[현장인터뷰] 전북전 린가드 선발 이유?...김기동 "전북 만나면 잘해줬…

|
[상암=스포츠조선 김대식 기자]김기동 FC서울 감독은 린가드를 신뢰했다.
경기를 앞두고 김기동 감독은 린가드 선발 투입 이유에 대해 "매번 선발이었다. 지난 경기는 피곤함 때문에 약간 쉬어주는 차원에서 한 번 뺐다. 지금까지 전북전 다 뛰었다. 한 세 경기를 뛰었는데 린가드가 다 잘해줬다"고 설명했다.
야잔이 뛰지 못해 걱정인 서울이다. 김기동 감독의 야잔의 공백이 크다는 걸 인정하면서 "(김)주성이 빠지고 나서 사실 어려움들이 계속적으로 있었다. 이제 조합을 맞추려고 많은 선수들이 이제 야잔의 파트너로서 계속 했었는데 좀 실점도 많이 했다. 이한도와 박성훈이 마치다 젤비아전에서 둘이 했었는데 그때 전체적으로 공수 밸런스가 근래 경기에서는 최고였다"며 믿음을 줬다. 야잔은 내전근 부상으로 약 2주 정도 전력에서 이탈한다.
중원 조합에 황도윤이 빠지고 류재문과 이승모가 들어왔다. "재문이도 부상 때문에 오랫동안 좀 쉬다가 돌아와서 기용을 못 했던 거고 승모도 초반에 조금 경기력이 좀 안 올라왔다. 이제는 선수들이 컨디션도 올라왔고, 부상도 없기 때문에 두 선수가 좀 잘해주고 있는 부분이 있다. 아시아챔피언스리그도 병행헤야 한다. 교체로 들어갔을 때 역할을 해줄 선수를 고민해보니 공격적인 패스가 많이 나가는 도윤이가 생각났다. 여러모로 고민을 하다가 이렇게 조합을 하게 됐다"고 설명했다.
마지막으로 김기동 감독은 "선수들 분위기는 좋아요. 해보자는 분위기고 선수들도 이런 위치에 있지 않아야 한다고 생각하기 때문에 빨리 좋은 순위로 가고 싶어한다. 이제 그런 것들이 조급함으로 안 나왔으면 좋겠다"고 덧붙였다.