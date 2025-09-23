스포츠조선

'MLS 씹어먹는 중' 손흥민, 또또또 주간 베스트11 선정...흥부듀오' 부앙가+'GOAT' 메시도 함께[오피셜]

기사입력 2025-09-23 10:07


'MLS 씹어먹는 중' 손흥민, 또또또 주간 베스트11 선정...흥부듀오…
사진캡처=MLS 홈페이지

'MLS 씹어먹는 중' 손흥민, 또또또 주간 베스트11 선정...흥부듀오…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 박찬준 기자]'LA맨' 손흥민(33·LA FC)이 말그대로 미국 메이저리그사커(MLS)를 씹어 먹고 있다.

손흥민이 또 다시 주간 베스트11에 선정됐다. 손흥민은 23일(한국시각) MLS 사무국이 발표한 MLS 매치데이35 '팀 오브 더 매치데이'에 선정됐다. 손흥민은 DC 유나이티드전에서 2골-1도움을 기록한 'GOAT' 리오넬 메시(인터 마이애미), 알론소 마르티네스(뉴욕시티)와 함께 공격수 부문에 이름을 올렸다. 해트트릭을 기록한 '흥부 듀오'의 데니스 부앙가는 35라운드 최고의 미드필더로 선정됐다.

MLS 사무국은 '메시의 마법, LAFC 듀오의 지배'라며 손흥민을 극찬했다. MLS 사무국은 'MLS 역대 최고 이적료(2200만 유로·약 362억원) 선수인 손흥민은 중거리 결승골에 부앙가에게 두 차례 어시스트를 했다. 덕분에 LAFC는 MLS 역사상 처음으로 3경기 연속 해트트릭 선수가 나왔다'고 조명했다. 부앙가에 대해서도 '메시와 골든 부츠 공동 선두에 올랐다. 이는 3경기 중 두 번째 해트트릭이자, MLS 역사상 최초로 3시즌 연속 20골 이상을 기록한 순간이었다'고 했다.


'MLS 씹어먹는 중' 손흥민, 또또또 주간 베스트11 선정...흥부듀오…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
손흥민은 이번 주간 베스트11 선정으로 MLS 이적 후 발표된 6차례의 주간 베스트11 중 무려 3차례나 선정되는 기염을 토했다. 손흥민은 지난달 뉴잉글랜드 레볼루션전에서 1도움을 올리며 매치데이29 주간 베스트11에 처음 선정된 것을 시작으로 MLS 데뷔골을 터뜨린 FC댈러스전이 펼쳐진 매치데이30에도 베스트11에 선정됐다.

손흥민은 22일 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 레알 솔트레이크와의 2025년 MLS 홈 경기에서 1골, 1도움, 1기점을 기록하며 팀의 4대1 대역전승을 진두지휘했다. 14일 새너제이(4대2 승)전에서 1골, 18일 솔트레이크(4대1 승)전에서 MLS 첫 해트트릭을 폭발한 손흥민은 리그 3경기 연속골이자 8일만에 5골을 뽑아내는 절정의 기량을 펼쳤다. 손흥민이 리그에서 3경기 연속골을 넣은 건 토트넘 시절이던 2022년 5월 이후 3년 4개월만이다. 국가대표 경기까지 포함하면 5경기 연속골이다. 시즌 총 득점은 6골, 총 공격포인트는 8개(7경기)로 늘었다.


'MLS 씹어먹는 중' 손흥민, 또또또 주간 베스트11 선정...흥부듀오…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
0-1로 끌려가던 전반 막판, 페널티 지역에서 공을 잡은 손흥민은 좌측 공간을 향해 달려가는 부앙가에게 타이밍좋게 패스를 찔렀고, 부앙가가 골문 우측 하단을 노리고 찬 오른발 슛이 그대로 골망을 흔들었다. 절정의 콤비네이션을 보이는 '흥부듀오'가 다시 득점을 합작했다. 손흥민의 2호 도움.

다음은 손흥민의 차례였다. 앞서 왼발 영점 조준을 끝마친 손흥민은 추가시간 3분, 페널티 아크에서 왼쪽으로 치우친 지점에서 패스를 받아 그대로 왼발을 휘둘렀다. 손흥민의 발을 떠난 공은 왼쪽 골대에 맞고 골라인을 넘었다. 직전 경기에서 손흥민에게 너른 공간을 내주며 해트트릭을 헌납한 솔트레이크 수비진은 역전골 실점 장면에서도 손흥민에게 공간과 시간을 내줬다. 전반은 LA가 2-1로 앞선 채 마무리했다.

손흥민은 후반 7분 멀티골 기회를 잡았다. 하지만 박스 안에서 쏜 슛이 상대 골키퍼 선방에 막히며 아쉬움을 삼켰다.


'MLS 씹어먹는 중' 손흥민, 또또또 주간 베스트11 선정...흥부듀오…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

후반 28분, LA가 3번째 골을 넣으며 달아났다. 손흥민이 모란에게 패스를 내줬고, 모란이 다시 수비 뒷공간을 향해 달려가는 부앙가에게 공간 패스를 찔렀다. 손흥민이 기점이 된 공격 상황에서 부앙가가 골로 마무리했다. 손흥민은 후반 40분 제레미 에보비세와 교체돼 벤치로 물러났다. 후반 42분 부앙가가 감각적인 칩샷으로 해트트릭을 완성했고, 경기는 그대로 LA의 4대1 승리로 끝났다. 손흥민은 8월 LA 입단 후 홈에서 첫 승을 거뒀다.

손흥민은 오는 28일 오전 9시 30분 세인트루이스 시티 원정길에 올라 MLS 4경기 연속골에 도전한다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')

2.

곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"

3.

율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"

4.

이선빈, ♥이광수와 8년 연애중인데.."6개월만 헤어져" 노이즈 마케팅에 당황(직장인들2)

5.

홍진경, 학대 피해 고백 "가까운 사람에 신체·언어 폭력 당해, 트라우마 남았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"2025년 발롱도르 수상자는 뎀벨레!" 프랑스 기자 사전유출 의혹, 사실이면 이강인팀 4년만에 경사

2.

상대팀 예상으로 본 한화의 선발 순서. SSG 와이스→두산 류현진→LG 폰세, 문동주. 24일 비 예보가 변수[인천 포커스]

3.

MLS 공식! 손흥민 홈 데뷔골 '집중 조명'→'3연속 해트트릭' 부앙가와 미친 호흡 주목…"경기장서 손흥민 찾는게 쉽다"

4.

英 최고 매체 100% 인정, 10년 헌신 손흥민 진짜 그리워 죽겠네...“SON 해트트릭하는데, 토트넘은 뭐했나”

5.

'보이지 않는' 김혜성, 7경기 연속 결장은 곧 가을야구서 안쓰겠다는 것...로버츠 신임 잃었다

스포츠 많이본뉴스
1.

"2025년 발롱도르 수상자는 뎀벨레!" 프랑스 기자 사전유출 의혹, 사실이면 이강인팀 4년만에 경사

2.

상대팀 예상으로 본 한화의 선발 순서. SSG 와이스→두산 류현진→LG 폰세, 문동주. 24일 비 예보가 변수[인천 포커스]

3.

MLS 공식! 손흥민 홈 데뷔골 '집중 조명'→'3연속 해트트릭' 부앙가와 미친 호흡 주목…"경기장서 손흥민 찾는게 쉽다"

4.

英 최고 매체 100% 인정, 10년 헌신 손흥민 진짜 그리워 죽겠네...“SON 해트트릭하는데, 토트넘은 뭐했나”

5.

'보이지 않는' 김혜성, 7경기 연속 결장은 곧 가을야구서 안쓰겠다는 것...로버츠 신임 잃었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.