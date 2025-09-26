토트넘 사생활 논란 정면 돌파, '임신한 아내 배신한 불륜남' 곧 완전 …

|
[스포츠조선 김대식 기자]주앙 팔리냐는 곧 완전한 토트넘 선수가 될 것으로 보인다.
경기 후 토마스 프랭크 토트넘 감독은 "나는 팔리냐의 활약에 매우 만족한다. 그는 합류한 이후 우리에게 매우 좋은 활약을 보여줬다. 다시 한 번 센터백 역할로 들어와 잘 뛰었고 아주 좋은 골도 넣었다. 그래서 기쁘다"며 극찬했다.
바이에른은 1년 만에 팔리냐를 정리하려고 했다. 부상이 있었다고 해도 기회를 받았을 때 너무 부진했기 때문이다. 또 하나의 문제는 사생활이었다. 팔리냐는 바이에른으로 이적한 뒤 구단 직원과 바람을 피운 사실이 확인됐다. 팔리냐의 아내는 당시 임신한 상태였는데 팔리냐는 남편과 아버지로서 절대로 해선 안될 일을 벌였다. 이후 팔리냐는 이혼 절차를 밟았다. 사생활까지 영향을 미친 팔리냐의 지난 시즌은 최악이었다.
독일 스포르트 빌트 또한 '토트넘은 그의 임대 계약에 2700만파운드의 완전 영입 옵션을 보유하고 있다. 만약 팔리냐가 지금의 환상적인 활약을 조금이라도 이어간다면, 토트넘이 그 조항을 행사할 가능성이 매우 크다'고 예측했다. 토트넘은 팔리냐의 사생활 리스크를 짊어질 가치가 있다고 판단한 것으로 보인다.