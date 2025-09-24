'韓 최고 수비수' 김민재 "벤치 신세 끝낼 긍정적 신호"…다시 뮌헨 대…

|
|
[스포츠조선 강우진 기자]김민재의 출전 여부와 관련해 독일에서도 많은 관심을 갖고 있다. 최근 인상적인 활약을 한 만큼 그에게 거는 기대는 커지고 있다.
독일 빌트는 23일(한국시각) "바이에른 뮌헨은 다음 분데스리가 홈경기에서 베르더 브레멘과 맞붙는다"라며 "김민재는 호펜하임 원정에서 69분에 교체됐다. 오른쪽 종아리에 부상을 당해 치료를 받았고, 절뚝이며 그라운드를 떠났다"라고 보도했다.
매체는 "김민재는 뮌헨에 도착하자마자 검사를 받았다. 이후 뱅상 콤파니 감독은 한숨을 돌릴 수 있었다"라며 "근육 손상은 아니었고, 단순 타박상이었다"라고 전했다. 뮌헨은 휴식과 회복 훈련으로 김민재를 베르더 브레멘에 출전할 수 있도록 할 셈이다.
|
|
매체는 "김민재는 새로운 재활 책임자와 함께 짧은 훈련을 진행했다. 프로그램에는 가벼운 조깅, 가벼운 패스 훈련, 볼 컨트롤 등이 가볍게 움직이는 훈련이 포함됐다"라고 설명했다.
김민재는 지난 호펜하임 원정에서 다요 우파메카노 대신 요나탄 타와 센터백 조합을 이뤘다. 교체되기 전까지 패스 성공률 94%, 볼 경합 성공 57%로 준수한 활약을 보였으며, 전반 종료 직전에 동점골 위기를 막아내기도 했다.
|
|
빌트는 "타와 우파메카노의 뒤에서 벤치 신세였던 상황을 고려하면 확실한 긍정적 신호"라며 "이제 김민재는 부상이 상승세를 끊지 않기를 바라고 있다"라고 했다.
뮌헨에는 다른 수비수들도 복귀를 준비하고 있다. 재활 훈련을 소화한 수비수는 김민재뿐만이 아니었다. 이토 히로키와 알폰소 데이비스도 훈련에 나섰다.
이들은 지난 3월 부상 이후 개인 훈련을 이어오고 있으며, 체력 강화, 달리기, 짧은 스프린트, 볼 다루기 훈련 등에 집중하고 있다. 별다른 차질이 없다면 이들의 복귀는 11월로 예상된다. 그전까지 뮌헨이 김민재에게 의존할 수밖에 없는 구조다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com