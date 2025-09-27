[현장인터뷰] 전북전 린가드 선발 이유?...김기동 "전북 만나면 잘해줬…

[현장인터뷰] 전북전 린가드 선발 이유?...김기동 "전북 만나면 잘해줬다" 믿음

[상암=스포츠조선 김대식 기자]김기동 FC서울 감독은 린가드를 신뢰했다.

서울은 27일 오후 7시 서울월드컵경기장에서 전북 현대와 '하나원큐 K리그1 2025시즌' 31라운드를 치른다. 파이널 라운드 그룹A에 가고 싶은 5위 서울은 5위 달리고 있다.

서울은 4-4-2 포메이션을 준비했다. 조영욱과 린가드가 최전방을 책임진다. 정승원, 이승모, 류재문, 안데르손이 중원에서 호흡한다. 박수일, 박성훈, 이한도, 김진수가 4백을 맡는다. 골문은 최철원이 지킨다. 핵심 수비수 야잔이 전력에서 이탈했다. 벤치에는 루카스, 문선민, 정태욱, 최준 등이 대기한다.

경기를 앞두고 김기동 감독은 린가드 선발 투입 이유에 대해 "매번 선발이었다. 지난 경기는 피곤함 때문에 약간 쉬어주는 차원에서 한 번 뺐다. 지금까지 전북전 다 뛰었다. 한 세 경기를 뛰었는데 린가드가 다 잘해줬다"고 설명했다.

야잔이 뛰지 못해 걱정인 서울이다. 김기동 감독의 야잔의 공백이 크다는 걸 인정하면서 "(김)주성이 빠지고 나서 사실 어려움들이 계속적으로 있었다. 이제 조합을 맞추려고 많은 선수들이 이제 야잔의 파트너로서 계속 했었는데 좀 실점도 많이 했다. 이한도와 박성훈이 마치다 젤비아전에서 둘이 했었는데 그때 전체적으로 공수 밸런스가 근래 경기에서는 최고였다"며 믿음을 줬다. 야잔은 내전근 부상으로 약 2주 정도 전력에서 이탈한다.

전북의 축구를 두고 김기동 감독은 "전북 같은 경우는 많이 변하지 않는 스타일이다. 1라운부터 지금까지 거의 선수도 비슷하고, 또 스타일 자체도 똑같은 형태로 이제 풀어간다. 우리와의 세 경기를 조금 돌아보면 저희한테도 좀 아쉬운 부분들이 상당히 많았던 세 경기가 아니었나 생각이 든다. 홈에서 경기력이 좋았지만 송민규한테 실점하고 어려웠다. 원정에서는 1대1로 비겼다. 코리아컵에서는 막판에 역습으로 실점했다. 서로 좋았지만 축구는 결정력이다. 골을 누가 넣냐, 못 넣으냐는 선수 퀄리타가 이야기해준다. 하지만 우리도 좋은 선수들이 있고, 찬스를 골로 연결할 수 있는 선수들이 많아서 앞선이 터진다면 우리도 좋은 결과가 있을 것이다"며 공격수들을 믿었다.

중원 조합에 황도윤이 빠지고 류재문과 이승모가 들어왔다. "재문이도 부상 때문에 오랫동안 좀 쉬다가 돌아와서 기용을 못 했던 거고 승모도 초반에 조금 경기력이 좀 안 올라왔다. 이제는 선수들이 컨디션도 올라왔고, 부상도 없기 때문에 두 선수가 좀 잘해주고 있는 부분이 있다. 아시아챔피언스리그도 병행헤야 한다. 교체로 들어갔을 때 역할을 해줄 선수를 고민해보니 공격적인 패스가 많이 나가는 도윤이가 생각났다. 여러모로 고민을 하다가 이렇게 조합을 하게 됐다"고 설명했다.

마지막으로 김기동 감독은 "선수들 분위기는 좋아요. 해보자는 분위기고 선수들도 이런 위치에 있지 않아야 한다고 생각하기 때문에 빨리 좋은 순위로 가고 싶어한다. 이제 그런 것들이 조급함으로 안 나왔으면 좋겠다"고 덧붙였다.

