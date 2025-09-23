'韓 주장' 손흥민 제2의 전성기, 우리 일본 주장은 뭐하나요?..."출…

|
[스포츠조선 김대식 기자]엔도 와타루의 계속된 벤치 신세에 일본 팬들도 부정적인 반응을 보이고 있다.
매체는 '온라인상에서는 '이제는 마무리 투수가 아닌 건가', '이 멤버라면 출전 기회 없는 게 당연하다', '부상자가 나오지 않는 이상 기회가 없다', '컵대회 전용 선수라는 뜻이겠지', '차라리 이적했어야 했다'와 같은 부정적인 반응이 나오고 있다'고 설명했다.
일본 국가대표팀 주장이라고 해도, 엔도를 향해서 부정적인 반응이 나올 수밖에 없는 상황이다. 엔도는 이번 시즌 리그 개막전인 본머스전에서 30분 출전한 뒤로 출전 시간이 매우 적다. 본머스전을 제외하고 출전 시간을 계산하면 겨우 10분이다.
위르겐 클롭 전 감독의 부름을 받고 리버풀에 입성했던 첫 시즌에는 기대 이상의 출전 시간을 받았던 엔도는 슬롯 감독 밑에서는 신세가 처량해졌다. 엔도는 이번 여름 이적시장에서 떠나려고 했다면 이적을 할 수 있었을 텐데 리버풀에서 벤치 생활을 스스로 받아들이기로 결정했다. 2시즌 연속 벤치만 달구는 선수가 될 것으로 보이자 일본 팬들도 당연히 우려될 수밖에 없다. 이번 시즌이 끝나면 월드컵이 다가오기 때문이다. 주장으로서 팀을 이끌어야 하는 엔도가 벤치에서만 시간을 보내면 경기력이 제대로 유지될 수가 없다.
