[오피셜] '골든보이 출격준비 OK' PSG 이강인 발목부상 회복, 챔피…

[스포츠조선 이원만 기자] '골든보이' 이강인(24·파리생제르맹)의 발목은 건재하다. PSG가 직접 이강인을 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그페이즈 아탈란타전 소집명단에 올리며 이강인이 발목 부상에서 회복됐음을 알렸다.
PSG 구단은 17일(이하 한국시각) 다음날 홈구장인 프랑스 파리 파르크 데 프랭스에서 열리는 2025~2026시즌 UCL 리그 페이즈 아탈란타전 소집 명단을 발표했다. 한국 팬들의 우려와 달리 이강인이 포함돼 있었다.
이와 관련해 프랑스 유력 매체 레퀴프는 '이강인은 아탈란타와의 경기에 출전할 수 있는 상태다. 엔리케 감독이 긍정적으로 보고있다'고 밝혔다. 여기서 한발 더 나아가 르 파리지앵은 'PSG는 이강인을 아탈란타전 우측 윙어로 선발 출전시킬 가능성이 크다'고 전망했다.
PSG는 9월 A매치 기간에 연이은 부상 악재를 겪었다. 우스만 뎀벨레와 데지레 두에가 프랑스 대표팀에 차출됐다가 부상을 입고 돌아왔다. 이어 지난 15일 열린 랑스와의 2025~2026시즌 프랑스 리그1 4라운드 홈경기 때도 무려 3명의 선수가 다쳤다.
이중 한 명이 바로 이강인이었다. 이 경기에 왼쪽 미드필더로 선발 출전한 이강인은 은 2-0으로 앞선 후반 10분에 기습적인 왼발 중거리 슈팅을 날린 뒤 디딤발이었던 오른쪽 발목에 통증이 생겼다. 슈팅 이후 그대로 쓰러진 이강인은 결국 교체돼 나왔다.
이강인 뿐만 아니라 센터백 루카스 베랄두와 윙어 흐비차 크바라츠헬리아도 이 경기에서 부상을 입었다.
이렇듯 최근 무려 5명의 선수가 부상을 입으며 PSG의 전력에 큰 악재가 발생했다. 하지만 다행히 이 가운데에서 이강인은 빠르게 회복한 것으로 보인다. 실제로 이강인은 16일 오전에 팀 훈련을 소화했다. 레퀴프는 16일 '이강인이 이날 오전에 진행된 PSG의 팀 훈련을 소화했다. 이로 인해 아탈라타전 출전 가능성이 생겼다'고 보도했다.
결국 이강인은 부상의 악재를 뚫고, 다시 엔리케 감독의 새로운 키 플레이어로 활약할 수 있게 됐다. 가뜩이나 주전급 선수들이 줄부상을 입은 상황에서 이강인이 빠른 회복세를 보이며 경기 출전이 가능한 상태로 돌아온 건 엔리케 감독 입장에서는 '천군만마'를 얻은 셈이나 마찬가지다. 이강인이 아탈란타전에서 좋은 활약을 펼친다면 팀내 위상도 그만큼 크게 오를 가능성이 크다. 과연 부상 악재를 극복한 이강인이 다시금 엔리케 감독의 '승리요정'으로 진화할 수 있을 지 주목된다. 이 활약여부에 따라 당분간 PSG 주전 자리까지 꿰찰 수도 있다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com