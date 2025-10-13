亞에서는 내가 왕! 손흥민, 호날두 제치고 통산 10번째 '아시아 발롱도…

亞에서는 내가 왕! 손흥민, 호날두 제치고 통산 10번째 '아시아 발롱도르' 수상...이강인은 2위[오피셜]

기사입력 2025-10-14 00:47


사진캡처=타이탄스포츠

[스포츠조선 박찬준 기자]역시 '아시아 GOAT'다. 천하의 크리스티아누 호날두도 아시아에서는 '손세이셔널' 손흥민(LA FC) 아래다.

손흥민은 13일 '스포츠 위클리 2025 아시안 골든 볼 어워즈'에서 '아시아 발롱도르(베스트 풋볼러 인 아시아)'를 수상했다'고 발표했다. '아시안 골든 글로브 어워즈'는 중국 스포츠 전문지 티탄저우바오(타이탄 스포츠)가 프랑스 매체 프랑스풋볼이 시상하는 발롱도르에서 착안해 2013년 제정했다. 발롱도르는 세계 축구에서 가장 권위있는 상으로 불린다.

'베스트 풋볼러 인 아시아'는 아시아축구연맹(AFC) 소속 국가나 팀에서 활약하는 선수를 대상으로 한 해 가장 뛰어난 활약을 펼친 선수에게 주어진다. AFC 42개 회원국 및 지역을 대표하는 42명의 기자단과 22명의 초청 국제 심사위원단의 투표로 수상자가 가려진다. 투표단은 2024년 8월16일부터 2025년 7월16일까지, 최고의 활약을 펼친 5명을 뽑을 수 있다. 1위는 6점, 5위는 1점을 받고, 총점이 같을 경우, 1위표가 더 많은 사람이 수상자가 된다.

손흥민이 146점을 받으며 압도적인 1위에 올랐다. 손흥민은 전체 투표자 중 14명에게 1위표를 받았고, 특히 무려 35명으로부터 지지를 받았다. 손흥민은 2014년 첫 수상을 시작으로 올해까지 무려 10차례나 아시아 발롱도르를 거머쥐었다. 이는 역대 최다 수상이다. 손흥민 외에 이 상을 받은 선수는 혼다 게이스케, 오카자키 신지(이상 일본), 아크람 아피프(카타르), 총 3명 뿐이다. 손흥민은 지난해 아쉽게 2위에 머물렀지만, 2년 만에 정상 자리를 탈환했다.


<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

손흥민은 지난 시즌 토트넘 소속으로 오랜 무관의 한을 끊었다. 유로파리그 우승을 차지했다. 주장으로 당당히 가장 먼저 트로피를 들어올리며, 아시아 축구 명예를 높였다. 손흥민은 여름이적시장에서 미국 메이저리그사커(MLS) LA FC로 이적해 9경기에서 8골을 넣는 등 변함없는 활약을 펼치고 있다. 대표팀에서의 존재감도 여전하다. 손흥민은 주장 완장을 차고 한국의 2026년 북중미월드컵 본선 진출을 이끌었다. 그는 지난 브라질전에서는 한국 축구 역대 A매치 최다 출전(137경기) 기록까지 새로 썼다.

2위도 한국의 몫이었다. '골든보이' 이강인(파리생제르맹)이 차지했다. 이강인은 8명의 1위표를 포함, 총 105점을 받았다. 이강인은 지난 시즌 아시아 선수로는 최초로 트레블을 달성했다. 리그1, 쿠프 드 프랑스, 트로페 데 샹피옹에 이어 유럽챔피언스리그까지 차지했다. 아쉽게 손흥민을 제치지 못하며, 첫 수상을 놓쳤다.

3위는 호날두(알 나스르)였다. 불혹의 호날두는 변함없는 득점력을 과시하며 지난 시즌 사우디 리그에서 25골로 득점왕을 차지했다. 포르투갈의 UEFA 네이션스리그 우승까지 이끌었지만, 91점에 머물렀다. 호날두는 첫 수상에 도전했지만, 지난해에 이어 또 다시 3위에 자리했다. 4위는 리야드 마레즈(알 아흘리), 5위는 카림 벤제마(알 이티하드)가 차지했다.

바이에른 뮌헨의 김민재는 11위, 마인츠의 이재성은 22위에 올랐다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

