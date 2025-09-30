"'패패무무패' 포스테코글루 보고 있나" 노팅엄 '최악' 경질 누누 산투…

|
[스포츠조선 김성원 기자]'이것이 정의일까.'
에버턴은 전반 18분 마이클 킨의 선제골로 리드를 잡았다. 웨스트햄은 후반 20분 제로드 보웬이 동점골을 작렬시키며 적지에서 귀중한 승점 1점을 챙겼다. 승점 4점(1승1무4패)을 기록한 19위 웨스트햄은 강등권 탈출에 시동을 걸었다. 승점 8점(2승2무2패)의 에버턴은 9위에 자리했다.
누누 산투 감독은 이달 초 노팅엄 포레스트 사령탑직에서 하차했다. 그는 지난 시즌 EPL에서 7위를 차지하며 30년 만의 유럽클럽대항전 티켓을 선물했다. 새 시즌 개막 이후에도 EPL 3경기에서 1승1무1패를 기록했다.
|
|
노팅엄은 누누 산투 감독의 후임으로 엔제 포스테코글루 전 토트넘 감독을 선임했다. 포스테코글루 감독은 물론 누누 산투 감독도 손흥민의 토트넘 시절 스승이었다.
하지만 포스테코글루 감독은 아직 1승도 챙기지 못했다. 5경기에서 2무3패를 기록했다. 특히 14일 챔피언십(2부) 스완지시티와의 카라바오컵(리그컵) 3라운드에서 2-0으리 리드하다 2대3으로 역전패해 큰 충격을 안겼다. 28일에는 승격팀인 선덜랜드를 홈으로 불러들였지만 0대1로 패했다.
그리스 태생 호주인인 포스테코글루 감독과 그리스 부호 마리나키스 구단주는 '그리스 커넥션'으로 뒷말이 무성했다. 누누 산투 감독은 억울할 수밖에 없었다. 그 손을 웨스트햄이 잡았다.
|
동점골의 주인공인 보웬은 "감독님이 합류한 지 이틀밖에 되지 않아 큰 변화는 없었다. 그는 간단하고 기본적인 원칙을 고수했다. 우리 팀은 정말 훌륭하다. 선수들도 좋은 성적을 거두고 현재 상황에서 벗어나고 싶어한다. 감독이 바뀌더라도 우리는 스스로를 돌아보고 책임을 져야 한다. 우리는 매주 프리미어리그에서 함께 경기장에 나가서 싸워야 한다"고 강조했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com