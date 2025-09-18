'아모림 감독, 제발 브루노 공격수로 올려!' 엉망진창 추락한 맨유를 위…

|
[스포츠조선 이원만 기자] '브루노 페르난데스에게 미드필더를 맡기다니!'
스콜스는 "페르난데스는 팀에서 가장 창의적인 선수이기 때문에 당연히 10번으로 뛰어야 한다. 여기에는 의심의 여지가 개입될 수 없다"고 단언했다.
계속해서 그 이유에 관해 자신의 경험을 근거로 들었다. 스콜스는 "나 또한 현역시절에 두 가지 역할을 모두 해봤다. 10번 공격수에게 수비는 가장 생각하고 싶지 않은 일이다. 만약 2명의 미드필더 자리로 가게 되면 갑자기 수비에 관해서 또한 러너가 무엇을 하는 지 생각하게 된다. 이건 완전히 다른 사고 방식을 하게 되는 것이다"라고 지적했다.
이렇게 스콜스가 이례적으로 선수 포지션에 대한 변화를 요구한 건 현재 맨유가 처참한 성적을 내고 있기 때문이다.
맨유는 시즌 초반부터 참담한 성적을 기록 중이다. 지난 15일 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 맨체스터 시티와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4라운드에서 0대3으로 완패하며 리그 14위로 추락했다. 4라운드 현재까지 1승1무2패로 승점 4점밖에 내지 못했다. 이는 1992~1993시즌 이후 33년 만의 최악 성적이다. 이와는 별도로 리그컵에서 4부리그 팀에도 지면서 조기탈락했다.
이로 인해 아직 4라운드밖에 안됐는데도 벌써 '강등'에 관한 우려가 나오고 있다. 유럽 스포츠통계매체 옵타는 4라운드 참패 후 맨유의 강등 확률이 10.95%라고 발표했다.
결국 이런 참담함을 두고보지 못한 스콜스가 '훈수'에 나선 것이다.
하지만 아모림 감독이 스콜스의 훈수를 받아들일 가능성은 희박하다. 그는 전술과 포메이션, 그리고 팀 운용 철학에 있어 융통성이 없는 것으로 악명이 높다. 맨유 합류 이후 꾸준히 공격형 미드필더로 나섰던 페르난데스를 갑자기 중앙 미드필더로 내린 것 또한 이해할 수 없는 고집으로 지적되고 있다.
실제로 아모림 감독은 맨시티전 패배 후 "최근 몇 달동안 무슨 일인지 알 수조차 없는 일들이 일어난 것을 안다. 그것들이 맨유에서 남겨선 안되는 기록들임을 받아들이고 있다"면서도 "하지만 난 바꾸지 않을 것이다. 시스템이 패배의 원인이라 생각하지 않는다. 난 나의 방식을 믿는다"고 고압적인 태도를 유지했다. 맨유의 암흑기는 좀처럼 깨지지 않을 듯 하다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com