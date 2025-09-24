박지성과 뛴 레전드 깜짝 폭로! "나였으면 사우디 갔다"→매각 후 '두 …

|
[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드의 브루노 페르난데스가 매각될 수 있다는 주장이 나왔다.
퍼디난드는 "팀을 다른 영역에서 더 강하게 만들 수 있는 선수가 시장에 나와 있다면, 나는 전화를 걸었을 것"이라며 "페르난데스가 이제 나이가 있는 만큼 나 같으면 아마 받아들였을 것 같다"라고 주장했다.
퍼디난드는 "난 카를로스 발레바와 애덤 워튼을 데려올 거다. 물론 페르난데스가 워낙 뛰어나기 때문에 남아 있어도 괜찮다고 생각한다"라며 "지난 시즌 그가 없었다면 강등당했을 것"이라고 말했다.
매체는 "페르난데스를 매각하면 아모림 감독에게 발레바와 워튼을 동시에 영입할 자금을 마련할 수 있는 완벽한 출발점이 될 수 있다"라며 "같은 이적시장에 동시에 영입할 수도, 다른 시기에 나눠서 데려올 수도 있다"라고 전했다.
이어 "맨유는 중원 전력을 즉각적으로 개선해야만 하며, 그렇지 않으면 팀은 계속 어려움에 빠질 것"이라고 덧붙였다.
