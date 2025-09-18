"HERE WE GO→BBC→셀프피셜, 모두 떴다" 역시 '취업의 신' …

|
|
|
[스포츠조선 김성원 기자]'스페셜원' 조제 무리뉴 감독(62)이 고향으로 돌아간다.
무리뉴 감독은 '셀프피셜'로 벤피카행을 사실상 선언했다. 그는 리스본에 도착한 후 취재진의 질문에 "벤피카가 공식적으로 내게 관심이 있는지 물었다. 어떤 감독이 벤피카를 거절하겠느냐. 나는 아니다. 벤피카 감독직을 맡을 기회가 생겼을 때, 나는 주저하지 않고 관심이 있고 맡고 싶다고 말했다"고 전했다.
|
|
후이 코스타 회장은 "우리는 라즈 감독과 합의에 도달했고, 오늘부로 그는 벤피카의 감독이 아니다. 라즈의 헌신에 감사하지만, 변화의 순간이 왔다"고 말했다.
2020년 경질된 후 다시 돌아온 라즈 감독은 벤피카에서만 두차례 경질되는 수모를 겪었다. 벤피카는 곧바로 후임 감독 찾기에 나섰고, 무리뉴 감독으로 서둘러 낙점했다.
무리뉴 감독은 지난달 29일 튀르키예 페네르바체 사령탑에서 물러났다. 그는 지난해 6월 페네르바체의 지휘봉을 잡았다. 14개월 만에 하차했다. 통산 7번째 해임이다. 공교롭게도 UCL 플레이오프에서 벤피카에 0대1로 패해 본선 진출이 좌절된 후 이별했다.
|
무리뉴 감독은 포르투갈이 자랑하는 세계적인 명장이다. FC포르투, 첼시, 맨유, 인터 밀란, 레알 마드리드, AS로마 등에서 26개의 트로피를 품었다.
특히 AS로마에서 컨퍼런스리그 우승을 완성하며 유럽축구연맹(UEFA)이 주관하는 유럽 대항전 3개 대회(챔피언스리그, 유로파리그, 컨퍼런스리그)에서 모두 우승한 최초의 감독이 됐다. '그랜드슬램'을 달성한 것이다.
하지만 토트넘에 이어 페네르바체에선 우승컵을 들어올리지 못했다. 무리뉴 감독은 2021년 4월 토트넘을 리그컵 결승전에 안착시켰지만 불과 일주일을 앞두고 경질됐다. 페네르바체에서도 '무관'이다.
무리뉴 감독은 '취업의 신'이다. 그는 경질 위약금으로 1억810만유로(약 1755억원)를 벌어들였다. 그런데 취업도 빠르다. 무리뉴 감독은 2000년 감독직을 시작한 이래, 가장 오래 쉰 것이 1년 정도다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com