'MLS 씹어먹는 중' 손흥민, 또또또 주간 베스트11 선정...흥부듀오…

[스포츠조선 박찬준 기자]'LA맨' 손흥민(33·LA FC)이 말그대로 미국 메이저리그사커(MLS)를 씹어 먹고 있다.
손흥민은 22일 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 레알 솔트레이크와의 2025년 MLS 홈 경기에서 1골, 1도움, 1기점을 기록하며 팀의 4대1 대역전승을 진두지휘했다. 14일 새너제이(4대2 승)전에서 1골, 18일 솔트레이크(4대1 승)전에서 MLS 첫 해트트릭을 폭발한 손흥민은 리그 3경기 연속골이자 8일만에 5골을 뽑아내는 절정의 기량을 펼쳤다. 손흥민이 리그에서 3경기 연속골을 넣은 건 토트넘 시절이던 2022년 5월 이후 3년 4개월만이다. 국가대표 경기까지 포함하면 5경기 연속골이다. 시즌 총 득점은 6골, 총 공격포인트는 8개(7경기)로 늘었다.
다음은 손흥민의 차례였다. 앞서 왼발 영점 조준을 끝마친 손흥민은 추가시간 3분, 페널티 아크에서 왼쪽으로 치우친 지점에서 패스를 받아 그대로 왼발을 휘둘렀다. 손흥민의 발을 떠난 공은 왼쪽 골대에 맞고 골라인을 넘었다. 직전 경기에서 손흥민에게 너른 공간을 내주며 해트트릭을 헌납한 솔트레이크 수비진은 역전골 실점 장면에서도 손흥민에게 공간과 시간을 내줬다. 전반은 LA가 2-1로 앞선 채 마무리했다.
손흥민은 후반 7분 멀티골 기회를 잡았다. 하지만 박스 안에서 쏜 슛이 상대 골키퍼 선방에 막히며 아쉬움을 삼켰다.
후반 28분, LA가 3번째 골을 넣으며 달아났다. 손흥민이 모란에게 패스를 내줬고, 모란이 다시 수비 뒷공간을 향해 달려가는 부앙가에게 공간 패스를 찔렀다. 손흥민이 기점이 된 공격 상황에서 부앙가가 골로 마무리했다. 손흥민은 후반 40분 제레미 에보비세와 교체돼 벤치로 물러났다. 후반 42분 부앙가가 감각적인 칩샷으로 해트트릭을 완성했고, 경기는 그대로 LA의 4대1 승리로 끝났다. 손흥민은 8월 LA 입단 후 홈에서 첫 승을 거뒀다.
손흥민은 오는 28일 오전 9시 30분 세인트루이스 시티 원정길에 올라 MLS 4경기 연속골에 도전한다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com