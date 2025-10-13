"'007 덫'에 걸린 2220억 '미래'" 결국 클롭이 나섰다, 비르츠→세기의 재능…세상에서 가장 쓸데없는 걱정

기사입력 2025-10-13 13:27


"'007 덫'에 걸린 2220억 '미래'" 결국 클롭이 나섰다, 비르츠…
파브리지오 로마노 SNS

"'007 덫'에 걸린 2220억 '미래'" 결국 클롭이 나섰다, 비르츠…
EPA 연합뉴스

"'007 덫'에 걸린 2220억 '미래'" 결국 클롭이 나섰다, 비르츠…
로이터 연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]이적료가 무려 1억1600만파운드(약 2220억원)인 플로리안 비르츠(리버풀)가 '007의 덫'에 걸렸다.

리버풀은 지난 6월 바이엘 레버쿠젠에 활약한 비르츠를 야심차게 영입했다. 비르츠는 당시 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최고 이적료를 기록했다. 하지만 역사는 리버풀이 알렉산더 이삭을 이적료 1억2500만파운드(약 2390억원)에 품에 안으면서 또 깨졌다.

그런데 비르츠가 '이상 저온'에 시달리고 있다. 그는 EPL에서 7경기에 출전했지만 골은 물론 도움도 없다. 0골-0도움이다. 한때 제이든 산초(애스턴빌라)가 맨유에 둥지를 튼 후 붙여졌던 '007' 조롱이 비르츠에게 옮겨졌다.

쏟아지는 우려에 위르겐 클롭 전 리버풀 감독이 나섰다. 그는 독일 'RTL'을 통해 세상에서 가장 쓸데없는 없는 걱정이 비르츠 걱정이라고 두둔했다.

그는 "비르츠는 워낙 기량이 뛰어나기 때문에 걱정할 필요가 없다. 모든 것이 괜찮다. 모두가 다 알 것이다. 굳이 논의할 필요가 없다"며 "그는 한 세기에 한번 나올까 말까한 재능이다. 비르츠는 레버쿠젠에서 그랫듯이 다시 그 모습을 보여줄 것"이라고 밝혔다.

그리고 "비르츠는 리버풀에서 안정적인 환경이다. 클럽도 훌륭하다. 그래서 누군가 걱정하는 사람이 있다면, 걱정하지 말라고 하고 싶다. 그럴 필요가 없다. 걱정을 멈춰도 된다"고 강조했다.


"'007 덫'에 걸린 2220억 '미래'" 결국 클롭이 나섰다, 비르츠…
AP 연합뉴스

"'007 덫'에 걸린 2220억 '미래'" 결국 클롭이 나섰다, 비르츠…
로이터 연합뉴스
2003년생인 바르츠는 독일 국가대표다. 그는 2020년 1월 레버쿠젠에 입단, 그해 5월 만 17세5일의 나이로 분데스리가 데뷔전을 치렀다. 같은 해 6월 바이에른 뮌헨을 상대로 분데스리가 최연소 득점 기록까지 세웠다.

비르츠는 2023~2024시즌을 통해 세계적인 선수로 떠올랐다. 독일 분데스리가 32경기에서 11골 11도움을 올린 그는 레버쿠젠을 무패 우승으로 이끌었다. 또 MVP로 선정되며 주가가 폭발했다. 탁월한 기술과 센스 등을 모두 갖춘 비르츠는 독일 대표팀에서도 에이스로 자리잡았다.


빅클럽의 관심도 한몸에 받았다. 바이에른 뮌헨, 맨시티, 레알 마드리드 등이 비르츠를 주목했다. 그의 선택은 리버풀이었다. 그러나 EPL의 벽이 높다. 침묵이 길어지고 있다. 그는 리버풀이 치른 유럽챔피언스리그 2경기에서도 공격포인트를 기록하지 못했다.

독일 출신의 클롭 감독은 2023~2024시즌을 끝으로 리버풀과 이별했다. .
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이지혜, 하와이서 '현실 뱃살' 大공개 "배 가리는 걸 깜빡, 비밀로 해줘라"

2.

정웅인 "매니저, 내 재산 담보로 사채 써...'세친구'로 번 전 재산 사기 당해" ('4인용식탁')

3.

'정년이' 김윤혜, 10월 25일 결혼 "예비신랑은 비연예인" [공식]

4.

선우용여, 김구라에 일침 "잘났다고 으스대, 좀 죽어 살아라"(동상이몽)

5.

기억 잃고 쓰러진 한석준, 근황 전했다 "다행히 잘 회복 중, 걱정 감사"

스포츠 많이본뉴스
1.

"흥민아, 너 없이는 안 되겠다!" '흥부 듀오' 빠진 LA FC 6연승 마감, 오스틴 원정에서 0-1 패배

2.

128억 썼는데 '플러스마이너스 0' 한화의 눈물 → 승자는 삼성?…304억 오간 FA 영입 잔혹사, 그래도 '돈쓴' 팀은 가을야구 한다 [SC포커스]

3.

내부엔 강백호, 외부엔 박찬호...'황재균에 144억 쓴' KT발 태풍 경보 "최상위권 도약 하려면"

4.

"인구 5만5천명에 제주도보다 작은 섬나라" 랭킹 136위 페로제도의 돌풍, 39위 체코 꺾고 첫 월드컵 희망 키웠다

5.

오타니 아니면 안된다? 그건 타자일 때, 스넬-야마모토 NLCS 1,2차전 선발 예고...5,6차전도 염두

스포츠 많이본뉴스
1.

"흥민아, 너 없이는 안 되겠다!" '흥부 듀오' 빠진 LA FC 6연승 마감, 오스틴 원정에서 0-1 패배

2.

128억 썼는데 '플러스마이너스 0' 한화의 눈물 → 승자는 삼성?…304억 오간 FA 영입 잔혹사, 그래도 '돈쓴' 팀은 가을야구 한다 [SC포커스]

3.

내부엔 강백호, 외부엔 박찬호...'황재균에 144억 쓴' KT발 태풍 경보 "최상위권 도약 하려면"

4.

"인구 5만5천명에 제주도보다 작은 섬나라" 랭킹 136위 페로제도의 돌풍, 39위 체코 꺾고 첫 월드컵 희망 키웠다

5.

오타니 아니면 안된다? 그건 타자일 때, 스넬-야마모토 NLCS 1,2차전 선발 예고...5,6차전도 염두

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.