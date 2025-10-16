홍명보호 '오피셜' 공식발표...'손흥민vs토트넘 NEW 에이스' 자존심 걸린 맞대결 성사→월드컵 포트2 '최종 제물', 2025년 마지막 상대 확정

기사입력 2025-10-17 05:29


사진=모하메드 쿠두스 SNS 캡처

14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 한국이 파라과이에 2대 0으로 승리했다. 경기 종료 후 팬들에게 인사를 건네고 있는 대표팀 손흥민. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.14/

[스포츠조선 이현석 기자]홍명보호의 2025년 마지막 상대가 정해졌다.

대한축구협회는 16일 '홍명보 감독이 이끄는 대표팀이 11월 A매치 두 번째 경기에서 아프리카의 강호 가나와 붙는다'고 공식 발표했다. 대한민국 축구 A대표팀은 11월 A매치 기간 동안 볼리비아(14일), 가나(18일) 연이어 만날 예정이다. 2025년 홍명보호의 마지막 일정이 될 예정이다. 아직 경기 장소와 시간은 정해지지 않았으며, 추후 별도 안내 예정이다.

9월 A매치를 시작으로 본격적인 2026년 북중미월드컵을 향한 닻을 올린 홍명보호, 아시아를 벗어난 시작부터 기대 이상의 성과였다. 9월 A매치 친선 경기 상대인 미국과 멕시코를 상대로 1승1무의 준수한 성적을 거뒀다. 미국을 상대로 2대0으로 승리하는 과정에서 손흥민 원톱 전술과 중원 조합 실험도 성공적이었다. 멕시코를 상대로는 선제 실점 이후에 경기를 뒤집는 저력까지 보여주며 2대2 무승부를 기록했다.


14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 전반전 대표팀 엄지성이 선취골을 성공시켰다. 손흥민과 함께 기뻐하는 엄지성. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.14/
10월 A매치에서는 희비가 엇갈렸다. 브라질전 패배 이후 흔들렸던 분위기를 파라과이전 2대0 승리로 전환시키며 월드컵을 향하는 순간에 조금 더 가까워졌다. 한국은 파라과이전 승리로 월드컵 2포트 가능성이 더 커졌다. 현재 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 23위, 23위 이상만 차지한다면 포트2에서 자리를 지킬 가능성이 확정적이다. 한국이 포트2에 이름을 올리는 것은 역대 최초다. 파라과이전 승리 덕분에 풋볼 랭킹 등 예측 사이틀에 따르면 22위까지 순위를 더 높일 가능성이 크다.

월드컵 포트2 자리를 지킨다면 12월 5일 진행되는 조 추첨에서도 조금은 더 유리한 고질르 점할 수 있다. 비교적 경쟁이 수월한 미국, 캐다나 등을 1포트에서 만나고, 3, 4포트에서 대륙별 약체들이 포함된 조가 편성될 수 있는 좋은 경우의 수를 기대해볼 수 있다.

이런 상황에서 한국이 조 추첨 포트를 확정하기 전 치르는 마지막 A매치 상대가 결정됐다. 바로 가나다. 이미 확정됐던 볼리비아와 달리 11월 A매치 두 번째 상대에 대해서는 여러 예측이 나왔었다. 당초 나머지 한 상대로 아르헨티나가 거론되기도 했으나, 높은 대전료를 불렀다는 여러 루머와 함께 성사되지 못했다. 그 자리를 대신 차지한 주인공이 가나다. 가나는 13일 열린 2026년 북중미월드컵 아프리카 1차 예선 I조 마지막 경기에서 코모로를 꺾으며 8승1무1패로 조 1위를 차지해 월드컵 본선행을 확정했다. 한국과의 역대 전적에서는 4승3패로 가나가 조금 앞선다.


스포츠조선 DB
한국 대표팀에게 가나는 설욕과 점검을 동시에 할 수 있는 대상이다. 2022년 카타르 월드컵 당시 같은 조에 속했던 한국과 가나는 2차전에서 격돌했다. 당시 한국은 조규성의 멀티골에도 불구하고 가나에 3골을 실점한 격차를 좁히지 못하며 2대3으로 패배했다. 16강에 진출하지 못할 위기였다. 경기 후 주심인 앤서니 테일러에게 항의한 파울루 벤투 감독이 퇴장을 당하기도 했다. 다행히 한국은 이후 3차전에서 포르투갈을 잡아내며 극적으로 원정 16강에 성공했다.

이번 맞대결이 성사되며 3년 전 패배의 기억을 설욕할 수 있게 됐다. 또한 월드컵 무대에서 마주할 아프리카 국가들을 대비한 전술, 기량 점검에도 큰 도움이 될 수 있다. 한국 대표팀이 월드컵 포트2를 이전까지 확정하지 못한다면 가나와의 맞대결은 더욱 중요해질 전망이다.


손흥민은 또한 토트넘의 새로운 에이스와 격돌한다. 가나 대표팀 핵심 중 한 명인 쿠두스는 2025년 여름 토트넘 유니폼을 입었다. 올 시즌 손흥민이 떠난 토트넘에서 에이스 노릇을 하고 있다. 토트넘의 에이스였던 손흥민이 토트넘을 떠난 후, 에이스가 되고자 하는 쿠두스 맞붙는 첫 경기이기에 더 큰 기대를 모을 수밖에 없다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

