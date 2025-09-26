"독일 보고있나" 오현규, '또' PK 실축→골 폭발…헹크, 10명 싸운…

|
[스포츠조선 김성원 기자]오현규(벨기에 헹크)가 드디어 득점포를 재가동했다.
2호골은 8월 22일 레흐 포즈난(폴란드)과의 유로파리그 플레이오프 1차전에서 터졌다. 공교롭게도 이 경기에서도 PK를 실축한 후 쐐기골로 만회했다.
그리고 예측하지 못한 잡음이 있었다. 오현규는 독일 분데스리가 슈투트가르트로 둥지를 옮기는 듯 했다.
오현규는 곧바로 홍명보호에 소집됐고, 10일 멕시코전에서 대한민국이 두 번째 골을 터트렸다. 오현규는 득점 후 자신의 무릎을 손가락으로 가리키는 독특한 세리머니를 펼쳤다. 슈투트가르트가 십자인대 부상 이력을 걸고넘어졌다는 걸 의식한 세리머니로 해석됐다.
셀틱에서 활약했던 오현규는 상대가 강력한 라이벌이었던 레인저스라 의지는 더 강했다. 전반 41분 변수가 생겼다. 레인저스의 모하메드 디오망데가 거친 태클로 퇴장을 당했다. 수적 우세의 헹크는 호재였다.
최전방 공격수로 선발 출전한 오현규는 전반 추가시간 PK 기회를 낚았다. 헹크의 야이마르 메디나가 페널티 지역 안을 돌파하다가 상대 수비수 제임스 태버니어에게서 페널티킥을 얻어냈다. 하지만 키커로 나선 오현규가 PK가 상대 골키퍼 잭 버틀랜드에게 막혔다.
후반 10분 흐름을 다시 돌려놓았다. 오현규는 역습 상황에서 동료 야르너 스퇴커르스의 스루 패스를 받아 드리블 돌파 이후 페널티 지역 안에서 왼발 슛으로 골망흘 흔들었다. 그는 '상의 탈의' 세리머니로 환희를 표출했다.
오현규는 후반 35분까지 뛰고 유세프 에라비로 교체됐고, 헹크는 오현규의 귀중한 결승골을 마지막까지 지켜냈다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com