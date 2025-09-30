'U-20 월드컵 16강 진출 분수령' 한국-파라과이전 대상 프로토 승부식 115회차 마감 임박

기사입력 2025-09-30 12:05


서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저가 10월 1일 오전 8시(한국시각) 칠레 발파라이소에서 열리는 2025년 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵' 조별리그 2차전 대한민국-파라과이전을 대상으로한 프로토 승부식 115회차 게임이 마감을 앞두고 있다고 밝혔다.

이번 프로토 승부식 115회차에서 한국-파라과이전을 대상으로 하는 경기는 일반(321번), 핸디캡(322번, 323번), 언더오버(324번), SUM(325번) 등 다양한 유형으로 참여할 수 있다.

해당 게임들은 게임 시작 전인 30일 오후 11시까지 전국 스포츠토토 판매점 및 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 구매할 수 있다.

지난 1차전을 마친 U-20 대표팀에게 이번 파라과이전은 16강 진출의 향방을 좌우할 중대한 고비가 될 전망이다. 대표팀은 1차전에서 우크라이나를 상대로 골 결정력 부족을 드러내며 1대2로 패해 B조 최하위로 내려앉았다.

이번 대회에는 6개 대륙에서 24개 팀이 참가했으며, 조별리그는 4개 팀씩 6개 조로 나뉘어 치러진다. 각 조 1·2위 12개 팀이 16강에 직행하고, 3위 팀 중 성적이 우수한 4개 팀이 추가로 진출한다. 이에 따라 2차전인 파라과이전은 16강 진출을 위한 최대 분수령으로 떠오르고 있다.

더불어 한국스포츠레저에서는 U-20 대표팀의 선전을 기원하고자 오는 10월 19일까지 '새로운 U-20 월드컵, 응원으로 완성하는 순간!' 이벤트를 진행한다. U-20 월드컵 대상 경기를 1만 원 이상 구매한 고객을 대상으로 하며, 추첨을 통해 2천명에게 5천원 상당의 프리쿠폰을 증정한다.

이 외에도 벳볼 100개, 다이슨 에어랩, 올리브영 3만원권 등 경품을 받을 수 있는 간단한 퀴즈 이벤트 등 다양한 즐길 거리가 마련되어 있으며, 당첨자는 10월 29일에 공식 홈페이지를 통해 발표될 예정이다.

한국스포츠레저 관계자는 "대한민국 축구의 미래를 이끌어갈 U-20 대표팀의 선전을 기원하는 마음으로 이번 대상 경기를 선정했다"며 "스포츠토토와 함께 경기를 즐기고 태극전사들을 응원하는 동시에, 다양한 이벤트도 함께 즐기시길 바란다"라고 전했다.

한편, FIFA U-20 월드컵 조별예선 2차전 대한민국-파라과이전 경기를 대상으로 하는 프로토 승부식 115회차의 자세한 경기 분석 내용 등은 베트맨 내 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com


'U-20 월드컵 16강 진출 분수령' 한국-파라과이전 대상 프로토 승부…


