[오피셜]흥민 나 또 취업했어! '쏘니 옛 스승' 벤피카 감독 부임…고향…

강우진 기자
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
김종국, ♥결혼 2주만에 기쁜 소식.."'2억 종국' 교수님이 인정해줬다" (옥문아들)
성시경, 11년간 1인 기획사 불법 운영 사과.."탈세 목적은 아냐, 인지 못했다"[전문]
한가인♥연정훈, 11년간 '쇼윈도 부부' 루머 해명 "스타일 너무 달라" ('자유부인 한가인')
송일국 "판사 ♥아내와 2년째 각집살이...내가 삼둥이 육아 전담 케어" ('각집부부')
김남주, 4만8천원 루이비통 만두에 "이건 예술, 환상적이다"(안목의여왕)
디아즈, 48호포 터졌다...나바로와 어깨 나란히, 1개만 더 치면 KBO 새 역사 쓴다 [창원 현장]
김지찬은 왜 한 타석도 치지 못하고 교체됐고, 후라도는 왜 그를 외면했을까 [창원 현장]
"이기기 위해 선수 구성했다" 첫 경기 승리 노리는 박태하 감독의 의지 "선수들 보여주겠다는 분위기, 긍정적 의미"
0-0 선제타, 2-2 결승타. 주장의 3안타 2타점 솔선수범. "한화 경기보다 우리 게임에 집중"[수원 코멘트]
'와 엄상백이?' 한화 18년 한 풀었다, 감격 PO 확정!…노시환 또 30홈런-100타점[광주 리뷰]