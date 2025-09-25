'양천구민 티켓 50% 할인' 서울 이랜드, 28일 인천전서 '양천구 패…

'양천구민 티켓 50% 할인' 서울 이랜드, 28일 인천전서 '양천구 패밀리데이' 개최!

기사입력 2025-09-25 10:16


사진제공=서울 이랜드

사진제공=서울 이랜드

사진제공=서울 이랜드

[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC가 연고지 양천구민과 함께하는 '양천구 패밀리데이'를 개최한다.

서울 이랜드는 28일 오후 7시 목동운동장에서 열리는 인천 유나이티드와의 '하나은행 K리그2 2025' 31라운드에서 양천구 패밀리데이를 진행한다.

경기 당일 매표소에서 주민등록증, 등본 등 양천구민임을 증명할 수 있는 서류를 제시하면 E석 입장권을 50% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

경기 시작 전에는 이기재 양천구청장이 시축에 나서 의미를 더한다. 또한, 장외 레울파크 게임존에서는 풋퍼팅, 미니테이블 풋볼, 풋볼 아레나, 랜덤 트래핑, 포토카드 등 다양한 체험 이벤트가 운영돼 가족 단위 관람객들에게 풍성한 즐길 거리를 제공할 예정이다.

서울 이랜드는 2022년 목동으로 연고를 이전한 뒤 양천구와 스포츠문화 발전 및 체육활동 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 이후 유소년·여성 아마추어 축구대회 '레울컵', 프로 선수들과 함께하는 일일 축구 교실 '스마일스쿨' 등을 운영하며 지역 사회와 긴밀히 협력해왔다.

특히 2023년부터 매년 양천구 패밀리데이를 개최하며 구민들의 스포츠 관람 기회 확대에 힘쓰고 있다.

서울 이랜드 관계자는 "양천구민들에게 뜻깊은 시간을 선물하기 위해 올해도 홈경기에서 패밀리데이를 준비했다. 축구를 통해 지역 사회가 하나 되고 양천구 가족 모두가 함께 즐길 수 있는 축제가 되기를 바란다"고 전했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

