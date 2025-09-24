스포츠조선

박지성과 뛴 레전드 깜짝 폭로! "나였으면 사우디 갔다"→매각 후 '두 선수' 영입 자금 마련…"이적 거절 호날두에게 알렸다"

기사입력 2025-09-24 16:50


사진=더선

[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드의 브루노 페르난데스가 매각될 수 있다는 주장이 나왔다.

영국 풋볼인사이더는 24일(한국시각) "브루노 페르난데스가 이번 여름 이적을 거절했음에도 맨체스터 유나이티드는 이미 미래를 대비해야 한다"라며 "페르난데스는 지난달 사우디아라비아로의 이적 제안을 거절했다는 사실을 크리스티아누 호날두에게 알렸다. 그는 중동의 클럽들로부터 세 건의 제안을 받은 상태였다"라고 보도했다.

맨유는 2025~2026시즌 힘겨운 출발을 했다. 페르난데스마저 없었다면 후벤 아모림 맨유 감독이 느끼는 압박감은 더 컸을 것으로 보인다. 페르난데스는 지난 5시즌 동안 맨유의 에이스 역할을 해왔으며, 지난 20일 첼시전에서 맨유 통산 100호 골을 기록하기도 했다.


다가오는 이적시장에서도 페르난데스의 영입을 원하는 팀들의 관심은 사라지지 않을 것으로 보인다. 과거 박지성과 함께 뛴 맨유의 레전드 리오 퍼디난드 역시 페르난데스의 사우디 이적 가능성을 완전히 배제하지 않았다.

퍼디난드는 "팀을 다른 영역에서 더 강하게 만들 수 있는 선수가 시장에 나와 있다면, 나는 전화를 걸었을 것"이라며 "페르난데스가 이제 나이가 있는 만큼 나 같으면 아마 받아들였을 것 같다"라고 주장했다.

코비 마이누가 거의 출전하지 못하고 있고 카세미루는 커리어 막바지에 접어들면서, 아모림 감독은 다른 포지션을 강화해야 하는 상황이다.

퍼디난드는 "난 카를로스 발레바와 애덤 워튼을 데려올 거다. 물론 페르난데스가 워낙 뛰어나기 때문에 남아 있어도 괜찮다고 생각한다"라며 "지난 시즌 그가 없었다면 강등당했을 것"이라고 말했다.


워튼은 크리스탈 팰리스에서 부상으로 어려움을 겪었지만 여전히 유럽 빅클럽들의 관심을 받고 있는 선수다. 발레바는 맨유가 이번 여름 영입을 노렸으나 천문학적인 이적료가 걸리며 영입이 이뤄지지 않았다.


매체는 "페르난데스를 매각하면 아모림 감독에게 발레바와 워튼을 동시에 영입할 자금을 마련할 수 있는 완벽한 출발점이 될 수 있다"라며 "같은 이적시장에 동시에 영입할 수도, 다른 시기에 나눠서 데려올 수도 있다"라고 전했다.

이어 "맨유는 중원 전력을 즉각적으로 개선해야만 하며, 그렇지 않으면 팀은 계속 어려움에 빠질 것"이라고 덧붙였다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

