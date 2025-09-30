"'욕받이'가 뭐길래" 장현수→박용우, 韓 축구의 눈물…홍명보 감독의 아픔 "빨리 회복하길 바란다"

기사입력 2025-09-30 00:30


"'욕받이'가 뭐길래" 장현수→박용우, 韓 축구의 눈물…홍명보 감독의 아…

"'욕받이'가 뭐길래" 장현수→박용우, 韓 축구의 눈물…홍명보 감독의 아…

"'욕받이'가 뭐길래" 장현수→박용우, 韓 축구의 눈물…홍명보 감독의 아…
질문에 답하는 홍명보 축구대표팀 감독
(서울=연합뉴스) 최재구 기자 = 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 29일 서울 종로구 축구회관에서 축구국가대표팀 친선경기 10월 소집명단을 발표하고 기자의 질문에 답하고 있다. 2025.9.29

[스포츠조선 김성원 기자]유독 '비난의 화살'이 큰 인물이 있다. 2018년 러시아월드컵 때는 장현수(34)가 그랬다. 장현수는 내외부의 온도차가 가장 컸던 태극전사다. 장현수를 지도한 감독은 '열이면 열' 엄지를 세운다. 그보다 축구 지능이 뛰어난 선수를 찾기 쉽지 않다고 했다. 장현수는 센터백과 수비형 미드필더를 넘나든 '멀티 플레이어'다. 그러나 중요한 순간 치명적인 실수가 나왔고, '국민 욕받이'라는 오명은 끝내 피하지 못했다.

홍명보호에선 박용우(32·알 아인)가 그 아픔의 계보를 이어왔다. 박용우는 잘 하면 기본, 조금이라도 실수하면 온갖 질타가 쏟아졌다. 홍명보 축구 A대표팀 감독은 밖의 시선과 타협하지 않았다. '중원의 핵'인 황인범(29·페예노르트)이 날개를 달기 위해선 조연이 필요한 데 박용우가 최적임자라고 판단했다. 그러나 박용우도 '인간'이다. 그도 눈과 귀가 있다. 성격까지 여려 마음고생이 심했다.


"'욕받이'가 뭐길래" 장현수→박용우, 韓 축구의 눈물…홍명보 감독의 아…

"'욕받이'가 뭐길래" 장현수→박용우, 韓 축구의 눈물…홍명보 감독의 아…
상처의 골은 국내에서 열리는 A매치에선 더 깊다. 못내 모른척하기도 했던 홍 감독이지만 다음달 서울월드컵경기장에서 열리는 브라질(10일), 파라과이(14일)와의 2연전을 앞두고 박용우의 제외를 심각하게 고심했다. 한 번의 '쉼표'는 필요할 수도 있다고 생각했다. 하지만 박용우가 강제로 지워졌다. 월드컵 시즌, 사실상 돌아올 수 없는 다리를 건넜다. 아랍에미리트(UAE) 무대에서 활약하고 있는 그는 25일 쓰러졌다. 전반 초반 상대 선수와 볼을 다투다 왼무릎을 강하게 부딪혔다. 전반 18분 교체된 박용우는 전방십자인대가 손상된 것으로 알려졌다. 정밀 진단 결과가 아직 나오진 않았다. 다만 전방십자인대 부상으로 수술대에 오를 경우 회복까지 최소 8개월이 소요된다. '월드컵 꿈'이 좌절될 수 있다.

홍 감독은 29일 서울 축구회관에서 10월 A매치 2연전 명단을 공개했다. 박용우는 없었다. 열 손가락 깨물어 안 아픈 손가락 없지만 애제자의 정신적인 고통을 알기에 더 아팠다. 그는 첫 머리에 박용우의 이름을 꺼냈다. "이번 소집 명단에 가장 큰 이슈가 박용우의 부상이다. 박용우는 늘 대표팀에 성실히 준비했는데 큰 부상을 했다. 본인으로, 팀으로 안타깝게 생각하고 있다. 빨리 회복하길 빌겠다." 진한 아쉬움이 드러났다.


"'욕받이'가 뭐길래" 장현수→박용우, 韓 축구의 눈물…홍명보 감독의 아…
10월 소집명단 발표하는 홍명보 감독
(서울=연합뉴스) 최재구 기자 = 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 29일 서울 종로구 축구회관에서 축구국가대표팀 친선경기 10월 소집명단을 발표하고 기자의 질문에 답하고 있다. 2025.9.29

"'욕받이'가 뭐길래" 장현수→박용우, 韓 축구의 눈물…홍명보 감독의 아…
그러나 부상은 숙명이다. 홍 감독은 "월드컵 본선에 가기 전까지 이런 일은 더 일어날 수 있다. 이런 위기 상황에 잘 대비해야 한다"는 말도 잊지 않았다. 중원에 새 조합을 실험해야 한다.

부상으로 9월 A매치 때 제외된 황인범도 재소집됐다. 홍 감독은 "모든 선수들이 장단점이 있다. 축구가 공격 수비 양쪽에 능력을 갖고 있으면 좋겠지만, 그런 선수를 찾기 어렵다. 우리보다 강한 상대와 경기할 때는 수비 능력 의식이 중요하다. 박용우의 역할을 할 수 있는 선수를 찾는게 쉽지 않다. 그런 형태의 선수를 만드는게 어렵다"면서도 "다만 생각해놓은 점은 있다. 사람으로 대체할 수도 있지만, 전술로 대체도 가능하다"고 강조했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정준하, 월세 2천만원 내려고 직접 배달까지.."사기당하고 코로나 때 돈 다 날려"

2.

슈, 8년만에 터진 고백 "S.E.S 셋 아닌 나 혼자 무대...벼랑 끝까지 갔었다"

3.

구독자 360만 슈카, 생방송서 또 논란…日 ‘일본해 지도’ 이어 ‘노무현 조롱 WHO 로고’ 이미지[SC이슈]

4.

'싱글맘' 이지현, 지옥철 타고 미용실 출근 "강남 가려면 전쟁"

5.

강형욱, 션에 서운함 폭발 "져줄 줄 알았는데..사람 작아지게 만들어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'미친 활약' 손흥민 초대박! 시즌 끝내고 토트넘 홈 복귀→"MLS 무너뜨린 압도적 기량"…'쏘니의 7번' 대체자 결국 못 찾아

2.

대구에서만 31홈런, 고척돔은 0개...디아즈 "야구장 문제 아닙니다. 어느 구장이든 넘길 수 있어요"

3.

'152km 완성형 좌완' 특급 신인의 처참했던 데뷔 시즌, 박준현까지 온다...이제 생존 문제다

4.

'최종전 3안타' 이정후, 웃지 못한채 시즌 끝났다…팀은 4년 연속 탈락

5.

"아버지 하늘에서 보고 계시죠?" 벽돌공으로 일하던 브라질 꼬마, '맨유전 멀티골' EPL 득점랭킹 2위 우뚝…놀라운 인생역전 스토리

스포츠 많이본뉴스
1.

'미친 활약' 손흥민 초대박! 시즌 끝내고 토트넘 홈 복귀→"MLS 무너뜨린 압도적 기량"…'쏘니의 7번' 대체자 결국 못 찾아

2.

대구에서만 31홈런, 고척돔은 0개...디아즈 "야구장 문제 아닙니다. 어느 구장이든 넘길 수 있어요"

3.

'152km 완성형 좌완' 특급 신인의 처참했던 데뷔 시즌, 박준현까지 온다...이제 생존 문제다

4.

'최종전 3안타' 이정후, 웃지 못한채 시즌 끝났다…팀은 4년 연속 탈락

5.

"아버지 하늘에서 보고 계시죠?" 벽돌공으로 일하던 브라질 꼬마, '맨유전 멀티골' EPL 득점랭킹 2위 우뚝…놀라운 인생역전 스토리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.