‘SON 스승’ 콘테vs‘절친’ 더 브라위너 신경전 폭발...강력 경고 “결과 때문에 화났길 바란다”

최종수정 2025-09-30 17:54

‘SON 스승’ 콘테vs‘절친’ 더 브라위너 신경전 폭발...강력 경고 …
사진=스포르자

[스포츠조선 김대식 기자]안토니오 콘테 감독과 케빈 더 브라위너 사이에 긴장감이 흐르는 모습이 잡혔다.

나폴리는 29일(한국시각) 이탈리아 밀라노의 쥐세페 메아차 스타디오에서 열린 AC밀란과의 2025~2026시즌 이탈리아 세리에A 5라운드에서 1대2로 패배했다. 리그에서 첫 패배를 당한 나폴리는 AC밀란에 선두 자리를 내주고 말았다.

나폴리의 리그 첫 연패만큼이나 주목받고 있는 사실은 콘테 감독과 더 브라위너 사이에 벌어진 일이다. 더 브라위너는 이번 여름 맨체스터 시티로부터 재계약 제안을 받지 못하자 팀을 떠나기로 결정했다. 콘테 감독을 비롯한 나폴리 수뇌부의 적극적인 설득에 더 브라위너는 나폴리행을 결정했다.

더 브라위너는 자신과 재계약하지 않은 맨시티의 결정이 틀렸다는 걸 증명하고 싶은 듯, 이탈리아 무대를 폭격 중이다. 리그 5경기에서 3골을 터트리면서 녹슬지 않은 기량을 증명하고 있는 중이다. AC밀란을 상대로도 더 브라위너는 후반 15분 페널티킥으로 만회골을 터트렸다.
‘SON 스승’ 콘테vs‘절친’ 더 브라위너 신경전 폭발...강력 경고 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
그런데 후반 30분 콘테 감독이 더 브라위너를 교체하기로 결정했다. 더 브라위너는 콘테 감독의 교체 판단에 분노한 듯, 굉장히 신경질적으로 벤치로 들어갔다. 감독과 악수도 하지 않은 채 벤치에 앉았다.

경기 후 콘테 감독은 더 브라위너에게 강력한 경고를 날렸다. 그는 "AC밀란이 강하게 압박을 해왔기 때문에, 일대일 상황에서 힘을 쓸 수 있는 신선한 선수들을 투입하려 했다. 로렌초 루카로 교체했지만 결과적으로 달라진 건 없었다. 교체라는 건 뭔가 긍정적인 변화를 만들기 위해 하는 거다. 나는 그 선택들이 옳았다고 본다"며 자신의 교체 판단이 틀리지 않았다는 걸 먼저 강조했다.
‘SON 스승’ 콘테vs‘절친’ 더 브라위너 신경전 폭발...강력 경고 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이어 그는 "더 브라위너가 결과 때문에 화가 났길 바란다. 만약 다른 이유로 화가 난 거라면, 잘못된 사람에게 화를 내고 있는 것"이라며 마치 감독과 선수로서의 지위를 확인시켜주기 위한 발언을 남겼다.

선수가 감독의 교체 결정에 분노를 표하는 건 사실 자주 있는 일이다. 더 브라위너는 맨시티 시절에도 자신을 세계 최고의 선수로 만들어준 펩 과르디올라 감독에게 대든 적이 있다. 경기장에서는 흔히 벌어지는 일이다.

하지만 그 대상이 콘테 감독이라면 이야기는 사뭇 달라질 수 있다. 콘테 감독은 선수가 자신에게 대드는 걸 절대로 용납하지 않는 사람이다. 과거에 콘테 감독은 "항상 난 선수들에게 태도와 존경을 강조한다. 어떤 선수가 내 말을 듣지 않고, 존중하지 않는다면 난 그 선수를 죽여버릴 것"이라고 인터뷰한 적도 있다.

콘테 감독 성격상 더 브라위너라고 해도, 좋지 않은 행동을 보인다면 절대로 가만히 있지 않을 것이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] "사랑한대요, 내가"..김수현, 故김새론 아닌 연인에게 군복무中 보낸 손편지 공개

2.

'65세' 진성, 안타까운 소식 전했다 "혈액암·심장 판막증 투병...약물 후유증에 치매 의심"

3.

'65세' 진성, 혈액암+심장 판막증 투병 끝에 "건망증 심해, 치매 의심"(손트라)

4.

니콜 키드먼, 키스 어번과 재혼 생활도 마무리?…19년 만에 별거[SC할리우드]

5.

탁재훈, ♥김용림과 '28살 나이차' 극복 못했다더니...문신에 남은 미련 "님이♡"

스포츠 많이본뉴스
1.

'패패패패패' 규정이닝도 못 채운 100만불 용병, '매직넘버 1' LG 상대로 4⅔이닝 버틸 수 있을까?

2.

'우승투수'+국내 다승왕+규정이닝. LG 히트상품 잠실라이벌 최종등판에서 3마리 토끼잡을까[잠실 포커스]

3.

'손흥민 없으니까 완전 망했죠?' 포스테코글루 5경기 만에 경질설 폭주..."토트넘에서랑 똑같다, 고집 그 자체"

4.

이럴수가! 토트넘 공격수, 결국 발목 수술…'유리몸→철강왕' 아직 괜찮다, 부상병동서 맹활약 중

5.

HERE WE GO 기자 단독 "케인, 토트넘 우선협상권 보유...아직 어떤 대화도 없다→맨유도 마찬가지"

스포츠 많이본뉴스
1.

'패패패패패' 규정이닝도 못 채운 100만불 용병, '매직넘버 1' LG 상대로 4⅔이닝 버틸 수 있을까?

2.

'우승투수'+국내 다승왕+규정이닝. LG 히트상품 잠실라이벌 최종등판에서 3마리 토끼잡을까[잠실 포커스]

3.

'손흥민 없으니까 완전 망했죠?' 포스테코글루 5경기 만에 경질설 폭주..."토트넘에서랑 똑같다, 고집 그 자체"

4.

이럴수가! 토트넘 공격수, 결국 발목 수술…'유리몸→철강왕' 아직 괜찮다, 부상병동서 맹활약 중

5.

HERE WE GO 기자 단독 "케인, 토트넘 우선협상권 보유...아직 어떤 대화도 없다→맨유도 마찬가지"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.