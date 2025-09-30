"한계를 넘어 하나된 Reds" KFA, 2026년 북중미월드컵 홍명보호 공식 응원 슬로건 발표

[스포츠조선 김성원 기자]대한축구협회(KFA)가 30일 2026년 북중미월드컵에서 대한민국 축구국가대표팀을 응원할 공식 슬로건을 '한계를 넘어 하나된 Reds'로 확정했다. 홍명보호는 지난 6월 11회 연속 월드컵 본선 진출에 성공했다.

이번 슬로건은 총 1만4575건이 접수된 공모전을 통해 선정됐다. 심사 과정에서 대중성, 독창성, 확장성, 진정성 등을 종합적으로 고려했으며, 팬 참여와 전문가 평가가 함께 반영됐다.

이번 공모전은 팬 참여 비중을 대폭 확대한 것이 특징이다. KFA는 최초로 PlayKFA 인스타그램을 통해 26명의 팬 심사위원단을 모집하여 자유로운 의견을 수렴했으며, 온라인 투표를 통해 더 많은 팬들이 직접 참여할 수 있도록 했다. 전문가 심사위원단은 KFA 뿐 아니라 언론인, 붉은악마, 제일기획 등 다양한 분야의 인사로 구성해 공정성과 객관성을 높였다. 최종 선정은 온라인 팬투표(30%), 팬 심사위원단(30%), 전문가 심사위원단(40%)을 합산해 이뤄졌다.

선정된 슬로건은 대표팀의 도전 정신과 팬들의 하나 된 열정을 함축적으로 담았다는 평가를 받았다. 경기장에서 함께 외칠 때 울림이 크고, 향후 응원가, 공식 상품, 현장 프로모션 등으로의 확장성도 기대된다. 또 '한계를 넘어'의 '한(限)' 자에는 숫자 26(2026년)을 연상케 하는 디자인 요소를 반영했다. 슬로건 서체 역시 부드러움과 강함을 동시에 표현해 대한민국 대표팀의 축구 철학을 담아냈다.

KFA 관계자는 "'한계를 넘어 하나된 Reds'는 선수와 팬이 공유하는 대한민국 축구의 정신"이라며 "이 슬로건 아래 팬들과 함께 새로운 역사를 써 내려가겠다"고 전했다.

공모전 대상 수상자에게는 2026 북중미 월드컵 관람 패키지(항공권·조별리그 1경기 티켓)가 제공된다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

◇역대 월드컵 대한민국 공식 응원 슬로건

2002년=Be the Reds


2006년=Reds go together

2010년=승리의 함성, 하나된 한국

2014년=즐겨라 대한민국

2018년=We, the Reds

2022년=더 뜨겁게, The Reds

2026년=한계를 넘어 하나된 Reds

