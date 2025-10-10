[브라질전 현장리뷰]"세상에서 가장 행복한 하루" 꿈꾼 손흥민, 137경…

[브라질전 현장리뷰]"세상에서 가장 행복한 하루" 꿈꾼 손흥민, 137경기 새 역사 열었지만 '오대영' 허망한 밤…'이강인 분전' 홍명보호, 브라질에 0-5 대패→세계의 벽 역시 높아

최종수정 2025-10-10 22:00

10일 오후 서울 상암동 서울월드컵경기장에서 대한민국 축구대표팀과 브라질의 A매치 평가전이 열렸다. 브라질 20번 이스테방에게 선취골을 허용한 대표팀. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.10/

드리블하는 이강인
(서울=연합뉴스) 이동해 기자 = 10일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 브라질 축구 대표팀의 친선경기. 한국 이강인이 드리블을 하고 있다. 2025.10.10

10일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 브라질의 A매치 평가전, 홍명보 감독이 찬스가 무산되자 아쉬워하고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.10/

[상암=스포츠조선 김성원 기자]북중미월드컵을 앞두고 '탈아시아'의 길을 걷고 있는 홍명보호가 기수를 남미로 돌렸다.

대한민국은 9월 A매치 2연전에서 북중미의 미국(2대0 승)과 멕시코(2대2 무)를 상대로 1승1무를 기록했다. '영원한 우승후보' 브라질을 홈으로 불러들였다. 중과부적이었다. 이변 또한 떠올릴 수 없었다. 브라질은 브라질이었다.

홍명보호가 10일 서울월드컵경기장에서 열린 브라질과의 친선경기에서 0대5로 완패했다. 전반 2골, 후반 3골을 허용하며 허망하게 무너졌다. 다만 한국 축구의 역사는 작동했다.

손흥민(LA FC)이 새 역사를 열었다. 레전드인 차범근 홍명보와 함께 A매치 최다인 136경기 출전을 기록한 그는 브라질전에서 137경기를 찍었다. A매치 최다 출전에 그의 이름 석자가 단독으로 올랐다.

손흥민의 1992년생 동갑내기 이재성(마인츠)도 감격의 날이었다. A매치 99경기에 출전한 그는 브라질전을 통해 센추리 클럽(A매치 100경기 이상 출전)에 가입했다.

세계 최강의 벽이 높다는 것을 다시 한번 실감했다. 브라질의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 6위로, 홍명보호(23위)는 첫 한 자릿수 팀과 상대했다.


브라질전 앞둔 홍명보 감독
(서울=연합뉴스) 이동해 기자 = 10일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 브라질 축구 대표팀의 친선경기.
한국 축구 대표팀 홍명보 감독이 경기장에 입장한 뒤 선수들을 바라보고 있다. 2025.10.10

엄지 들어보이는 브라질 카를로 안첼로티 감독
(서울=연합뉴스) 이동해 기자 = 10일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 브라질 축구 대표팀의 친선경기. 브라질 카를로 안첼로티 감독이 엄지를 들어올리고 있다. 2025.10.10
홍명보 A대표팀 감독은 3-4-3 시스템을 꺼내들었다. 손흥민을 정점으로 측면에는 좌우에 이재성과 이강인(파리생제르맹)이 배치됐다. 미드필드에는 이태석(아우스트리아 빈) 황인범(페예노르트) 백승호(버밍엄시티) 설영우(즈베즈다)가 늘어섰다. 스리백에는 김민재(바이에른 뮌헨)를 중심으로 김주성(히로시마)과 조유민(샤르자)이 호흡했다. 골문은 조현우(울산)가 지켰다.

카를로 안첼로티 브라질 감독은 4-2-4 포메이션으로 맞불을 놓았다. 레알 마드리드의 듀오 비니시우스 주니오르, 호드리구를 공격 선봉에 선 가운데 마테우스 쿠냐(맨유), 이스테방 윌리앙(첼시)이 양 날개에 포진했다. 카세미루와 브루노 기마랑이스(뉴캐슬 유나이티드)가 중원 듀오를 구축했고, 비티뉴(보타포구), 에데르 밀리탕(레알 마드리드), 가브리엘 마갈량이스(아스널), 더글라스 산투스(제니트)가 포백 역할을 맡았다. 골키퍼 장갑은 벤투(알 나스르)가 꼈다.


전반 초반부터 브라질의 흐름이었다. 브라질은 전반 3분 호드리구의 슈팅으로 첫 포문을 열었다. 2분 뒤 설영우가 공격에 가담하며 역습을 시도했지만 연결이 매끄럽지 않았다. 개인기가 뛰어난 이강인이 그나마 윤활유였다. 그는 전반 1분 좌우를 가른 패스로 활로를 뚫었다. 전반 7분에는 과감한 드리블로 카세미루의 파울을 얻어냈다.

브라질은 전반 9분 비니시우스의 오른발 슈팅이 나왔지만 골과는 거리가 있었다. 버티고 버텼지만 전반 13분 대한민국의 골문이 열렸다. 기마랑이스의 스루패스가 오른쪽 뒷공간을 파고든 이스테방의 발끝에 걸렸다. 조현우와 1대1 찬스를 맞은 그는 침착하게 오른발로 골네트를 갈랐다.


브라질 세리머니 지켜보는 손흥민
(서울=연합뉴스) 신현우 기자 = 10일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 브라질 축구 대표팀의 친선경기. 한국 손흥민이 브라질 선수들의 세리머니를 지켜보고 있다. 2025.10.10

10일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 브라질의 A매치 평가전, 손흥민이 교체아웃되며 홍명보 감독의 격려를 받고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.10/
브라질은 전반 17분 프리킥 세트피스에서 또 한번 골망을 흔들었다. 다행히 카세미루의 헤더골은 오프사이드가 선언됐다. 전반 20분에는 호드리구가 조현우와 1대1 기회를 맞았다. 조현우의 선방으로 실점 위기를 모면했다.

홍명보호는 전반 21분 이강인이 다시 번쩍였다. 손흥민을 향한 롱패스로 코너킥을 얻어냈다. 대한민국의 첫 슈팅이 전반 22분 나왔다. 코너킥에서 황인범이 골문을 노렸지만 상대 수비에 걸렸다.

수비라인에선 김민재가 중심을 잡았다. 전반 23분 영리한 태클로 상대의 역습을 저지했다. 뒤이어 쿠냐를 제지하는 과정에선 경고를 받기도 했지만 든든한 버팀목이었다.

이강인은 계속해서 공격의 키 역할을 했다. 하지만 골문까지는 거리가 멀었다. 브라질은 전반 41분 호드리구가 비니시우스와 카세미루의 그림같은 연결을 받은 후 오른발로 추가골을 작렬시켰다.

홍 감독은 후반 시작과 함께 황인범을 빼고 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)를 투입했다. 그러나 후반 2분 김민재의 치명적인 실수가 나오면서 이스테방에게 세 번째 골을 허용했다. 이스테방은 멀티골을 완성했다.


10일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 브라질의 A매치 평가전, 이강인이 크로스를 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.10/

10일 오후 서울 상암동 서울월드컵경기장에서 대한민국 축구대표팀과 브라질의 A매치 평가전이 열렸다. 후반 교체된 손흥민. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.10/
2분 뒤에는 백승호가 중원에서 브라질의 강력한 압박에 볼을 빼앗겼다. 볼을 따낸 카세미루는 비니시우스에게 패스했다. 비니시우스는 무방비인 왼쪽의 호두리구에게 재차 연결했다. 호드리구가 오른발로 골문을 다시 열었다.

손흥민은 후반 12분 또 다시 코너킥을 얻어냈지만 끝내 슈팅을 기록하지 못했다. 홍 감독은 후반 18분 손흥민 김민재 이재성을 빼고 오현규(헹크) 박진섭 김진규(이상 전북)를 가동시켰다.

김진규는 투입되자마자 중거리포로 유효슈팅을 기록했다. 원두재(코르파칸)가 후반 31분 투입됐다. 이강인은 곧이어 회심의 왼발 슈팅을 터트렸지만 상대 수비에 걸렸다. 이어진 코너킥에서 브라질에 또 한번 역습을 허용했고, 비니시우스의 스피드를 제어하지 못했다. 비니시우스가 조현우와의 1대1 찬스에서 5번째 골을 완성했다.

홍 감독은 후반 36분에는 이강인 대신 이동경(김천)을 투입하며 다음을 기약했다. 브라질이 대한민국을 찾는 것은 파울루 벤투 감독 시절인 2022년 6월 이후 3년 4개월 만이다. 당시 1대5로 참패했다.

가장 최근 대결은 2022년 카타르월드컵 16강전이었다. 그 때도 1대4로 패했다. 이날 또 다시 대패하며 A매치 상대전적은 1승8패가 됐다.

손흥민은 "브라질전에 출전한다면 좋은 경기, 재미있는 경기, 결과도 가지고 올 수 있었으면 좋겠다. 세상에서 가장 행복한 하루가 될 수 있었으면 좋겠다"고 밝혔다.

상암벌에는 가을비가 내리는 가운데도 6만3237명의 팬들이 찾았다. 손흥민도, 대한민국도 결코 미소지을 수 없는 밤이었다.
상암=김성원 기자 newsme@sportschosun.com

1.

이장우, ♥조혜원 꼭 끌어안고 찍은 웨딩 화보.."결혼합니다"

2.

'비혼모' 사유리, 子 출산 5년만 인생 2막 연다…번역 작가 데뷔 "너무 힘들어"

3.

송옥숙, 특별한 재혼 스토리 "전남편 소개로 ♥이종인 만나"

4.

'10kg 감량' 이은지, 한강뷰 집 입성…콜라텍에서 부업까지 "휴식 필요해" ('좋은지')

5.

윤민수, 이혼한 전처와 동거 마무리..이사 2주 앞두고 공유가구 분할(미우새)

1.

"월클 7번 대충돌" 손흥민VS비니시우스 성사, 히샬리송은 벤치…축구강국 브라질 '한글 라인업' 공개[브라질전 현장라인업]

2.

[브라질전 속보]'괴물' 김민재마저 치명적 패스 미스! 49분만에 4골 헌납한 홍명보호(후반 10분)

3.

[브라질전 현장라인업]"차범근→홍명보 넘었다" 손흥민, 선발 출격 '137G 새역사', 이재성 '100G' 센추리클럽 가입…김민재→이강인, '삼대장' 최정예 총 출동

4.

미국 원정서 자존심 구긴 일본, 전원 유럽파로 파라과이 상대...미나미노-스즈키-도안 '출격'

5.

[브라질전]'절친' 손흥민 대기록 쓴 날, '언성히어로' 이재성도 센추리클럽 가입...18번째 대업

