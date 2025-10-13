"SONNY 옆에서 '스타'이기를 거부한 전설" '10년 절친' 데이비스, 웨일스 사상 4번째 센추리클럽 가입…'BBC' 손흥민 급소환 '집중 조명'

기사입력 2025-10-13 17:27


사진캡처=웨일스축구협회

손흥민 SNS

로이터 연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]손흥민(33·LA FC)의 절친 벤 데이비스(32·토트넘)가 역사가 된다.

웨일스는 14일 오전 3시45분(이하 한국시각) 영국 카디프의 카디프시티 스타디움에서 벨기에와 2026년 북중미월드컵 유럽예선 J조 6차전을 치른다. 웨일스의 주장인 데이비스는 벨기에전에 출전하면 대망의 센추리클럽(A매치 100경기 이상 출전)에 가입하게 된다.

영국의 'BBC'는 13일 데이비스를 집중 조명했다. 데이비스를 웨일스와 토트넘에서 '스타로 불리기를 싫어한 존재'라고 묘사했다. 2012년 10월 A매치에 데뷔한 이후 13년 만에 이룬 금자탑이다.

데이비스는 주급 400파운드(약 76만원)에서 출발했다. 그는 철저하게 양지가 아닌 음지의 길을 걸었다. 'BBC'는 '데이비스는 마지못해 스타가 된 선수다. 그는 웨일스 수비의 든든한 버팀목이자 토트넘에서 가장 오랫동안 활약한 현역 선수다. 하지만 그는 다른 동료들처럼 주목받지 못하고 있다'며 '이는 부분적으로 의도한 바인데, 그는 가레스 베일과 해리 케인과 같은 선수들과 함께 뛰면서 얻은 상대적인 익명성을 기꺼이 받아들이고 있기 때문이다'고 했다.

손흥민보다 한 살 어린 데이비스는 2014년 7월 스완지 시티에서 토트넘으로 이적했다. 2015년 8월 토트넘에 둥지를 튼 손흥민보다 1년 빨랐다. 손흥민도 소환됐다. 'BBC'는 '데이비스는 2014년 포체티노 감독이 부임한 이후 처음으로 영입한 선수였다. 5년 후 그는 포체티노가 토트넘 감독으로서 가장 위대한 순간을 함께한 첫 번째 인물이 됐다'고 설명했다.


로이터 연합뉴스

사진캡처=대한축구협회
2018~2019시즌 아약스와의 유럽챔피언스리그 4강 2차전에서 후반 추가시간인 51분 데이비스가 아약스의 볼을 가로채 역습을 시작했고, 그 결과 모우라의 해트트릭 '기적골'로 연결됐다는 설명이다.

'BBC'는 이어 '2025년 여름 토트넘을 떠난 손흥민은 데이비스의 가장 친한 친구 중 한 명이었다. 손흥민은 2023년 "데이비스는 가장 친한 친구 중 한 명이다. 그는 내가 런던에 잘 적응할 수 있도록 정말 많은 도움을 줬다"라고 말했다'고 소개했다.

그리고 '데이비스와 손흥민은 2023년 9월 웨일스가 대한민국과 친선경기를 치르기 전 런던에서 카디프까지 함께 기차를 탔다. 데이비스는 늘 그렇듯 세계적으로 유명한 축구 선수 중 한 명인 손흥민과 함께 있었음에도 불구하고 별다른 주목을 받지 않고 여정을 헤쳐나갔다. 카디프 중앙역 플랫폼에서 손흥민과 포옹을 하고 웨일스대표팀에 합류했다'고 설명했다. 당시 대한민구 A대표팀은 위르겐 클린스만 감독이 이끌었고, 두 팀은 득점없이 비겼다.


토트넘은 지난 여름 데이비스와 1년 계약 연장 옵션을 행사했다. 연장된 계약은 2026년 여름까지다. 그는 센터백과 왼쪽 풀백을 오가며 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 242경기 출전했다. 모든 대회에선 358경기에 나섰다. 다만 토마스 프랭크 감독이 지휘봉을 잡은 이번 시즌 단 1경기도 출전하지 못했다.


로이터 연합뉴스

로이터 연합뉴스
손흥민은 지난해 7월 토트넘 10주년을 맞은 데이비스를 향해 "우리는 경기장 안팎에서 많은 추억을 공유했다. 나는 데이비스를 위해 무엇이든 할 수 있다. 친한 선수들은 많지만, 그 중에서 특별한 친구다. 나는 그를 내 가족같이 생각한다"며 "나는 16세 때 한국을 떠났다. 그토록 어린 나이에 조국을 떠나면 친구가 많이 없기 마련이다. 그럴 때 데이비스는 꼭 필요한 친구다. 누군가 꺼내기 어려운 말을 할 필요가 있을 때, 당신을 일깨워주는 말을 직접 해주는 친구"라고 신뢰를 드러냈다.

지난해 토트넘 팬 포럼에서도 "역대 토트넘 선수 중 가장 좋아하는 선수가 누구인가"라는 질문에 곧바로 "데이비스"라고 답해 화제가 됐다.

데이비스는 손흥민이 자기 아들의 대부라고 했다. 손흥민이 지난해 손흥민이 토트넘 통산 400경기 출전을 달성하자 "내가 아빠가 됐을 때 가장 먼저 찾아온 사람이 손흥민과 조 로든이다. 그는 이미 엄청난 팬층을 보유하고 있는데 우리는 그런 그에게 평범한 순간들을 만든다. 아침 식사 시간에 나와 프레이저 포스터가 그를 괴롭히면 인간미가 살아난다. 그는 월드클래스며, 무엇보다 인간적으로도 엄청 대단하다. 그를 알게 된 것이 기쁘다"며 애정을 숨기지 않았다.

둘은 지난 시즌 유로파리그에서 정상에 등극하며 토트넘에서 처음으로 우승컵을 들어올렸다. 손흥민과 데이비스가 함께 우승컵을 들고 찍은 사진은 역사였다.

'BBC'는 '데이비스는 웨일스에서 A매치 100번째 경기에 출전하는 네 번째 선수가 될 것이다. 그는 웨일스에게 그 어느 때보다 중요한 선수가 될 것이다. 하지만 그의 업적은 기대만큼 주목받지 못할 수도 있다. 그가 추구했던 방식대로 말이다'고 덧붙였다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

