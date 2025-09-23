스포츠조선

'손흥민 삼촌 다시 만나 행복해요' SON, 요리스 가족과 2년 만에 찰칵...아내도 반겨 "토트넘 떠나 LA서 뭉쳤다"

최종수정 2025-09-23 13:39

'손흥민 삼촌 다시 만나 행복해요' SON, 요리스 가족과 2년 만에 찰…
사진=마린 요리스 SNS

'손흥민 삼촌 다시 만나 행복해요' SON, 요리스 가족과 2년 만에 찰…
사진=마린 요리스 SNS

[스포츠조선 김대식 기자]위고 요리스의 가족들도 손흥민과 다시 만나 행복하다.

요리스의 아내인 마린 요리스는 23일(한국시각) 개인 SNS를 통해 "토트넘을 떠나 LA에서 다시 뭉쳤다"며 손흥민과 요리스의 두 딸이 같이 찍은 사진을 올렸다. 예전에 토트넘에서 두 딸이 손흥민과 만나서 사진을 찍었던 모습도 같이 올렸다. 두 딸이 훌쩍 성장한 모습을 통해서 세월이 많이 흘렀다는 걸 알 수 있었다. 요리스 가족과도 잘 지내고 있는 손흥민의 모습이며 요리스 가족도 손흥민을 반겨주고 있다.

요리스와 손흥민은 손흥민이 2015년 토트넘으로 이적하면서 동료가 됐다. 요리스는 이미 토트넘에서 터줏대감이었다. 이적하자마자 토트넘의 주전 수문장으로 팀의 핵심이었다. 손흥민은 첫 시즌에는 적응하지 못했지만 이후 토트넘의 에이스로 성장했다.

요리스와 손흥민은 토트넘의 2010년대 전성기의 주역이었다. 함께 우승을 해내지는 못했지만 프리미어리그 2위, 유럽챔피언스리그 준우승, 카라바오컵 준우승 등 토트넘이 써왔던 역사를 함께 만들었다.

두 사람이 이별한 건 2023년 말미였다. 요리스는 2022~2023시즌을 끝으로 토트넘 주전 골키퍼 자리에서 내려왔다. 엔제 포스테코글루 당시 토트넘 감독과 요리스가 상의한 끝에 나온 결정이었다. 요리스는 주장 완장도 내려놓았고, 포스테코글루 감독은 그 완장을 손흥민에게 맡겼다.

이후 요리스는 새로운 행선지를 찾지만 마음에 드는 곳을 차지 못했고, 반 시즌 정도는 훈련만 하는 선수로 지내다가 2023년 겨울에 토트넘과 계약을 해지하고 LAFC로 이적했다. 손흥민과 요리스의 8년 넘는 동행이 끝나는 것처럼 보였다.
'손흥민 삼촌 다시 만나 행복해요' SON, 요리스 가족과 2년 만에 찰…
사진=LAFC
1년 반이 지난 후 손흥민이 LAFC로 이적하면서 요리스와 다시 만날 수 있게 됐다. 요리스 가족과도 재회한 손흥민이다. 요리스는 손흥민의 LAFC 적응을 도와주고 있다. 요리스는 라커룸에서도 손흥민 옆자리다. 두 선수의 우정이 아직도 탄탄하다는 걸 보여주는 자리배치다.

여전히 일부 팬들은 요리스에 대한 안 좋은 감정을 가지고 있는 것도 사실이다. 2019~2020시즌 사건 때문이다. 당시 리그 에버턴전에서 요리스가 전반전 끝나자마 경기장 안에서 손흥민을 향해 격한 불만을 드러냈고, 이를 동료들이 나서서 말리는 모습이 카메라에 잡힌 것이다. 라커룸까지 언쟁이 이어지면서 전 세계적으로 큰 화제가 됐다.
'손흥민 삼촌 다시 만나 행복해요' SON, 요리스 가족과 2년 만에 찰…
사진=LAFC
하지만 두 선수는 곧바로 풀었다. 요리스가 LAFC로 떠날 때까지 손흥민과 다시 잘 지냈다. 요리스는 손흥민이 LAFC로 이적한 후 "그 장면을 좋아하지 않는다. 우리는 원래 좋은 관계였다. 서로 가까운 사이지만 경쟁심 때문에 때로는 선을 넘을 때도 있다. 그때는 내 잘못이었다. 경기장에서 적절한 행동이 아니었다. 이미 지난 일이다"라고 밝힌 바 있다. 두 선수가 그 사건으로 서먹해졌다면 라커룸에서도 옆자리가 아닐 것이고, 이렇게 가족들과도 좋은 관계를 유지하지 못할 것이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유진, 이승기도 꺾은 '팔씨름 여왕'…'여자 김종국' 인증

2.

조재윤, 中 성우 조롱 논란 직후…"출연료 깎였다" 근황 공개

3.

이지혜, 결국 ♥남편 행동에 터졌다..."세무사 딴거 보면 멀쩡한데"

4.

이선희, 배임 논란 속 DJ 데뷔…"DJ HEE 출격"

5.

심수창 '7년만 파경' 입 열었다…"결혼은 미친 짓, 아들 빨리 낳을 걸"

스포츠 많이본뉴스
1.

홈에서 남의 잔치 들러리 될라…두달째 '꼴찌' 롯데의 희망고문, 마지막 자존심은 지킬 수 있나 [SC포커스]

2.

'좌전안타→득점, 볼넷→득점' 벌써 멀티출루-멀티득점, 김하성 10G 연속 안타 옵트아웃 '명분' 또 쌓았다

3.

"우리시대 최고의 MF" 본마티 女발롱도르 첫3연패 위대한 역사..."난 이니에스타,사비로부터 축구를 배웠다"

4.

해리 케인, 마음만 먹으면 뮌헨과 결별 가능하다고? 그런데 이적료가 무려…

5.

'라민 야말 발롱도르 도둑맞았다?' 父 분노 폭발 "내 아들이 압도적인 세계 최고→이상한 일 벌어져"

스포츠 많이본뉴스
1.

홈에서 남의 잔치 들러리 될라…두달째 '꼴찌' 롯데의 희망고문, 마지막 자존심은 지킬 수 있나 [SC포커스]

2.

'좌전안타→득점, 볼넷→득점' 벌써 멀티출루-멀티득점, 김하성 10G 연속 안타 옵트아웃 '명분' 또 쌓았다

3.

"우리시대 최고의 MF" 본마티 女발롱도르 첫3연패 위대한 역사..."난 이니에스타,사비로부터 축구를 배웠다"

4.

해리 케인, 마음만 먹으면 뮌헨과 결별 가능하다고? 그런데 이적료가 무려…

5.

'라민 야말 발롱도르 도둑맞았다?' 父 분노 폭발 "내 아들이 압도적인 세계 최고→이상한 일 벌어져"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.