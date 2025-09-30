'3전 3승' 위기의 울산, 그래도 中 상하이에 강했다…ACLE 2연승 도전→K리그 반전 이어가야

기사입력 2025-09-30 12:30


'3전 3승' 위기의 울산, 그래도 中 상하이에 강했다…ACLE 2연승 …
대구iM뱅크파크/ K리그1/ 대구FC vs 울산HDFC/ 울산 신태용 감독/ 사진 김재훈

'3전 3승' 위기의 울산, 그래도 中 상하이에 강했다…ACLE 2연승 …
대구iM뱅크파크/ K리그1/ 대구FC vs 울산HDFC/ 울산 단체/ 경기종료/ 무승부/ 아쉬움/ 사진 김재훈

'3전 3승' 위기의 울산, 그래도 中 상하이에 강했다…ACLE 2연승 …
대구iM뱅크파크/ K리그1/ 대구FC vs 울산HDFC/ 울산 백인우 득점,정승현/ 골 세레머니/ 사진 김재훈

[스포츠조선 김성원 기자]위기의 울산 HD가 아시아 무대에서 다시 반전을 노린다.

울산은 10월 1일 오후 9시 15분(한국시각) 중국 상하이 스타디움에서 상하이 선화와 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 2차전를 치른다.

ACLE에선 2연승에 도전한다. 울산은 17일 홈에서 열린 청두 룽청(중국)과 리그 스테이지 1차전에서 엄원상과 허율의 연속골을 앞세워 2대1 극적인 역전승을 거두고 첫 승을 신고했다. 현재 4위로 8위까지 주어지는 16강 티켓을 향해 순항 중이다.

울산은 K리그1에선 벼랑 끝이다. 6경기 무승(3무3패)으로 부진에 빠져 있다. 29일 대구FC와 31라운드 원정에서 선제골을 내줬지만, 후반 13분 엄원상의 크로스를 백인우가 헤더골로 연결해 승부를 원점으로 돌렸다. 그러나 역전에는 실패하며 1대1 무승부에 그쳤다. 3연속 무승부를 기록하며 승점 37점으로 수원FC와 동률을 이뤘지만, 다득점에서 밀려 10위로 내려앉았다. 10위는 승강 플레이오프(PO)를 통해 1부 잔류가 결정되는 위치다.

물론 아직 실망하기는 이르다. 파이널 A와 B로 나뉘는 스플릿 분기점까지 2경기 더 남았다. 2승을 거두고 다른 팀 결과에 따라 상황이 변할 수 있다. 매 경기 결승의 각오로 사력을 다해야 한다.


'3전 3승' 위기의 울산, 그래도 中 상하이에 강했다…ACLE 2연승 …
울산문수축구경기장/ 2025-2026 AFC 챔피언스리그 엘리트/ ACLE/ 리그스테이지 1차전/ 울산HDFC vs 청두룽청/ 울산 엄원상 득점/ 골 세레머니/ 사진 김정수
상하이전이 중요한 이유는 경기력과 결과를 잡을 경우 다가올 김천 상무(10월 5일 오후 2시)에 긍정적 영향을 끼칠 수 있다. 현재 선수단 구성상 이원화가 불가능한 만큼 총력전을 펼칠 계획이다.

신태용 감독은 "대구전에서 어린 선수들이 생각보다 경기를 잘해줬다. 백인우는 첫 골을 넣었다. 박민서는 내가 와서 처음 경기에 나섰는데, 좋은 모습을 보였다. 분위기를 타면 새로운 활력소가 될 것"이라고 긍정적으로 평가했다.

최근 부상에서 회복한 엄원상이 훨훨 날고 있다. 청두와 1차전에서 1골 1도움으로 부활을 예고했고, 대구전에서 천금 어시스트로 백인우의 골을 도왔다. 이번 상하이 원정에서 가장 기대되는 선수 중에 한 명이다.

울산은 상하이에 3전 3승으로 강하다. 2020년 두 차례 대결에서 3대1, 4대1로 승리를 거뒀다. 2024년 12월 K리그1 우승을 차지한 뒤 원정에서 2대1로 이겼다. 상하이전 4전 4승으로 K리그1에서 부진을 만회하겠다는 의지다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정준하, "소주 가져와!"...10억 날리고 또 사기 피해 "재산 다 날렸다" 폭발

2.

임창정, 18살 연하 아내 도촬해 사진 보냈다...서하얀 "이 남자 찐사랑"

3.

‘3번 이혼’ 박원숙, 후배에 일침 “다 뜯어말린 결혼, 결국 후회하더라”

4.

'12월 결혼' 윤정수, 전처에 사회 부탁…♥12세 연하 예비신부도 질투(옥문아)

5.

키오프 쥴리 측 '술집 CCTV 유출 영상'에 "근거없는 억측, 선처 없이 강력 대응"

스포츠 많이본뉴스
1.

'참는게 능사가 아니다' 너무 선량한 캡틴, '가을야구 탈락' 롯데의 자화상…부산의 심장, 7살 어린 후배에게도 배워야한다 [SC시선]

2.

구위는 오타니가 더 좋은데, 스넬이 WCS 1차전 선발등판...로버츠 "쇼헤이는 아마도 3차전, 많이 쉴수록 좋아"

3.

'미친 근육' 인간 승리 조규성, 대한민국 월드컵 스타 완벽 컴백...환상 바이시클킥 4G 3골 대폭발→국대 승선 가능성 UP

4.

'꼬우면 우승해' → 양키스, 94승 찍고 '와카 4번시드' 추락.. 90승 시애틀은 ALDS 직행인데

5.

신기록 탈삼진왕 최종전 끝까지 모른다. 3개차 역전 앤더슨→폰세 1일 SSG전 5이닝 승부→앤더슨 3일 NC전 등판 가능성은...

스포츠 많이본뉴스
1.

'참는게 능사가 아니다' 너무 선량한 캡틴, '가을야구 탈락' 롯데의 자화상…부산의 심장, 7살 어린 후배에게도 배워야한다 [SC시선]

2.

구위는 오타니가 더 좋은데, 스넬이 WCS 1차전 선발등판...로버츠 "쇼헤이는 아마도 3차전, 많이 쉴수록 좋아"

3.

'미친 근육' 인간 승리 조규성, 대한민국 월드컵 스타 완벽 컴백...환상 바이시클킥 4G 3골 대폭발→국대 승선 가능성 UP

4.

'꼬우면 우승해' → 양키스, 94승 찍고 '와카 4번시드' 추락.. 90승 시애틀은 ALDS 직행인데

5.

신기록 탈삼진왕 최종전 끝까지 모른다. 3개차 역전 앤더슨→폰세 1일 SSG전 5이닝 승부→앤더슨 3일 NC전 등판 가능성은...

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.