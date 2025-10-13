亞에서는 내가 왕! 손흥민, 호날두 제치고 통산 10번째 '아시아 발롱도…

|
[스포츠조선 박찬준 기자]역시 '아시아 GOAT'다. 천하의 크리스티아누 호날두도 아시아에서는 '손세이셔널' 손흥민(LA FC) 아래다.
손흥민이 146점을 받으며 압도적인 1위에 올랐다. 손흥민은 전체 투표자 중 14명에게 1위표를 받았고, 특히 무려 35명으로부터 지지를 받았다. 손흥민은 2014년 첫 수상을 시작으로 올해까지 무려 10차례나 아시아 발롱도르를 거머쥐었다. 이는 역대 최다 수상이다. 손흥민 외에 이 상을 받은 선수는 혼다 게이스케, 오카자키 신지(이상 일본), 아크람 아피프(카타르), 총 3명 뿐이다. 손흥민은 지난해 아쉽게 2위에 머물렀지만, 2년 만에 정상 자리를 탈환했다.
3위는 호날두(알 나스르)였다. 불혹의 호날두는 변함없는 득점력을 과시하며 지난 시즌 사우디 리그에서 25골로 득점왕을 차지했다. 포르투갈의 UEFA 네이션스리그 우승까지 이끌었지만, 91점에 머물렀다. 호날두는 첫 수상에 도전했지만, 지난해에 이어 또 다시 3위에 자리했다. 4위는 리야드 마레즈(알 아흘리), 5위는 카림 벤제마(알 이티하드)가 차지했다.
바이에른 뮌헨의 김민재는 11위, 마인츠의 이재성은 22위에 올랐다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com