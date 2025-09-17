스포츠조선

[공식발표]대구FC 한태희, 8월 K리그 '이달의 세이브' 수상

기사입력 2025-09-17 22:02


[공식발표]대구FC 한태희, 8월 K리그 '이달의 세이브' 수상

[스포츠조선 김가을 기자]한태희(대구FC)가 8월 K리그 무대에서 가장 뛰어난 선방을 펼친 선수로 뽑혔다.

한국프로축구연맹은 17일 '2025년 8월 K리그 의사가 만든 링티 이달의 세이브 수상자로 한태희가 선정됐다'고 발표했다.

'의사가 만든 링티 이달의 세이브'는 매월 가장 인상 깊은 선방을 펼친 선수에게 수여하는 상이다. 두 명의 후보를 대상으로 K리그 멤버십 애플리케이션 '킥'(kick)을 통한 팬 투표(80%)와 링티 공식몰을 통한 팬 투표(20%)를 합해 수상자를 결정한다. 킥에서는 가입자당 하루 1회씩, 투표 기간 동안 총 3회 참여할 수 있다. 링티 공식몰에서는 가입자당 1회 투표 가능하다.

8월 '이달의 세이브'는 '하나은행 K리그1 2025' 25~28라운드와 울산 HD의 20라운드 순연 경기를 대상으로 했다. 후보에는 한태희와 강원FC 박청효가 이름을 올렸다.

한태희는 28라운드 수원FC전 후반 31분 루안의 중거리슛을 역동적으로 막아내며 대구의 골문을 지켰다. 박청효는 28라운드 포항 스틸러스전에서 후반 41분 조르지의 강력한 헤더를 선방하며 놀라운 반사신경을 선보였다.

11~13일 실시된 팬 투표 결과 한태희가 환산 점수 64.3점(6553표)을 받았다. 박청효(35.7점·3021표)를 제치고 수상의 기쁨을 맛봤다. 한태희에게는 상금 100만 원과 함께 트로피가 주어진다.

프로축구연맹은 올 시즌부터 이달의 세이브 수상자의 친필 사인을 받은 레플리카 트로피를 제작해 기부 경매를 진행하고 있다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

