'5푼6리' 오타니 충격적인 타율→김혜성 홈 밟자 이렇게 기뻐할 수가..…

[스포츠조선 노재형 기자]올시즌에도 역사에 남을 대기록을 세워 생애 4번째이자 3년 연속 MVP를 사실상 확정한 LA 다저스 오타니 쇼헤이가 디비전시리즈(DS)에서 최악의 타격 부진을 보여 우려를 자아내고 있다.
1루주자 에드먼의 대주자로 이번 포스트시즌 첫 출전을 한 김혜성은 먼시의 중전안타로 3루까지 진루한 뒤 파헤스의 땅볼을 커커링이 놓쳐 겨우 홈으로 던지는 사이 슬라이딩을 하지 않고 선 채로 득점을 올렸다. 커커링의 끝내기 실책으로 인한 김혜성의 끝내기 득점.
김혜성이 홈을 밟고 NLCS 진출을 결정짓자 대기타석에 있던 오타니가 가장 감격적인 표정과 제스처를 보이며 김혜성과 얼싸안고 기쁨을 누렸다.
사실 오타니는 이번 DS에서 타자로는 별로 한 게 없었다. 이날 4타수 무안타 1볼넷으로 침묵한 것을 포함해 4경기에서 타율 0.056(18타수 1안타)에 2볼넷을 기록한 게 전부다. 투수로는 1차전 선발로 등판해 6이닝 3안타 1볼넷 9탈삼진 3실점의 퀄리티스타트로 생애 첫 메이저리그 가을야구 데뷔전을 승리로 장식했지만, 타석에서는 홈런 없이 1타점을 올리는데 그쳤다.
다만 데이브 로버츠 감독은 오타니의 타격 부진에 대해 "볼과 스트라이크 결정이 좋지 않다. 실투를 칠 기회를 만들어내지 못하고 있다. 스윙을 해야 할 때 배트를 내밀지 못한다는 것이다. 볼과 스트라이크 구분에 관한 이야기"라고 분석했다. 다시 말해 유인구와 스트라이크를 구분해서 방망이를 휘둘러야 하는데 그렇지 못한다는 얘기다.
문제는 NLCS에서 타격감을 회복할 수 있겠느냐다. 오타니는 올 정규시즌서 2경기 연속 무안타가 8번 있었을 뿐, 3경기 연속 안타를 치지 못한 적은 없다. 즉 슬럼프가 장기화하지 않았다는 뜻이다. 따라서 NLCS에서는 타격감을 회복할 수 있을 것이라는 기대감도 존재한다.
롭 톰슨 필라델피아 감독은 이날 경기 전 오타니의 부진에 대해 "별로 말하고 싶지 않다. 왜냐하면 그는 언제든 폭발할 수 있기 때문이다. 그는 아주 위대한 타자"라고 했다.
다만 오타니는 상대가 컵스든 밀워키든 NLCS 1차전 선발등판이 유력하다. 로버츠 감독은 DS가 5차전까지 갈 경우 오타니가 선발로 나간다고 했으니, 그 순서가 NLCS 1차전으로 옮겨진다고 볼 수 있다.
노재형 기자
