한다. 말씀드린 대로 좀더 강해져야 한다. 강해지지 않으면 이건 누가 고쳐줄 수도 없다. 말도 안되는 실수로 팀 분위기가 가라앉으면 안된다. 공격수, 모든 선수들이 열심히 득점을 만들고 따라가면서 해주고 있다. 그런데 자꾸 결정적인 부분에서 실수가 나오니까 마음이 아프다. 참 어려운 부분이 있다.