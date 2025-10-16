'로드리 1100억 매각' 역대급 충격이네→'유리몸 취급' KDB처럼 방출…"대체자는 '이강인 동료'"

최종수정 2025-10-16 06:39

'로드리 1100억 매각' 역대급 충격이네→'유리몸 취급' KDB처럼 방…
사진=아스

'로드리 1100억 매각' 역대급 충격이네→'유리몸 취급' KDB처럼 방…
사진=맨체스터 시티

[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 시티가 팀의 핵심 선수 로드리를 버릴 가능성이 나왔다.

영국 풋볼인사이더는 16일(한국시각) "맨체스터 시티가 로드리를 이적시키고, 그를 대체할 수 있는 더 뛰어난 미드필더를 영입할 가능성이 제기됐다"라고 전했다.

펩 과르디올라 맨시티 감독은 올여름 잭 그릴리시를 에버턴으로 임대 보내고, 카일 워커를 번리로 이적시키는 등 여러 베테랑 선수들과 결별했다. 케빈 더브라위너 또한 방출했다. 더브라위너는 나폴리(이탈리아)와 벨기에 대표팀에서 인상적인 활약을 펼치고 있다.

로드리는 지난 시즌 대부분을 부상으로 결장한 데 이어, 최근 A매치 휴식기를 앞두고 또 다른 부상을 당하면서 체력과 내구도에 대한 우려가 커지고 있다.

이에 대해 케이스 와이니스 에버턴 전 CEO는 맨시티가 시즌이 끝난 후 로드리를 떠나보낼 가능성이 있다고 내다봤다. 로드리는 오는 2027년 여름까지 계약이 남아 있으며, 현재 기준으로 2년도 채 남지 않은 상태다.

와이니스는 "로드리에게 있어 가장 큰 변수는 부상 이력이다. 맨시티가 그를 보내려는 이유가 될 수 있다"라며 "그의 계약은 2027년에 끝나기 때문에, 무언가가 일어난다면 올해일 가능성이 크다"라고 말했다.


'로드리 1100억 매각' 역대급 충격이네→'유리몸 취급' KDB처럼 방…
맨시티

'로드리 1100억 매각' 역대급 충격이네→'유리몸 취급' KDB처럼 방…
맨시티
그는 "나는 그가 다른 곳에서 커리어를 되살리고 싶어 할 수도 있다는 생각이 든다"라며 "그는 뛰어난 선수다. 다들 로드리가 얼마나 잘하는지 안다"라고 했다.

이어 그는 "맨시티는 6000만~7000만 파운드(약 1140억~1333억원) 정도를 원할 수 있고, 실제로 그 정도는 받을 수 있을 것"이라며 "맨시티는 로드리의 완벽한 대체자도 이미 찾았다"라고 주장했다.


최근 맨시티는 파리 생제르망(PSG)의 주앙 네베스와 연결되고 있다. 네베스는 지난 시즌 PSG의 쿼드러플(4관왕)을 이끌었다. 와이니스는 그가 로드리의 직접적인 대체자가 될 수 있다고 봤다.

와이니스는 "맨시티가 네베스에게 큰 관심을 보이고 있습니다. 로드리를 대체할 선수로 네베스가 유력하다"라며 "그는 어리고, 지칠 줄 모르는 체력을 갖춘 선수로 알려져 있다. 나이를 고려해보면, 팀에 신선함을 불어넣을 수도 있다"라고 전했다.

맨시티가 팀의 본체로 여겨지는 로드리를 내보내는 선택을 할 수 있을지 관심이 모아진다. 더브라위너의 사례와 유사하게 잘못된 선택으로 밝혀진다면 비판을 피할 수 없다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'유진♥' 기태영, '불륜 논쟁'에 단호한 입장 "절대 용서 없다...제발 떠나라"

2.

장영란♥한창, 난임 부부였다 '최초 고백' "자궁외 임신, 딸 힘들게 낳아" ('A급 장영란')

3.

이시언, 박나래에 조부모 담은 시계 선물 "할머니 장례식 못가 미안해"(시언스쿨)

4.

'108㎏ 요요' 미나 시누이, 결국 폭로 당했다…류필립 "다이어트 강요NO, 혼자만 돈 벌어"[SC이슈]

5.

장성규, '65억' 청담동 건물주 재력 "위치 좋아...대출 내는 것도 즐거워" ('형수는 케이윌')

스포츠 많이본뉴스
1.

실패로 돌아간 '이승현 어게인' 하지만… 디아즈 결승 투런포의 트리거였다

2.

"손흥민 또또 우승합니다" MLS 공식 인정, SON+부앙가→가장 위협적인 원투펀치…디시전 데이→메시와 정규리그 '간판' 우뚝

3.

미안! 쏘니는 우승 못해→"메시, 뮐러가 한 수 위"…'美친 라인업' 우승 후보 다섯 팀

4.

'모두가 사랑했다' 비운의 흥부자, 전격 KBO 복귀 선언...진실은?

5.

감독은 "훈련량은 중요하지 않다" 했는데, 오후까지 계속된 강훈련…사직에 울려퍼진 함성, 롯데가 달라졌다 [부산스케치]

스포츠 많이본뉴스
1.

실패로 돌아간 '이승현 어게인' 하지만… 디아즈 결승 투런포의 트리거였다

2.

"손흥민 또또 우승합니다" MLS 공식 인정, SON+부앙가→가장 위협적인 원투펀치…디시전 데이→메시와 정규리그 '간판' 우뚝

3.

미안! 쏘니는 우승 못해→"메시, 뮐러가 한 수 위"…'美친 라인업' 우승 후보 다섯 팀

4.

'모두가 사랑했다' 비운의 흥부자, 전격 KBO 복귀 선언...진실은?

5.

감독은 "훈련량은 중요하지 않다" 했는데, 오후까지 계속된 강훈련…사직에 울려퍼진 함성, 롯데가 달라졌다 [부산스케치]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.