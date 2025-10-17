'절친' 日 구보 위에 이강인→PSG도 감격, 사상 첫 AFC 올해의 국…

|
[스포츠조선 김성원 기자]한국 축구의 현재이자 미래 이강인(24·파리생제르맹·PSG)이 손흥민(33·LA FC)과 김민재(29·바이에른 뮌헨)에 이어 아시아축구연맹(AFC) '올해의 국제 선수상 수상'을 첫 수상했다.
이강인은 2024~2025시즌 PSG 천하와 함께했다. PSG는 창단 후 유럽챔피언스리그(UCL)는 정상에 올랐다. 프랑스 리그1, 쿠프 드 프랑스(프랑스컵) 우승을 더해 최초로 '트레블(3관왕)'도 거머쥐었다. 트로페 데 샹피온(프랑스 슈퍼컵)도 제패, 4관왕을 달성했다. 구보는 물론 타레미는 이강인의 경쟁상대가 아니었다.
올해의 여자 선수상 후보는 호주의 홀리 맥나마라(멜버른 시티), 중국의 왕솽(우한 징다), 일본의 다카하시 하나(우라와 레드 다이아몬즈 레이디스)가 올랐다. 다가하시가 선정됐다.
지난해 일본축구협회가 수상했던 올해의 축구협회 플래티넘 부문 후보는 일본축구협회와 이란축구협회, 사우디축구협회가 올랐다. 사우디축구협회가 정상에 섰다.
