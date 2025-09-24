'40경기 출전해야 한다더니' 잭슨, 올 시즌 후에도 바이에른 잔류? 獨…

스포츠조선

'40경기 출전해야 한다더니' 잭슨, 올 시즌 후에도 바이에른 잔류? 獨BBC '이미 5년 계약 합의'

기사입력 2025-09-24 16:22


<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

사진캡처=바이에른 SNS

[스포츠조선 박찬준 기자]니콜라 잭슨은 바이에른 뮌헨에 잔류할 가능성이 높다.

잭슨이 결국 바이에른 뮌헨 유니폼을 입었다. 바이에른은 2일(한국시각) 구단 공식 채널을 통해 '첼시 공격수 잭슨을 임대 영입했다. 계약 기간은 2026년 6월까지이며, 등번호 11번을 배정받았다'고 발표했다. 중요한 것은 조건이다. 독일과 영국 언론은 '임대료가 1500만유로에서 1650만유로로 올라갔고, 여기에 6500만유로에 달하는 의무 영입 조항이 삽입됐다'고 전했다. 바이에른은 잭슨이 정해진 출전수를 이행할 경우, 무조건 영입해야 한다. 여기에 셀온까지 더했다.

그야말로 반전의 대반전이었다. 당초 잭슨은 바이에른 임대 이적이 확정적이었다. 지난 달 30일 영국 BBC는 '잭슨이 바이에른으로 임대 이적될 예정이다. 임대에는 구매 옵션이 포함됐다'고 밝혔다. 유럽이적시장 전문가인 파브리지오 로마노도 트레이드마크인 'HERE WE GO'를 외쳤다. 그는 자신의 SNS를 통해 '바이에른은 첼시와 잭슨을 영입하는 계약에 동의했다. 바이에른은 임대료는 물론 잭슨의 연봉도 모두 부담하기로 했다. 모든 게 끝났다. 잭슨은 오늘 늦게 독일의 뮌헨으로 날아간다'고 밝혔다.

첼시는 최근 리암델랍과 주앙 페드루를 영입하며 최전방을 보강했다. 첼시 최전방에 변동이 생기자, 잭슨을 향한 타 클럽들의 관심이 이어지고 있다. 엔조 마레스카 첼시 감독도 "궁극적으로 해결책을 찾는 것이 더 나을 것이다. 그렇게 되면 첼시와 선수 모두 행복해질 수 있다"며 잭슨의 이적을 촉구했다.


사진캡처=바이에른 SNS
잭슨은 지난 시즌 13골을 넣었다. 2년 전 비야레알에서 3000만파운드에 첼시 유니폼을 입은 잭슨은 준수한 활약을 펼쳤다. 첼시는 지난해 여름 2년 연장 계약을 체결하며, 2033년까지 계약기간을 늘렸다. 시장에 워낙 공격수 자원이 귀한만큼, 많은 클럽들이 관심을 보였다. 사우디아라비아를 필두로 맨유, 애스턴빌라, 뉴캐슬, 유벤투스, 나폴리 등이 잭슨 영입을 원했다.

바이에른까지 뛰어들었다. 바이에른은 올 시즌 토마스 뮐러, 르로이 사네 등을 보내며 공격진 뎁스가 눈에 띄게 얇아졌다. 해리 케인이 "내가 이제까지 뛰었던 팀 중 스쿼드가 가장 얇다"고 할 정도였다. 바이에른은 사비 시몬스, 크리스토퍼 은쿤쿠 등을 원했지만, 영입이 쉽지 않았다. 그런 상황에서 잭슨을 원했다. 바이에른은 거액의 임대료를 지불해 잭슨을 품기 직전까지 갔다.

하지만 변수가 발생했다. 첼시는 30일 홈에서 열린 풀럼과의 경기에서 2대0으로 승리했다. 이 경기에서 델랍이 햄스트링을 다쳤다. 마레스카 감독은 "6~8주 정도 소요될 수 있다"고 안타까워했다. 첼시는 크리스토퍼 은쿤쿠가 AC밀란으로 이적을 확정지었고, 델랍까지 쓰러지며 가용 가능한 공격수가 페드루 한명만 남게 되었다.

디어슬레틱은 '첼시가 잭슨의 바이에른 임대 이적을 철회했다'고 보도했다. 이어 '잭슨에게 런던으로 복귀하라는 지시를 내렸다'고 했다. 잭슨은 분노했다. 잭슨은 바이에른행을 원했고, 실제 메디컬테스트를 위해 뮌헨까지 넘어갔다. 잉글랜드 프리미어리그에서 뛰었던 수비수 스티븐 워녹은 '파이널 스코어' 프로그램에서 "첼시의 입장은 충분히 이해할 수 있다. 하지만 선수 입장에서는 이상적인 상황이 아니다"고 했다.


사진캡처=바이에른 SNS

잭슨과 에이전트는 뮌헨에 남아 마지막까지 첼시의 마음을 돌리려했지만, 첼시는 강경했다. 바이에른도 두손을 들었다. 1일 스카이스포츠는 '바이에른이 니콜라 잭슨 영입전에서 물러났다. 첼시와의 재협상을 철회하기로 결정했다'며 '잭슨은 바이에른으로 이적하지 않고 영국으로 돌아갈 예정'이라고 했다.

또 다시 반전이 일어났다. 첼시가 임대를 갔던 유망주 마르크 기우를 복귀시키며, 다시 잭슨을 보내기로 했다. 잭슨은 뉴캐슬 등의 관심을 받았다. 다급한 바이에른이 첼시의 조건을 들어줬다. 유럽 언론은 '첼시가 승리한 딜'이라는 평가를 내렸다.

상황이 이렇게 돌아가자 울리 회네스 명예회장이 나섰다. 독일 키커는 바이에른의 올 여름이적시장에 대한 회네스 회장의 인터뷰를 실었다. 회네스 회장은 "우리는 이번 이적시장 결과에 만족한다. 물론 플로리안 비르츠를 데려왔으면 좋았겠지만, 1억5000만유로를 주고 영입할 수는 없다. 닉 볼테마데도 원했지만, 슈투트가르트는 7500만유로를 원했다"고 했다.

이어 잭슨에 대해서는 "잭슨의 임대료에 관해 화난 사람들이 있다. 임대료는 1650만유로다. 잭슨측에서 300만유로를 납부했다. 임대료는 1350만유로다. 8000만유로짜리 선수를 5년 계약했다고 감안하면, 훨씬 싸게 데려온 셈"이라며 "완전이적 조항은 올 시즌 선발로 40경기에 출전했을때 발동된다. 잭슨은 절대 그만큼 뛰지 못할 것"이라고 했다.


로이터 연합뉴스

사진캡처=바이에른 SNS
조건만 본다면 사실상 발효가 불가능한 수준이다. 심지어 리그와 유럽챔피언스리그만 해당된다는 이야기까지 전해졌다. 하지만 빌트는 전혀 다른 이야기를 전했다. 24일(한국시각) 빌트에 따르면, 잭슨은 이미 바이에른과 5년 계약이 합의된 상태다. 굳이 요건을 채우지 않더라도, 6500만유로의 매입조항을 발동할 수 있다는 것이다. 물론 이 금액 자체가 낮아질 가능성도 있다. 하지만 40경기에 출전하지 못했더라도 잭슨이 바이에른을 떠나지 않을 수 있다는 이야기는 향후 잭슨 사가에 중요한 포인트가 될 수 있다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

